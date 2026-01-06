Congresista Kira Alcarraz es denunciada por abofetear a un fiscalizador del SAT durante la intervención

Denuncian a congresista Kira Alcarraz por agresión a fiscalizador del SAT: esto habría sucedido| Panamericana

La congresista Kira Alcarraz enfrenta una nueva denuncia por agresión física contra un fiscalizador del Servicio de Administración Tributaria (SAT) en el distrito de San Juan de Miraflores, según información del noticiero de Panamericana. El incidente ocurrió durante un operativo de rutina, cuando un agente detectó que el vehículo en el que se desplazaba la parlamentaria presentaba una orden de captura por una deuda tributaria de S/ 1.327.

De acuerdo con información policial obtenida por el citado medio, el fiscalizador grababa el procedimiento, como establece el protocolo del SAT, cuando Alcarraz habría interferido y lo habría abofeteado.

El trabajador presentó la denuncia en la comisaría local y fue derivado al médico legista para una evaluación, según detallaron fuentes policiales. El caso pasará a consideración de un juzgado de paz, mientras la víctima se mantiene a la espera de que las autoridades clarifiquen responsabilidades.

Congresista Kira Alcarraz es denunciada por golpear a un fiscalizador del SAT en San Juan de Miraflores | Kira Alcarraz/Andina

Congresista habría llamado a un comandante de la PNP

No obstante, no solo habría sido una agresión, sino también incluye la acusación de que Kira Alcarraz habría realizado una llamada a un comandante de la Policía Nacional del Perú solicitando apoyo.

Además, se reporta una supuesta amenaza de la parlamentaria al fiscalizador, a quien habría dicho que “hasta hoy iba a trabajar en la SAT”. El trabajador optó por no brindar más declaraciones públicas, conforme para evitar represalias.

Este episodio no constituye el primer señalamiento de conducta violenta vinculado a Kira Alcarraz, quien ya estuvo involucrada en otras situaciones cuestionadas en el pasado.

Kira Alcarraz deberá responder ante Ética

Las otras agresiones de Alcarraz

La congresista Kira Alcarraz protagonizó un incidente en octubre de 2025, cuando amenazó a una periodista que la consultó sobre la contratación de la pareja de su hijo en su despacho. Durante la entrevista, la parlamentaria reaccionó de forma violenta.

“Si estuviera alterada te hubiera estampado contra la pared, y como no estoy alterada es por eso que todavía sigues viva”, señaló la parlamentaria. El intercambio ocurrió tras ser cuestionada por presuntas irregularidades en la designación de personal de confianza.

Alcarraz reconoció entonces que propuso a Diana Alani de la Cruz Flores, supuesta pareja de su hijo, para el cargo de coordinadora de su oficina parlamentaria. Defendió la decisión al señalar que se trataba de un puesto de confianza y que la Oficina de Recursos Humanos del Congreso validaba la contratación. Sin embargo, la legisladora admitió que anteriormente también había contratado a un amigo de su hijo como técnico en su despacho.

Kira Alcarraz en problemas: amenaza a periodista y contrató a la novia de su hijo. Foto: captura Willax

“Yo también diría que todos los reporteros son una mier**”, fueron las otras declaraciones de la representante del legislativo.

El episodio reforzó las dudas sobre la transparencia en la gestión de personal en su oficina y alimentó las críticas por presunto favorecimiento familiar.

Posteriormente, Kira Alcarraz difundió un video en redes sociales en el que se burló de la amenaza previa realizada a la periodista. En la grabación, la legisladora restó importancia al incidente y utilizó frases similares a las que había dirigido a la reportera, provocando nuevas críticas.

Hasta el momento, la parlamentaria no se ha pronunciado para brindar su versión de los hechos ni ha emitido un comunicado oficial.