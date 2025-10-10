Sheinbaum reacciona a destitución de Dina Boluarte como presidenta de Perú, pide liberar a Pedro Castillo

Sheinbaum reaccionó a la destitución de Dina Boluarte. | Jovani Pérez

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo fue cuestionada esta mañana sobre la destitución de Dina Boluarte como mandataria de la Republica del Perú, a lo que respondió reiterando el apoyo de su gobierno al expresidente de ese mismo país, Pedro Castillo.

En su conferencia ‘La Mañanera del Pueblo’, Sheinbaum Pardo recordó que desde el sexenio de su antecesor, Andrés Manuel López Obrador, el gobierno de México considera un golpe de Estado la destitución de Pedro Castillo.

Por ello, la mandatario hizo un llamado a que el expresidente peruano sea liberado y tenga un juicio justo.

“Saben que nosotros consideramos que fue un golpe de estado el que destituyó al presidente (Pedro) Castillo, nuestra solidaridad siempre con él.

“Y creo que (destitución de Dina Boluarte) fue por unanimidad, ¿Verdad? Por destitución, pero nuestra insistencia en que se libere a Castillo y tenga un juicio justo", dijo en Palacio Nacional.

Información en desarrollo...