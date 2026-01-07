El escandaloso paso de Kira Alcarraz por el Congreso: viajes al exterior y amenazas a periodistas y fiscalizadores

La congresista Kira Alcarraz vuelve a ser denunciada ante la Comisión de Ética, acusada —una vez más— de agredir a un tercero. Aunque actualmente no integra ninguna bancada, su paso por el Congreso ha estado marcado por una sucesión de escándalos.

Su proceso más reciente en la Comisión de Ética se originó por la presunta agresión y amenazas contra un fiscalizador del Servicio de Administración Tributaria (SAT), quien intervino un vehículo vinculado a la parlamentaria durante un operativo de rutina.

Según la denuncia, Alcarraz viajaba como acompañante en un automóvil de su propiedad que contaba con una “orden de captura” debido a una “deuda por infracción de tránsito”, motivo por el cual fue intervenido por un fiscalizador del SAT. Esta situación habría provocado una reacción violenta de la congresista, quien presuntamente abofeteó al trabajador, le quitó su celular y lo amenazó con despedirlo.

Congresista Kira Alcarraz es denunciada por golpear a un fiscalizador del SAT en San Juan de Miraflores | Kira Alcarraz/Andina

En una reciente entrevista, la congresista negó estas acusaciones, evitó dar mayores detalles sobre el altercado y señaló que el tema está siendo evaluado por su abogado. No obstante, la Comisión de Ética, de la cual ella misma forma parte, anunció que iniciará acciones de oficio.

Agresión contra la prensa y amenazas a periodistas

El presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi, pidió que la Comisión de Ética revise esta nueva denuncia y recordó que Alcarraz mantiene un proceso pendiente por hechos ocurridos en octubre de 2025.

En ese entonces, cuando aún pertenecía a Podemos Perú, la parlamentaria amenazó a una periodista de Willax que le consultó sobre la contratación de la novia de su hijo en su despacho. Lejos de aclarar la situación, respondió que la “estamparía contra la pared”.

Congresista Kira Alcarraz amenaza a periodista por contratar a la novia de su hijo | Willax TV

Tras hacerse público el incidente, la congresista no ofreció disculpas y justificó su reacción alegando provocación. El caso tampoco derivó en una sanción ni en una investigación más profunda sobre la presunta contratación irregular.

Poco después, volvió a generar polémica con declaraciones contra la prensa. Ante una pregunta de un reportero sobre el desempeño de los políticos, respondió: “Bueno, entonces yo también diría quetodos los reporteros son una mier…”.

Expresiones contra otros congresistas

Kira Alcarraz también fue cuestionada por realizar comentarios sexistas contra el entonces parlamentario fujimorista Juan Carlos Lizarzaburu. El episodio se produjo tras la difusión de un audio en el que un legislador de Fuerza Popular hacía alusiones al cuerpo de su colega Patricia Juárez, en un tono machista y misógino, durante una sesión de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.

Legisladora respondió con un comentario similar al que cuestionó. | Fotocomposición: PBO / Congreso

En ese contexto, Alcarraz criticó dichas expresiones, pero incurrió en una falta similar al referirse al cuerpo de su colega. “Eso es lo que pasa cuando su mamita no le ha dado de lactar, lo vuelve bruto, porque solo una persona bruta puede decir eso y como no ha tomado leche de pecho; por eso critica o también la debe tener así, por eso critica”, declaró a un medio local.

La Comisión de Ética decidió archivar esta acusación.

Viajes al extranjero en semana de representación

Entre el 9 y el 28 de marzo, la congresista realizó un viaje a la India, periodo que incluyó la semana de representación, lo que generó cuestionamientos sobre el cumplimiento de sus funciones y el cobro de sus remuneraciones. Un reportaje de Cuarto Poder reveló que estuvo fuera del país durante 19 días y que inicialmente presentó una justificación por enfermedad, seguida de una licencia personal de tres días. Imágenes difundidas la muestran recorriendo sitios turísticos, bailando y paseando en camello.

Tras la difusión del reportaje, Alcarraz defendió la legalidad de su viaje. En declaraciones al programa Cuentas Claras de Canal N, admitió que cobró su sueldo completo de marzo y anunció que reclamará el pago de dos días de representación que asegura haber cumplido de manera virtual desde el aeropuerto.

La legisladora sostuvo que su desplazamiento no vulneró ninguna norma parlamentaria y afirmó haber cumplido con sus responsabilidades.