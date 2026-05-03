Doblete espectacular de Edison Flores en tiempo récord en Universitario vs Juan Pablo II por Liga 1 2026

Edison Flores tuvo un momento de inspiración decisivo en el duelo entre Universitario de Deportes y Juan Pablo II, disputado este domingo 3 de mayo por la fecha 13 del Torneo Apertura 2026. El popular ‘Orejas’ brilló con un doblete espectacular que cambió el rumbo del encuentro en apenas un minuto, inclinando la balanza a favor de los ‘merengues’ en el Estadio Mansiche de Trujillo.
NOTA EN DESARROLLO...
PUBLICIDAD
Más Noticias
Universitario 3-0 Juan Pablo II EN VIVO HOY: minuto a minuto del partidazo en Trujillo por Torneo Apertura de Liga 1 2026
Impulsado por su reciente triunfo internacional, el cuadro ‘crema’ saldrá decidido a imponerse ante su rival chongoyapano en Trujillo. Sigue aquí todas las incidencias de este encuentro
Christian Cueva fue expulsado a los 3 minutos del Universitario vs Juan Pablo II y explotó: “Es vergonzoso”
El volante del elenco de Chongoyape no duró mucho en el campo del estadio Mansiche y aprovechó para cuestionar al árbitro Jordi Espinoza
Sporting Cristal vs Cusco FC 2-2: goles y resumen del empate en el Gallardo por Torneo Apertura de Liga 1 2026
Amargo resultado para los ‘celestes’, que arrancaron con un equipo alterno, pues su mente sigue puesta en la Copa Libertadores 2026, donde tiene un partido clave con Palmeiras en Lima
Partidos de hoy, domingo 3 de mayo de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo
La jornada dominical tendrá una gran variedad de encuentros en las diversas ligas alrededor del mundo, destacando las de Europa y América
¿A qué hora y canal TV para ver Alianza Lima vs San Martín? Partido final que define al campeón de la Liga Peruana de Vóley
Tras una serie igualada en 1-1, Alianza Lima y San Martín se enfrentan este domingo 3 de mayo en el partido que definirá al campeón de la Liga Peruana de Vóley 2025-26 en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador
MÁS NOTICIAS