Perú

El escandaloso paso de Kira Alcarraz por el Congreso: viajes al exterior y amenazas a periodistas y fiscalizadores

Alcarraz Agüero llegó al Congreso por invitación de Martín Vizcarra, quien en ese entonces postuló con Somos Perú. Tras pertenecer a otras organizaciones y participar en la conformación de nuevas bancadas, en la última legislatura quedó sin bancada

Guardar

La congresista Kira Alcarraz vuelve a ser denunciada ante la Comisión de Ética, acusada —una vez más— de agredir a un tercero. Aunque actualmente no integra ninguna bancada, su paso por el Congreso ha estado marcado por una sucesión de escándalos.

Su proceso más reciente en la Comisión de Ética se originó por la presunta agresión y amenazas contra un fiscalizador del Servicio de Administración Tributaria (SAT), quien intervino un vehículo vinculado a la parlamentaria durante un operativo de rutina.

Según la denuncia, Alcarraz viajaba como acompañante en un automóvil de su propiedad que contaba con una “orden de captura” debido a una “deuda por infracción de tránsito”, motivo por el cual fue intervenido por un fiscalizador del SAT. Esta situación habría provocado una reacción violenta de la congresista, quien presuntamente abofeteó al trabajador, le quitó su celular y lo amenazó con despedirlo.

Congresista Kira Alcarraz es denunciada
Congresista Kira Alcarraz es denunciada por golpear a un fiscalizador del SAT en San Juan de Miraflores | Kira Alcarraz/Andina

En una reciente entrevista, la congresista negó estas acusaciones, evitó dar mayores detalles sobre el altercado y señaló que el tema está siendo evaluado por su abogado. No obstante, la Comisión de Ética, de la cual ella misma forma parte, anunció que iniciará acciones de oficio.

Agresión contra la prensa y amenazas a periodistas

El presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi, pidió que la Comisión de Ética revise esta nueva denuncia y recordó que Alcarraz mantiene un proceso pendiente por hechos ocurridos en octubre de 2025.

En ese entonces, cuando aún pertenecía a Podemos Perú, la parlamentaria amenazó a una periodista de Willax que le consultó sobre la contratación de la novia de su hijo en su despacho. Lejos de aclarar la situación, respondió que la “estamparía contra la pared”.

Congresista Kira Alcarraz amenaza a periodista por contratar a la novia de su hijo | Willax TV

Tras hacerse público el incidente, la congresista no ofreció disculpas y justificó su reacción alegando provocación. El caso tampoco derivó en una sanción ni en una investigación más profunda sobre la presunta contratación irregular.

Poco después, volvió a generar polémica con declaraciones contra la prensa. Ante una pregunta de un reportero sobre el desempeño de los políticos, respondió: “Bueno, entonces yo también diría quetodos los reporteros son una mier…”.

Expresiones contra otros congresistas

Kira Alcarraz también fue cuestionada por realizar comentarios sexistas contra el entonces parlamentario fujimorista Juan Carlos Lizarzaburu. El episodio se produjo tras la difusión de un audio en el que un legislador de Fuerza Popular hacía alusiones al cuerpo de su colega Patricia Juárez, en un tono machista y misógino, durante una sesión de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.

Legisladora respondió con un comentario
Legisladora respondió con un comentario similar al que cuestionó. | Fotocomposición: PBO / Congreso

En ese contexto, Alcarraz criticó dichas expresiones, pero incurrió en una falta similar al referirse al cuerpo de su colega. “Eso es lo que pasa cuando su mamita no le ha dado de lactar, lo vuelve bruto, porque solo una persona bruta puede decir eso y como no ha tomado leche de pecho; por eso critica o también la debe tener así, por eso critica”, declaró a un medio local.

La Comisión de Ética decidió archivar esta acusación.

Viajes al extranjero en semana de representación

Entre el 9 y el 28 de marzo, la congresista realizó un viaje a la India, periodo que incluyó la semana de representación, lo que generó cuestionamientos sobre el cumplimiento de sus funciones y el cobro de sus remuneraciones. Un reportaje de Cuarto Poder reveló que estuvo fuera del país durante 19 días y que inicialmente presentó una justificación por enfermedad, seguida de una licencia personal de tres días. Imágenes difundidas la muestran recorriendo sitios turísticos, bailando y paseando en camello.

