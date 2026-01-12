Kira Alcarraz será investigada: Comisión de Ética aprueba denuncia por agresión a fiscalizador del SAT

La Comisión de Ética del Congreso aprobó por unanimidad iniciar una investigación de oficio tras la votación a favor de los seis congresistas presentes en la sesión. | Canal N

La Comisión de Ética del Congreso de la República aprobó este lunes 12 de enero la apertura de una investigación de oficio contra la congresista Kira Alcarraz. La decisión se tomó después de evaluar la denuncia por presunta agresión a un trabajador del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

La sesión, programada para las 16:00 en la sala Luis Bedoya Reyes del Edificio Víctor Raúl Haya de la Torre del Parlamento, estuvo presidida por Elvis Vergara. Durante la sesión, hubo un intercambio de posturas entre Roberto Kamiche (APP) y Héctor Ventura (FP).

Luego de que el legislador de Alianza para el Progreso señalara que el comportamiento de la legisladora denigra a todo el Congreso y que no es digno del cargo, el parlamentario de Fuerza Popular puso en duda la agresión. Mencionó que vio un ‘forcejeo’ entre ambos.

“De pronto hemos visto a una congresista que muestra comportamientos iracundos y lo ha manifestado el fiscalizador que ha realizado la denuncia, pero también hay que ser muy enfáticos en hacer mención de que se habla de una agresión y en el video yo he visto un forcejeo entre la congresista”, sostuvo el fujimorista.

Imágenes exclusivas revelan la violenta reacción de la congresista Kira Alcarraz contra un trabajador del SAT que intentaba remolcar su vehículo. Entre gritos y manotazos, la parlamentaria es acusada de abuso de poder. - Cuarto Poder

“Cómo no tomar en cuenta precisamente cuando usted es quien ha llevado a cabo de manera muy objetiva cuando le tocó ser presidente de la comisión y con todo gusto recibimos las recomendaciones. Tenemos que tener por delante las formas y garantizar el debido proceso y tiene que ceñirse objetivamente. No estamos sacando conclusiones”, añadió Vergara.

En respuesta, Kamiche precisó que los legisladores no deberían involucrarse en altercados con ciudadanos ni rebajarse a dar espectáculos, ya que el Estado les provee seguridad para evitar estos episodios.

“El problema es que no tomamos conciencia de que somos legisladores. Yo no tengo por qué forcejear con ningún ciudadano; para eso tengo una persona de seguridad. No voy a ir a insultar o empujar; para eso el Estado paga por un policía. Yo no puedo rebajarme a dar un espectáculo y ponerme a forcejear con los ciudadanos”, expresó.

¿Por qué se denunció de oficio a Kira Alcarraz?

La denuncia se origina a raíz de un incidente ocurrido la semana pasada en las inmediaciones del puente Atocongo, en San Juan de Lurigancho, durante un operativo de control vehicular realizado por el SAT. De acuerdo con la información proporcionada por la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), la congresista Alcarraz intervino en la fiscalización de una camioneta de su propiedad, vehículo que acumulaba una deuda pendiente.

En ese contexto, la parlamentaria intentó impedir que el vehículo fuera internado en el depósito municipal. Ante la negativa del fiscalizador, identificado como Juan Carlos de la Vía, Alcarraz lo habría agredido físicamente y le arrebató el celular con el que registraba el procedimiento. Las imágenes difundidas por Cuarto Poder muestran a la congresista golpeando al trabajador y pronunciando expresiones agravantes: “¿Cuál abuso de poder? ¿Qué mie**a estás hablando?”, se escucha en el video.

El SAT denunció los hechos ante la Policía Nacional, y posteriormente, el afectado presentó una denuncia formal por agresión física e intromisión en funciones públicas. Un certificado médico legal emitido por el Instituto de Medicina Legal de Lima reportó “tumefacción muy leve en la región malar izquierda y una pequeña impresión ungueal en la muñeca izquierda” del denunciante.

De acuerdo con la versión del trabajador, la parlamentaria también lo amenazó con represalias laborales, afirmando que no continuaría en el SAT. Además, la investigación preliminar reveló que Alcarraz contactó a un comandante de la Policía Nacional durante el altercado, aunque no respondió cuando se le consultó por este hecho específico.

Cabe mencionar que Kira Alcarraz, actualmente congresista no agrupada, ha sido protagonista de otros incidentes polémicos, incluyendo amenazas a periodistas y cuestionamientos por viajes al extranjero durante semanas de representación. Según su declaración jurada, ingresó al Parlamento con un patrimonio de 33.561 soles y, al cierre de la última legislatura, su fortuna asciende a casi 600.000 soles.