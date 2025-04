Revelan que la asesora del congresista fujimorista Héctor Ventura lo acompaña al estadio y tendría preferencias en el trabajo

Panorama reveló que la asesora del congresista de Fuerza Popular, Héctor Ventura, lo acompaña a lugares completamente alejados del Parlamento, sumado a que tendría preferencias en el trabajo. Se trata de Gabriela Soria Cruz, una militante de Fuerza Popular que postuló sin éxito al Congreso y al Parlamento Andino.

El dominical difundió imágenes en las que se aprecia a Ventura y Soria en el estado Alejandro Villanueva el día martes 1 de abril, durante el partido de Alianza Lima contra Libertad por la Copa Libertadores.

Al ser abordada por Panorama, la asesora del parlamentario negó salidas no relacionadas al trabajo con su jefe. Ventura también dio un comentario similar; sin embargo, luego retrocedió y habló sobre dichos encuentros fuera del Parlamento.

“Algunas actividades deportivas en las cuales mi asesora me ha permitido brindarme la entrada a ver los partidos de un club al cual yo siempre suelo asistir. (...) Es una relación de amistad, como lo puedo tener como con mis otros asesores. Inclusive, en otras oportunidades he podido asistir con otro asesor con quien compartimos mismo equipo”, dijo el fujimorista.

Incluso, Héctor Ventura no descartó que sea nuevamente captado con su asesora en el estadio de Alianza Lima. “Si es que el tiempo me da. No solamente con mi asesora. También voy con unos amigos. Algunas veces he asistido con mi hermano”, dijo.

Asesora de Héctor Ventura tendría deferencias en su trabajo. Ambos han negado algún tipo de vínculo extralaboral. Foto: composición

Preferencias en el trabajo

Los acompañamientos al estadio no serían las únicas deferencias del congresista Ventura con su asesora, según Panorama. Gabriela Soria Cruz fue captada a las 10:00 de la mañana en el frontis de su casa limpiando su auto, pese a que su horario de trabajo inicia a las 9:00 de la mañana.

“Entiendo que ingresan a partir a las 8:30 o 9:00 de la mañana. El ingreso es a partir de las 9:00 con tolerancia de 20 minutos”, dijo Ventura.

Al mencionarle que la trabajadora de su despacho estaría incumpliendo el horario de trabajo, el fujimorista alegó: “Si hubiera alguna irresponsabilidad de los trabajadores, la responsabilidad es personalísima. Yo no tengo que hacerme cargo de las irresponsabilidades o incumplimientos que tienen los trabajadores”.

La flexibilidad en el ingreso al trabajo no sería el único beneficio de Gabriela Soria. Y es que estaciona en un espacio cercano al Congreso, aparentemente asignado al congresista Ventura, supuestamente cuando funge de chofer del parlamentario. Sin embargo, este último tiene otra versión.

“En el caso de la señorita Soria, muchas veces ha asistido con su vehículo. Hemos visto la posibilidad de ver dónde estacionar. Eso ya no está en manos de mí si estaciona en tal lugar, si es que viene con el carro, si viene con pasajero o si viene con bus. (Pero es su vehículo el que sale para darle paso al auto de Soria) Como le decía, nos damos las facilidades para poder cumplir nuestras obligaciones”, afirmó Ventura.

Niegan relación extralaboral

“Es mi jefe. (¿Es estrictamente laboral?) Sí, por supuesto, es mi jefe. (¿La frecuenta fuera del horario de trabajo?) No, coordinamos en todas las actividades”, dijo la asesora Gabriela Soria Cruz al consultarle sobre el vínculo con el parlamentario.

A su turno, Héctor Ventura aseguró que “por supuesto” se trata de una relación laboral. “Y si hubiera alguna insinuación, creo que estaríamos mellando la imagen del Congreso”, sostuvo.

Lo cierto es que Gabriela Soria ingresó en marzo de 2022 a trabajar como técnico del despacho del parlamentario, con un sueldo de 6.092 soles. Cerca de un año y medio después, en agosto de 2023, fue ascendida a asesora con una remuneración mensual de 10.402 soles.