José Jerí sufre resbalón al intentar saltar a una plataforma durante evento del IPD: “Podemos resbalar pero no caer”

Presidente José Jerí intenta subir a una plataforma y resbala durante inauguración de taller deportivo. (Crédito: FB/@Sol TV)

El presidente de la República, José Jerí, sufrió un resbalón durante la ceremonia de inauguración de los Talleres de Verano del Instituto Peruano del Deporte (IPD), realizada en el Coliseo Cerrado Gran Chimú, en la ciudad de Trujillo, región La Libertad. El hecho ocurrió luego de que el mandatario participara en una fotografía protocolar junto a adolescentes deportistas que asistieron al evento.

Tras la toma fotográfica, el jefe de Estado intentó subir a una plataforma de aproximadamente 40 centímetros de altura, instalada para las autoridades. Al pisar la alfombra roja que cubría la estructura, perdió el equilibrio y resbaló frente a los asistentes. El incidente fue captado por los presentes, generando sorpresa entre el público que se encontraba en el recinto.

Resbalón del presidente José Jerí ocurre durante inauguración de talleres deportivos en Trujillo. (Foto composición: Infobae Perú/Captura video: FB/@SolTV)

“Tenemos reflejos”

Pese al resbalón, el presidente José Jerí reaccionó de inmediato, se incorporó sin ayuda y continuó con la actividad oficial, lo que permitió que la ceremonia se desarrollara con normalidad. No se reportaron lesiones ni interrupciones en el programa previsto para la inauguración de los talleres deportivos.

Durante su discurso, el mandatario hizo referencia al episodio ocurrido minutos antes, utilizando el hecho como parte de su mensaje en el marco de la actividad deportiva. “Hemos iniciado la jornada probando que tenemos reflejos, que uno se puede tal vez resbalar, pero no caer en la medida que uno tenga los reflejos necesarios”, señaló ante los asistentes. Añadió que lo sucedido quedaba como una anécdota dentro de una jornada dedicada a promover el deporte y la actividad física.

José Jerí sufre resbalón en ceremonia deportiva tras intentar subir a una plataforma. (Foto composición: Infobae Perú/FB: Captura video: FB/@SolTV)

Alcance de los talleres y agenda presidencial en Trujillo

El evento reunió a numerosas familias que inscribieron a sus hijos en los talleres que el IPD ofrecerá durante la temporada de verano. Según RPP, el Instituto Peruano del Deporte, en la región La Libertad ha registrado más de 5.000 niños y adolescentes, quienes participarán en diversas disciplinas deportivas como parte de estas actividades formativas y recreativas.

La visita presidencial a Trujillo incluyó otras actividades oficiales. José Jerí realizó una inspección al Hospital Víctor Lazarte Echegaray y tenía programado supervisar las acciones ejecutadas en el borde costero del distrito de Víctor Larco, donde se vienen desarrollando trabajos frente a la erosión. Posteriormente, el retorno del mandatario a la ciudad de Lima estaba previsto para las cinco de la tarde. Esta constituye la segunda visita de José Jerí a Trujillo desde que asumió la Presidencia de la República.

Partidos de fútbol no tendrán prioridad para alquilar el Estadio Nacional tras cambios en el IPD.

Perú Libre presenta vancancia contra José Jerí

El congresista Segundo Montalvo, integrante de la bancada de Perú Libre, anunció la presentación de una moción de vacancia contra el presidente de la República, José Jerí, a raíz de la promulgación del Decreto de Urgencia N.° 010-2025. Según el legislador, dicha norma constituye una presunta privatización encubierta de Petroperú y representa una amenaza directa a la soberanía y seguridad energética del país, al tratarse de la principal empresa estratégica del Estado.

El anuncio fue realizado durante la novena sesión extraordinaria de la Comisión de Educación, Juventud y Deportes del Congreso. En ese espacio, Montalvo explicó que la moción busca que el Parlamento evalúe la destitución del jefe de Estado debido a la gravedad de las disposiciones contenidas en el decreto, el cual establece una reorganización patrimonial de Petroperú mediante medidas extraordinarias en materia económica y financiera. Asimismo, el congresista afirmó contar con el respaldo de otros legisladores para impulsar la iniciativa y adelantó que también prepara una denuncia contra el ministro de Educación.

El congresista de Perú Libre, Segundo Montalvo, anunció la presentación de una moción de vacancia contra el presidente José Jerí. La medida se basa en el decreto de urgencia que autoriza la reorganización de Petroperú, lo que Montalvo califica como una 'privatización encubierta'. Fuente: Canal N

La comunicación de la moción se dio poco después de la presentación de nueve proyectos de ley orientados a derogar el Decreto de Urgencia 010-2025. Ante docentes presentes en la sesión, Montalvo expresó su rechazo a la medida y sostuvo que existe un clima favorable para su cuestionamiento en el Congreso. “Es algo que indigna, pero tenemos que seguir adelante. Yo sé que esto se va a aprobar. Cada uno de los congresistas se va a sumar”, afirmó. El parlamentario reiteró que, a su juicio, el decreto transfiere el control de Petroperú a intereses privados, afectando lo que consideró “la única industria estratégica que tiene el Perú”.