Tras la difusión del reportaje, Alcarraz defendió la legalidad de su viaje. En declaraciones al programa Cuentas Claras de Canal N, admitió que cobró su sueldo completo de marzo y anunció que reclamará el pago de dos días de representación que asegura haber cumplido de manera virtual desde el aeropuerto.

La legisladora sostuvo que su desplazamiento no vulneró ninguna norma parlamentaria y afirmó haber cumplido con sus responsabilidades.

Temas Relacionados

Kira AlcarrazPodemos PerúSomso PerúCongreso de la Repúblicasemana de representaciónSATComisión de Éticaperu-politica

Más Noticias

José Luna busca el respaldo de transportistas a costa de la amnistía de multas al 98%: detalles y condiciones del proyecto de ley

El congresista y candidato presidencial por Podemos Perú plantea la reducción de infracciones leves, graves y muy graves, así como levantar la sanción de licencia suspendida o cancelada

José Luna busca el respaldo

¿Qué significa diversificar tu dinero? Estos son los cuatro beneficios de hacerlo

Inversiones 2026. No dependas solo de tu sueldo como tu única fuente de ingresos. Si tienes dinero guardado hazlo crecer para hacerle frente a la inflación

¿Qué significa diversificar tu dinero?

Separaron a casi 700 profesores y administrativos por terrorismo, violación y otros delitos graves

El Ministerio de Educación implementó durante el 2025 una acción drástica para erradicar la impunidad y fortalecer la seguridad de los estudiantes en todo el país

Separaron a casi 700 profesores

Sporting Cristal presentó a sus nuevos refuerzos para la Liga 1 2026: quiénes son e historial de los nuevos jugadores ‘celestes’

Julio César Uribe dio a conocer a los fichajes extranjeros del conjunto ‘cervecero’ para buscar el título nacional. Conoce más información

Sporting Cristal presentó a sus

Perú refuerza sus fronteras con presencia de la PNP y FF.AA. como precaución en caso de un posible conflicto en Venezuela

El ministro Ernesto Álvarez informó que si se genera un conflicto armado o una guerra civil, se deberá incrementar la vigilancia fronteriza y “dejar de cubrir necesidades de la población”

Perú refuerza sus fronteras con
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Perú refuerza sus fronteras con

Perú refuerza sus fronteras con presencia de la PNP y FF.AA. como precaución en caso de un posible conflicto en Venezuela

Confirman que Rafael López Aliaga mantiene deuda coactiva con Sunat por más de S/12,9 millones: empresa fue declarada “irregular”

Congresista Ana Zegarra queda fuera de las Elecciones: JEE la excluye por condena vigente

Franco Vidal, alcalde streamer de Ate, renuncia a Avanza País en vivo y revela que cuatro partidos le ofrecen postular a la MML

Kira Alcarraz niega agresión a fiscalizador y afirma que el SAT nunca la notificó por sus multas: “Todo lo está viendo mi abogado”

ENTRETENIMIENTO

Rodrigo Cuba respalda crítica contra

Rodrigo Cuba respalda crítica contra Melissa Paredes tras polémica por corte de cabello a su hija

Bad Bunny en Lima: Este es el posible setlist para sus dos conciertos en el Estadio Nacional

Flavia Laos muerde canela en Dubái para encontrar el verdadero amor en 2026

Valentino sorprende al comprar su primer carro: “Todo esfuerzo tiene su recompensa”

Fátima Chávez revela la verdadera razón de su salida de TV: “No había espacio para crecer”

DEPORTES

Sporting Cristal presentó a sus

Sporting Cristal presentó a sus nuevos refuerzos para la Liga 1 2026: quiénes son e historial de los nuevos jugadores ‘celestes’

Universitario confirmó sus 3 amistosos de pretemporada 2026: rivales, fechas y horarios de los partidos previo al debut en Liga 1

Luis Advíncula jugará en Alianza Lima durante el 2026: su desvinculación de Boca Juniors, el valor de su fichaje y la extensión de su nuevo contrato

Franco Navarro reveló si Luis Advíncula será refuerzo de Alianza Lima tras desvinculación de Boca Juniors

Joao Grimaldo encuentra un nuevo destino en Europa: deja Partizán para enrumbar hacia el Sparta Praga