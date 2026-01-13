Investigación a Kira Alcarraz: presidente de Ética estima que informe sobre agresión a fiscalizador del SAT se votaría en febrero

Elvis Vergara, presidente de la Comisión de Ética del Congreso, detalló que la congresista Kira Alcarraz tendrá cinco días hábiles para presentar descargos. | Canal N

La Comisión de Ética del Congreso de la República aprobó este lunes 12 de enero la apertura de una investigación de oficio contra la congresista Kira Alcarraz, tras evaluar la denuncia presentada por la presunta agresión a un trabajador del Servicio de Administración Tributaria (SAT). El presidente de la comisión, Elvis Vergara, detalló los plazos y procedimientos que se seguirán en este caso, así como el enfoque ético bajo el cual se analizarán los hechos.

En diálogo con la prensa, el legislador explicó que la comisión cuenta con plazos reglamentarios estrictos para el desarrollo del proceso. “La ética que tenemos aprobada por el pleno establece cinco días hábiles después de haber notificado a la congresista para que presente sus descargos. Una vez recogidos, hay cinco días más para la audiencia correspondiente y posteriormente cinco días adicionales para votar y aprobar el informe”, afirmó el presidente del grupo de trabajo.

Vergara subrayó que el informe final podría estar listo hacia mediados de febrero, siempre que no se presenten retrasos derivados de problemas de quórum en las sesiones. “Si no hay retrasos, yo creo que estamos hablando que para el otro mes, en el peor de los casos, la quincena tendríamos que tener un resultado”, señaló.

Parlamentario se pronunció tras la aprobación del inicio de apertura de investigación a Kira Alcarraz.| Congreso

Aclaró que, aunque existen informes médicos y evidencia en video sobre el incidente, la labor del grupo de trabajo es evaluar el comportamiento ético de los congresistas, más allá de las consecuencias legales o médicas. “Aquí hay varias aristas. Está el tema de si hubo una presunta agresión física, que agrava la situación, pero lo cierto es que ya existe un hecho que es rechazable: la actitud agresiva de la parlamentaria. Todo esto será materia de indagación”, puntualizó Vergara.

El legislador evitó adelantar opiniones sobre el fondo del caso, insistiendo en la importancia de mantener la objetividad y el debido proceso. “No puedo, como presidente, adelantar una opinión respecto a lo que hay o no hay en el expediente”, indicó.

La comisión también deberá evaluar la conducta de la parlamentaria en función de su intento de contacto con un comandante de la Policía Nacional para intervenir en el procedimiento del SAT, aspecto considerado un posible agravante. “Todos estos hechos se sumarían como agravantes, pero tenemos que actuar con responsabilidad y madurez en esta investigación”, sostuvo Vergara.

¿Existió agresión o forcejeo?

La sesión de la Comisión de Ética, presidida por Vergara, estuvo marcada por un debate intenso entre sus integrantes. Roberto Kamiche (Alianza para el Progreso) expresó que el comportamiento de Alcarraz daña la imagen de todo el Congreso y no es digno del cargo. “El problema es que no tomamos conciencia de que somos legisladores. Yo no tengo por qué forcejear con ningún ciudadano; para eso tengo una persona de seguridad. No voy a ir a insultar o empujar; para eso el Estado paga por un policía. Yo no puedo rebajarme a dar un espectáculo”, señaló Kamiche.

Por su parte, Héctor Ventura (Fuerza Popular) pidió cautela al analizar el caso, recalcando que en las imágenes se observa un forcejeo, pero que corresponde a la comisión determinar si existió una verdadera agresión física. “De pronto hemos visto a una congresista que muestra comportamientos iracundos y lo ha manifestado el fiscalizador que ha realizado la denuncia, pero también hay que ser enfáticos: en el video yo he visto un forcejeo entre la congresista”, señaló ante la sorpresa de los asistentes.

El caso que motivó la apertura de la investigación ocurrió la semana pasada, durante un operativo de control vehicular en las inmediaciones del puente Atocongo, en San Juan de Lurigancho. La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) informó que la congresista Alcarraz intervino en la fiscalización de una camioneta de su propiedad, que mantenía una deuda pendiente. Al no lograr evitar el internamiento del vehículo, la parlamentaria golpeó y arrebató el celular al fiscalizador Juan Carlos de la Vía, quien registraba el procedimiento. Las imágenes, difundidas por Cuarto Poder, muestran a Alcarraz vociferando insultos y forcejeando con el trabajador del SAT.

Tras el incidente, el SAT denunció los hechos ante la Policía Nacional, y el afectado presentó una denuncia formal por agresión física e intromisión en funciones públicas. Un certificado médico legal emitido por el Instituto de Medicina Legal de Lima reportó “tumefacción muy leve en la región malar izquierda y una pequeña impresión ungueal en la muñeca izquierda” del denunciante. Además, el trabajador aseguró haber recibido amenazas de represalias laborales por parte de la congresista.

Imágenes exclusivas revelan la violenta reacción de la congresista Kira Alcarraz contra un trabajador del SAT que intentaba remolcar su vehículo. Entre gritos y manotazos, la parlamentaria es acusada de abuso de poder. - Cuarto Poder

Antecedentes de Kira Alcarraz

No es la primera vez que Kira Alcarraz, actualmente congresista no agrupada, ha estado envuelta en otros episodios polémicos. Entre ellos destacan denuncias por amenazas a periodistas y cuestionamientos por viajes al extranjero durante semanas de representación. Según su declaración jurada, ingresó al Parlamento con un patrimonio de 33.561 soles, cifra que al cierre de la última legislatura ascendía a casi 600.000 soles.