Perú

Buscan nuevo aumento del sueldo mínimo: ¿Cuál es el país de Latinoamérica que lidera en esta remuneración?

La CGTP solicitó al MTPE que se reactive la discusión sobre la RMV y se aumente a S/ 1.300. El gremio sostiene que lleva tiempo estancada en S/ 1.130, sin cambios desde el ajuste más reciente dispuesto por el Ejecutivo. ¿Cómo se compara el salario mínimo peruano con el de los países latinos?

Guardar
El sueldo mínimo actual de
El sueldo mínimo actual de Perú equivale a unos USD 335,86. Foto: composición Infobae Perú

Hace poco, la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) pidió al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo que se revise nuevamente el salario mínimo y se eleve a S/ 1.300, ya que la Remuneración Mínima Vital permanece congelada en S/ 1.130 desde la última modificación del Gobierno. El pedido fue expuesto en una reunión con el titular del sector, Óscar Fernández.

El sindicato sustenta su propuesta en la brecha que, según sus estimaciones, existe entre el ingreso mínimo vigente y el costo de la canasta básica familiar, que calculan por encima de S/ 1.800. Sin embargo, incluso si este fuera el nuevo sueldo básico para el peruano, estaría muy lejos de los más altos de Latinoamérica.

¿Cuál es el país de Latinoamérica con el sueldo mínimo más alto?

Costa Rica es el país de América Latina con el salario mínimo más alto. Para 2025, los tramos más generales del salario mínimo rondan los CRC 367.108,56 mensuales para puestos no especializados y CRC 413.023,56 para trabajadores calificados —es decir, aproximadamente USD 700 y USD 800—, lo que lo coloca por encima de la mayoría de sus vecinos.

Detrás de ese liderazgo hay factores estructurales más que un solo elemento: Costa Rica tiene una red relativamente fuerte de protección social y salarios sectorizados (varios mínimos según cualificación y rama), una economía con sectores de servicios y turismo que sostienen mejores niveles salariales medios y una tradición tripartita de negociación salarial que facilita ajustes periódicos. Además, su capacidad económica per cápita es mayor que la de muchos países centroamericanos, lo que permite al país soportar, en términos fiscales y de productividad media, pisos salariales relativamente altos.

Costa Rica mantiene sueldos más
Costa Rica mantiene sueldos más altos gracias a una protección social amplia, una economía dinámica en servicios y un sistema de negociación que actualiza los salarios con regularidad. Foto: CNN

Listado de países de Latinoamérica según su sueldo mínimo

A continuación, te compartimos los salarios mínimos que se manejan en los países latinoamericanos, con Costa Rica a la cabeza y Venezuela en el último lugar.

  1. Costa Rica: ₡367.109 - USD 730,96
  2. Uruguay: UYU 23.604 - USD 593,36
  3. Chile: CLP 529.000 - USD 571,58
  4. Ecuador: USD 470 - USD 470,00
  5. Guatemala: Q 3.593,55 - USD 469,13
  6. México: MXN 8.364 (equivalente mensual) - USD 456,88
  7. Bolivia: Bs 2.750 - USD 397,40
  8. Paraguay: PYG 2.798.309 - USD 397,37
  9. Honduras: HNL 9.053 - USD 377,21
  10. Panamá: B/. (paridad 1:1) - USD 341,00
  11. Colombia: COP 1.423.500 - USD 338,93
  12. Perú: S/ 1.130 - USD 335,86
  13. Brasil: R$ 1.518 - USD 303,60
  14. El Salvador: USD 244 (sector con cifra mínima)
  15. Argentina: ARS 322.000 - USD 230,47 (cambio con el dólar muy volátil)
  16. Nicaragua: estimación mensual - USD 156
  17. Venezuela: BSD 130 - USD 3 a 5 (cambio con el dólar muy volátil)

¿Por qué Venezuela tiene un salario mínimo tan bajo?

Venezuela tiene un salario mínimo muy bajo por una combinación de crisis económica crónica, hiperinflación persistente y una devaluación acelerada de su moneda. Este sueldo está fijado en 130 bolívares desde marzo de 2022, y con el tipo de cambio oficial actual eso se convierte en pocos dólares al mes.

Una de las raíces del problema es la pérdida del poder adquisitivo: la inflación ha sido sumamente alta durante años, lo que desvaloriza el salario básico frente al costo de bienes y servicios. A pesar de que el gobierno entrega bonos (como uno de alimentación y otro llamado “ingreso de guerra económica”) que pueden alcanzar hasta USD 160 para ciertos empleados estatales, esos complementos no se computan como salario para calcular beneficios laborales como liquidaciones o vacaciones.

