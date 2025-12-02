Kira Alcarraz vuelve a atacar a los periodistas y lanza polémico comentario: “Todos son una mier...”

(Video: Difusión)

La congresista Kira Alcarraz volvió a protagonizar un momento tenso frente a la prensa durante una actividad oficial en Cajamarca, donde un intercambio con un reportero terminó escalando hasta volverse viral en redes sociales. La legisladora, cuestionada por su labor parlamentaria y por la percepción negativa hacia la clase política, respondió con una frase que generó rechazo inmediato entre periodistas presentes.

Todo ocurrió mientras la parlamentaria recorría una actividad pública en Cajamarca acompañada de su equipo. En medio de preguntas sobre sus proyectos legislativos y el desempeño del Congreso, un reportero sostuvo que “los políticos son lo peor que le pasa a la humanidad”, comentario que alteró la conversación y desencadenó una reacción inesperada de Alcarraz. A partir de ese momento, la legisladora pidió mayor respeto y acusó al periodista de atacarla, lo que derivó en un intercambio de frases subidas de tono.

Congresista responde con insulto y la frase se vuelve viral

Composición: Infobae Perú

El momento más tenso del cruce ocurrió cuando la congresista replicó: “Bueno, entonces yo también diría que todos los reporteros son una mier…”, expresión que inmediatamente generó incomodidad entre los comunicadores que cubrían la actividad. La frase, pese a ser retirada segundos después por la propia legisladora, quedó registrada en video y se difundió rápidamente en plataformas digitales, donde provocó reacciones diversas.

Previo al exabrupto, Alcarraz ya había mostrado molestia por la forma en que el reportero encaraba sus preguntas. “No me estás preguntando, me estás atacando”, le dijo en medio del diálogo, mientras intentaba continuar con su recorrido. El ambiente se tensó aún más cuando el periodista insistió en su crítica generalizada hacia los políticos, lo que llevó a la congresista a elevar el tono de su respuesta.

El incidente ocurrió durante una jornada que reunió a autoridades locales, visitantes y delegaciones internacionales vinculadas al sector turismo. El evento buscaba promover intercambios y mostrar avances regionales, aunque el altercado terminó robándose la atención de quienes se encontraban en el lugar.

Testigos señalaron que, tras el comentario, varios periodistas manifestaron su incomodidad por el insulto, mientras parte del equipo de la congresista intentó cerrar el diálogo para evitar que la confrontación continuara. Alcarraz, segundos después, afirmó que respeta el trabajo periodístico y que su reacción se debió al calificativo recibido. “Yo respeto a los periodistas”, dijo mientras intentaba retomar la calma.

La escena, grabada por distintos medios locales, comenzó a circular en redes apenas minutos después y se convirtió en uno de los clips más comentados del día. El video no solo mostró el exabrupto, sino también toda la secuencia previa, incluyendo las insistentes preguntas del reportero y los intentos de la parlamentaria por continuar con la actividad oficial.

Kira Alcarraz protagonizó otra agresión verbal: “Todavía sigues viva, mi amor”

La congresista Kira Alcarraz también fue protagonista de un fuerte altercado registrado en Octubre, cuando respondió de manera violenta a una periodista que la consultó por la contratación de la pareja de su hijo en su despacho parlamentario. La reportera le pidió explicaciones por la designación de Diana Alani de la Cruz Flores, una joven sin experiencia legislativa que asumió el cargo de coordinadora. Ante la pregunta, la parlamentaria no solo confirmó que la había propuesto directamente, sino que lanzó una frase que generó amplia indignación: “Si estuviera alterada, ya te hubiera estampado contra la pared… y como no estoy alterada es por eso que todavía sigues viva, mi amor”.

El incidente se dio durante una entrevista con el programa ContraCorriente, donde Alcarraz justificó que se trata de un puesto de confianza y señaló que es la Oficina de Recursos Humanos del Congreso la que finalmente valida las contrataciones. Sin embargo, la discusión escaló rápidamente cuando la periodista le repreguntó por posibles irregularidades, lo que llevó a la legisladora a reiterar su amenaza y mostrar incomodidad por el cuestionamiento.

En medio del cruce, la congresista defendió la elección asegurando que la joven cumplía con los requisitos mínimos y que “puede poner a quien considere confiable” en cargos de confianza. No obstante, también admitió que anteriormente incorporó a un amigo de su hijo como técnico en su despacho, lo que incrementó las críticas por presunto favoritismo y uso de vínculos personales para designar personal pagado con fondos públicos.

Especialistas en gestión pública advirtieron que este tipo de decisiones podría configurar delitos como negociación incompatible, tráfico de influencias o aprovechamiento indebido del cargo, debido al vínculo directo entre la legisladora y las personas contratadas. Pese a las observaciones, Alcarraz aseguró que no piensa retractarse y responsabilizó a la reportera de haberla “difamado”, lo que, según dijo, justificaba su reacción.