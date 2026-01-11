Sueldo mínimo 2026 en América Latina: ¿En qué lugar se ubica el Perú en el ranking?

El sueldo mínimo actual de Perú equivale a unos USD 335. Foto: composición Infobae Perú

El debate sobre el sueldo mínimo en América Latina volvió a ocupar un lugar central en la agenda regional con la publicación de un nuevo ranking para 2026. La comparación entre países dejó cifras concretas, posiciones definidas y mensajes políticos directos. En ese escenario, el Perú aparece rezagado y enfrenta un contexto interno marcado por cambios institucionales que condicionan cualquier discusión salarial.

La información difundida desde México reordenó el mapa regional. A través de las redes sociales de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el Gobierno mexicano destacó el avance de su país en el listado continental. “En sólo un año, México pasó del sexto al tercer lugar en salario mínimo entre los países de América Latina. Con justicia social fortalecemos la economía de las familias; por el bien de todos, primero los pobres”, expresó la mandataria.

Mientras algunos países celebran ascensos, otros observan con atención su posición relativa. El caso peruano refleja esa situación. Con un salario mínimo mensual que bordea los 335 dólares, el país se ubica en la parte baja del ranking, por encima únicamente de Brasil, Argentina y Nicaragua. La cifra no solo expresa un monto, sino también el punto de partida de un debate pendiente en un momento político sensible.

Perú en el ranking regional de salarios mínimos

El listado de salarios mínimos mensuales en dólares para 2026 sitúa al Perú en el puesto 13 de 16 países de América Latina. Según la relación elaborada con datos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Uruguay lidera con 629,04 dólares, seguido por Chile con 565,95 y México con 536,62. Más atrás figuran Colombia, Guatemala, Belice y Ecuador, todos por encima de los 480 dólares.

En la zona media del cuadro aparecen Bolivia, Honduras, Paraguay y El Salvador. Panamá ocupa el puesto 12 con 350 dólares. Debajo se encuentra el Perú, con 335,61 dólares mensuales. El tramo final corresponde a Brasil con 307,99, Argentina con 231,88 y Nicaragua con 217,61 dólares.

La ubicación peruana confirma una brecha sostenida respecto de varios países vecinos. También plantea interrogantes sobre el alcance real del ingreso mínimo frente al costo de vida local y las expectativas de los trabajadores formales del sector privado.

Transición política y definición del salario mínimo en Perú

La discusión sobre el salario mínimo se desarrolla en el Perú en medio de una transición política. Tras el cese de la presidenta Dina Boluarte por decisión del Congreso, el titular del Parlamento, José Jerí, asumió la jefatura del Estado. Desde ese cargo, anunció su compromiso de conducir un gobierno de transición y garantizar la realización de las elecciones generales de 2026, según el calendario previsto.

En este contexto, la definición del salario mínimo corresponde al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Esa cartera lidera el proceso técnico y la etapa de diálogo. En las discusiones participan los principales gremios empresariales, las centrales sindicales y el Poder Ejecutivo, que finalmente aprueba el monto luego del proceso de consulta.

En el país, la Remuneración Mínima Vital tiene carácter unificado. El monto aplica a todos los trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad privada. No existe una norma que fije factores obligatorios para su determinación ni un mecanismo automático de reajuste. El cálculo toma como referencia los lineamientos técnicos propuestos por el Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo en 2007, que consideran la inflación subyacente proyectada y la variación porcentual de la productividad multifactorial. En la actualidad, el salario mínimo se ubica en 1.130 soles, equivalentes a unos 332 dólares.

Los salarios mínimos más altos de la región

En América Latina, los salarios mínimos más elevados se concentran en países con esquemas de negociación institucionalizada. Uruguay encabeza la lista regional. Allí, los salarios se determinan mediante convenios colectivos negociados en los Consejos de Salarios, espacios donde participan sindicatos, empleadores y el gobierno, según la firma de servicios profesionales Castellán.

Estos consejos fijan salarios, categorías laborales, incrementos y beneficios a través de la negociación colectiva. De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo, el Salario Mínimo Nacional se introdujo en Uruguay mediante el Decreto 1534/969 del 28 de noviembre de 1969. En enero pasado, el Gobierno uruguayo anunció un incremento del 6 % en el salario mínimo.

Salario nominal y salario real: una diferencia clave

El análisis del sueldo mínimo no se limita al monto publicado en dólares. Resulta necesario distinguir entre salario nominal y salario real, dos conceptos que permiten entender mejor el impacto del ingreso en la vida diaria de los trabajadores.

El salario nominal corresponde al monto total que un trabajador recibe por sus servicios en un período determinado, antes de deducciones por impuestos, seguros u otras retenciones. Este valor figura en el contrato laboral y refleja el acuerdo entre empleador y empleado. Se trata de una cifra bruta que no considera descuentos ni ajustes posteriores.

Su cálculo depende de varios factores, entre ellos el nivel del puesto, la experiencia del trabajador y las políticas salariales de cada empresa. En países como México, la Ley Federal del Trabajo obliga a las empresas a ajustar el salario nominal conforme a las normas vigentes, con el objetivo de asegurar una compensación proporcional al trabajo realizado.

El salario real, en cambio, evalúa ese ingreso nominal frente a fenómenos de mercado como la inflación. Este indicador muestra el poder adquisitivo efectivo del trabajador. Un aumento del salario nominal pierde efecto si los precios suben con mayor rapidez. En ese escenario, el trabajador enfrenta mayores dificultades para cubrir sus necesidades básicas.

Cuando el salario real crece, el acceso a bienes y servicios mejora. Cuando disminuye, el poder de compra se reduce y la calidad de vida se deteriora. Por esa razón, el salario real ofrece una mirada más precisa sobre el impacto concreto del sueldo mínimo en la economía cotidiana, un aspecto central para países como el Perú, donde el debate salarial sigue abierto en un entorno político y económico cambiante.