El salario mínimo venezolano se
El salario mínimo venezolano se ubica en niveles ínfimos debido al deterioro prolongado de su economía, la inflación desbordada y la continua pérdida de valor del bolívar. Foto: El Ucabista

Otro factor clave es la debilidad estructural de la economía venezolana. El bolívar se ha depreciado tanto que mantener un salario mínimo más alto implicaría una carga fiscal muy pesada, especialmente para el sector público, lo que podría agravar el déficit del Estado. Además, la desigualdad en la distribución de ingresos y una parte importante de la economía operando en monedas extranjeras o mediante mecanismos informales (incluyendo pagos en dólares o incluso en criptomonedas) han generado que muchos trabajadores no dependan del salario mínimo formal como su fuente principal de ingresos.

Temas Relacionados

aumento del sueldo mínimosueldo mínimoLatinoaméricaperu-economia

Más Noticias

Kábala del 15 de noviembre de 2025: todos los ganadores del último sorteo

¿Se rompió el pozo millonario este sábado? Descubra si fue el afortunado ganador del último sorteo

Kábala del 15 de noviembre

Universitario vs San Martín 2-3: resumen de la victoria ‘santa’ por la fecha 4 de la Liga Peruana de vóley 2025/2026

‘Pumas’ y ‘santas’ ofrecieron el duelo más disputado del sábado 15 de noviembre. San Martín remontó ante Universitario y obtuvo un triunfo clave que la consolida como protagonista en la Liga Peruana de vóley

Universitario vs San Martín 2-3:

Resultados del Gana Diario: números ganadores del sábado 15 de noviembre de 2025

Gana Diario realiza un sorteo al día a las 20:30 horas. Averigüe si fue el afortunado ganador del premio mayor

Resultados del Gana Diario: números

Emilio Saba protagoniza emotivo debut con Palestina ante Euskadi en San Mamés: vuelta olímpica de agradecimiento y unión en graderías

Aunque el bloque vasco goleó 3-0 hubo un absoluto ambiente de fiesta en el recinto del Athletic Club. El futbolista del Sport Boys formó parte del conmovedor partido que reunió 50 mil espectadores

Emilio Saba protagoniza emotivo debut

Indecopi lanza alerta por riesgo de incendio en casi mil motocicletas en Perú

Defecto en el tanque de combustible obliga a revisión urgente de modelos de reconocidas marca de motos

Indecopi lanza alerta por riesgo
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Procuraduría pide que Francisco Sagasti

Procuraduría pide que Francisco Sagasti pague 400 mil soles por pase al retiro de generales PNP

ONPE rechaza recurso de Perú Primero para inscribir a Martín Vizcarra como precandidato

Ministro Tiburcio anuncia expulsión de policías implicados en delitos:“Tienen que ser retirados de la institución”

El Congreso bicameral pone fin al transfuguismo y cierra paso a nuevas bancadas

Venció el plazo y la JNJ no repuso a Delia Espinoza como fiscal de la Nación

ENTRETENIMIENTO

Natalia Salas y Sergio Coloma

Natalia Salas y Sergio Coloma celebran emotiva boda religiosa entre lágrimas y alegrías

Tilsa Lozano rompe el acta de su divorcio en vivo y celebra nueva etapa con saltos de alegría: “Voy a llorar de felicidad”

Melissa Linares aclara que denuncia contra Paco Bazán es por su hija y no por celos: “Estoy cansada de verla sufrir”

Yiddá Eslava: ¿Cuántas personas fueron a ver su película ‘La Habitación Negra’?

Concierto de Shakira: Estos son los famosos e influencers que serán parte de ‘Camina con la loba’ en el Estadio Nacional

DEPORTES

Universitario vs San Martín 2-3:

Universitario vs San Martín 2-3: resumen de la victoria ‘santa’ por la fecha 4 de la Liga Peruana de vóley 2025/2026

Emilio Saba protagoniza emotivo debut con Palestina ante Euskadi en San Mamés: vuelta olímpica de agradecimiento y unión en graderías

Bayern Múnich exalta el talento de Felipe Chávez: “Es un artista con la pelota, puedes ver el impacto peruano”

Resultados de la fecha 4 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: así van los partidos

Golazo agónico de Sashenka Porras con potente cabezazo para empate de Alianza Lima vs Universitario por final vuelta de Liga Femenina 2025