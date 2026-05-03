Doblete espectacular de Edison Flores en tiempo récord en Universitario vs Juan Pablo II por Liga 1 2026

Edison Flores tuvo un momento de inspiración decisivo en el duelo entre Universitario de Deportes y Juan Pablo II , disputado este domingo 3 de mayo por la fecha 13 del Torneo Apertura 2026 . El popular ‘Orejas’ brilló con un doblete espectacular que cambió el rumbo del encuentro en apenas un minuto, inclinando la balanza a favor de los ‘merengues’ en el Estadio Mansiche de Trujillo.

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