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Doblete espectacular de Edison Flores en tiempo récord en Universitario vs Juan Pablo II por Liga 1 2026

En apenas un minuto, el popular ‘Orejas’ adelantó a los ‘merengues’ en Trujillo con dos definiciones impecables dentro del área, desatando la euforia en las tribunas

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El delantero abrió el marcador con remate colocado en la ciudad de Trujillo - Crédito: L1MAX.

Edison Flores tuvo un momento de inspiración decisivo en el duelo entre Universitario de Deportes y Juan Pablo II, disputado este domingo 3 de mayo por la fecha 13 del Torneo Apertura 2026. El popular ‘Orejas’ brilló con un doblete espectacular que cambió el rumbo del encuentro en apenas un minuto, inclinando la balanza a favor de los ‘merengues’ en el Estadio Mansiche de Trujillo.

El delantero volvió a aparecer en el marcador para el 2-0 en la ciudad de Trujillo - Crédito: L1MAX

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