“¿Qué mie**a estás hablando?”: Kira Alcarraz llamó a comandante tras agredir a trabajador del SAT, revelan imágenes

Imágenes exclusivas revelan la violenta reacción de la congresista Kira Alcarraz contra un trabajador del SAT que intentaba remolcar su vehículo. Entre gritos y manotazos, la parlamentaria es acusada de abuso de poder. - Cuarto Poder

La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) registró la agresión de la congresista Kira Alcarraz contra un trabajador del Servicio de Administración Tributaria (SAT) durante un operativo de fiscalización vehicular realizado la semana pasada.

Las imágenes, difundidas este domingo por Cuarto Poder, muestran la confrontación entre la parlamentaria y el fiscalizador, a quien le propinó un golpe pese a que ella lo ha negado.

“¿Cuál abuso de poder? ¿Qué mie**a estás hablando?”, se le escucha decir a la legisladora durante la intervención a una camioneta de su propiedad, involucrada en una deuda pendiente. El video evidencia a Alcarraz forcejeando y arrebatando el celular al trabajador, mientras este registraba el procedimiento.

De acuerdo con el informe, la parlamentaria contactó a un comandante de la Policía Nacional (PNP) para intentar detener la intervención; sin embargo, no respondió cuando le preguntaron sobre este hecho.

Parlamentaria fue acusada de agredir a fiscalizador del SAT. | Congreso

El SAT informó que, luego de la agresión y la presencia policial, el vehículo fue llevado al depósito y la deuda fue fraccionada. El caso motivó pedidos ante la Comisión de Ética para evaluar la conducta de la parlamentaria.

El afectado, Juan Carlos de la Vía, presentó una denuncia por agresión física e intromisión en funciones públicas. Afirmó que, tras el incidente, la legisladora le advirtió que no seguiría en el SAT, en alusión a posibles represalias administrativas.

Un certificado médico legal expedido por el Instituto de Medicina Legal de Lima reportó tumefacción muy leve en la región malar izquierda y una pequeña impresión ungueal en la muñeca izquierda del denunciante.

Alcarraz no pertenece actualmente a ninguna bancada y figura como congresista no agrupada. Según su declaración jurada, ingresó al Parlamento con un patrimonio de 33.561 soles y, al cierre de la última legislatura, su fortuna alcanza casi 600.000 soles.

El trabajador afectado denunció agresión física e intromisión en funciones públicas, y aseguró que Alcarraz lo amenazó con despido; un certificado médico confirmó lesiones leves

Su trayectoria incluye otros incidentes, como amenazas a periodistas, expresiones sexistas y cuestionamientos por viajes al extranjero durante semanas de representación.

Controversias

El año pasado, por ejemplo, protagonizó un altercado con la periodista de Willax TV Marycielo del Castillo, quien le consultó por la contratación de la pareja de su hijo en su despacho parlamentario como coordinadora. Ella respondió de forma violenta y lanzó amenazas verbales: “Si estuviera alterada, ya te hubiera estampado contra la pared”.

En abril de 2024, la parlamentaria renunció a Ética y anunció el despido de Estefanía Cuya Barzola, trabajadora vinculada al legislador Darwin Espinoza, denunciado por el uso de recursos estatales para la creación de su propio partido político.

El video muestra a Alcarraz golpeando y arrebatando el celular al fiscalizador, mientras intervenían una camioneta de su propiedad por una deuda pendiente

Luego de quedar involucrada en un presunto intercambio de favores, solicitó formalmente su exclusión de dicho grupo mediante un oficio dirigido a un colega, quien previamente le había otorgado un cupo en esa instancia, encargada, entre otras funciones, de evaluar la eventual suspensión de un representante.

El programa Punto Final reveló que tres días después de que Espinoza cediera un espacio de su bancada a Alcarraz, ella respondió con la designación de Cuya en un cargo dentro del grupo que preside. Al mismo tiempo, Myrna Mosso, persona cercana a la congresista, ingresó al equipo asesor de Acción Popular.