Josimar y Verónica González, ‘la prima’, avivan la polémica con una ecografía y audios donde se escucha: “Mi amor”

La polémica en torno al salsero Josimar y su presunta “prima”, Verónica González, ha subido de tono en los últimos días. La venezolana, quien afirma estar esperando mellizos del cantante, impactó en redes sociales al compartir nuevas pruebas de la cercanía entre ambos, incluyendo una ecografía de los bebés que espera y audios comprometedores donde se escucha a un hombre, que sería el propio Josimar, tratándola de forma cariñosa y llamándola “amor”. Estas revelaciones han reavivado la controversia sobre la naturaleza de la relación entre ambos y el futuro de los niños por nacer.

Verónica González muestra la ecografía de sus mellizos: “El tiempo pasa y no se detiene”

Verónica González volvió a la escena mediática publicando en sus historias de Instagram una imagen de la ecografía de sus mellizos, acompañada del mensaje: “El tiempo pasa y no se detiene”. En la imagen, se lee claramente que la gestación alcanza las 14 semanas y 3 días, lo que confirmaría que el embarazo avanza según lo esperado.

La publicación ha generado una ola de comentarios y reacciones, especialmente porque la joven reafirma que los bebés son hijos de Josimar, algo que el cantante ha negado públicamente. “Me sorprendió bastante. No quería dos bebés, pero si el destino lo quiso, pues hay que asumirlo. Ha sido un golpe duro para mí, porque es una responsabilidad bastante”, confesó Verónica hace unas semanas, admitiendo que el embarazo no fue planificado.

Sin embargo, la venezolana asegura que el salsero le envió casi 15 mil euros y que, en algún momento, le habría pedido que no tuviera a los bebés, extremo que Josimar niega rotundamente. La publicación de la ecografía fue interpretada como una forma de reafirmar su versión y demostrar la veracidad de su embarazo, en medio de la negativa del cantante y la expectativa del público, que sigue de cerca cada movimiento del caso.

Hasta el momento, Josimar no se ha pronunciado sobre esta última publicación, pero mantiene su postura de que se someterá a todas las pruebas de ADN necesarias para aclarar la paternidad de los mellizos.

Audios comprometedores: “Amor, me da miedo, mi vida”

La exposición de la ecografía no fue la única sorpresa que Verónica González tenía preparada. En las últimas horas, la manicurista difundió dos audios en sus redes sociales. En el primero, se escucha una conversación dentro de un auto, en la que la voz masculina, que sería la de Josimar, bromea sobre la seguridad del vehículo: “Ponte el cinturón. Oe, ¿qué pasa? Tu carro está más seguro conmigo que contigo”, dice el hombre. Verónica, visiblemente nerviosa, responde: “Me estreso. Amor, me da miedo, mi vida”.

El segundo audio es más anecdótico, pues el hombre relata una intervención policial, pero lo que llamó la atención de los seguidores fue la familiaridad con la que se dirige a Verónica: “Y el policía dice: ‘Documentos todos’. Y comenzó, mi amor...”, se le escucha decir.

Estos audios han avivado los rumores sobre la naturaleza de la relación entre Verónica y Josimar. Aunque el cantante ha insistido en que la venezolana es solo una “prima” o conocida, y ha negado cualquier vínculo sentimental o paternidad, los mensajes de voz parecen demostrar una relación más cercana y afectuosa de lo que él ha admitido públicamente.

En redes sociales, las opiniones están divididas. Mientras algunos usuarios afirman que la voz corresponde claramente a Josimar y que los términos utilizados demuestran intimidad, otros piden cautela y recuerdan que hasta la fecha no se han presentado imágenes recientes que confirmen un reencuentro físico entre ambos.

Un escándalo que no deja de crecer

La controversia entre Josimar y Verónica González no es nueva. Desde agosto del año pasado, la venezolana ha sostenido que el cantante es el padre de sus mellizos, mientras que él ha negado todo y ha anunciado acciones legales para proteger su imagen y la de su familia. En noviembre, González reafirmó su versión, asegurando que no teme ir presa y que cuenta con pruebas suficientes para demostrar la paternidad. “El que no la debe, no la teme”, declaró entonces.

Mientras tanto, Josimar intenta proyectar una imagen de estabilidad junto a María Fe Saldaña, con quien compartió una postal familiar en Navidad para demostrar que la unidad y el amor reinan en su hogar. Sin embargo, la sombra del escándalo sigue latente, sobre todo porque, según Verónica, el cantante tuvo una relación mucho más cercana con ella de lo que está dispuesto a reconocer.

Josimar sorprende al compartir su lado más familiar con postal navideña junto a María Fe Saldaña y sus hijos.

En este contexto, la aparición de la ecografía y los audios solo alimentan la curiosidad y el debate en la opinión pública, que espera conocer el desenlace de una historia donde la verdad parece estar atada a futuras pruebas de ADN y, quizá, a nuevas revelaciones que puedan surgir en cualquier momento.