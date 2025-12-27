Josimar sorprende al compartir su lado más familiar con postal navideña junto a María Fe Saldaña y sus hijos

Josimar Fidel, rodeado de un ambiente festivo, comparte sus mejores deseos para esta Navidad. Un mensaje lleno de amor, paz, sabiduría y prosperidad para todos sus seguidores. Video: Instagram

Josimar volvió a captar la atención del público cuando, en plena víspera de fiestas, optó por presentarse rodeado de su núcleo más cercano: María Fe Saldaña, sus hijos y su hermana. En una secuencia de imágenes, el cantante apostó por un mensaje de unión y cercanía, desplazando temporalmente las controversias que marcaron su año. “Feliz Navidad mi gente linda del mundo”, escribió Josimar en su cuenta de Instagram junto a una postal familiar.

Acompañado de emojis y corazones, el salsero posó junto a su familia frente a un árbol adornado y vestidos todos con pijamas rojas de personajes Disney, en una puesta en escena que mostraba una imagen de padre y hermano cercano. Durante la publicación, Josimar abrazó a su bebé mientras María Fe sostenía a su hija mayor, y su hermana Jonely completó el cuadro, reforzando el mensaje de “unión, amor y un ambiente hogareño”, en palabras del propio cantante.

Otra publicación incluyó también un video donde agradeció a sus seguidores por su respaldo durante el año y envió un mensaje explícito: “En esta Navidad quiero desearles amor, salud y unión. Gracias por estar siempre, por acompañarme con mi música y mi historia. Que nunca falte un abrazo sincero ni una razón para sonreír. ¡Feliz Navidad, mi gente querida!”, manifestó Josimar.

El salsero profundizó su mensaje: “Antes que sea las 12 de la noche, quiero desearte una feliz Navidad y que venga el amor, la sabiduría, la paz, la salud y la prosperidad a tu hogar. Gracias por escuchar mi música, por seguirme en las redes sociales, por elegirme cuando quieres bailar una salsita o una cumbia”, indicó el artista, quien remarcó: “A nombre de toda mi familia, de mi equipo y de mi corazón, quiero desearte una feliz Navidad. Un saludo muy especial de Navidad para toda mi familia, para la familia Fidel Farfán, mis amigos, mis primos y todos mis seguidores. ¡Un abrazo grande para ustedes!”.

Josimar anunció ruptura con María Fe Saldaña, pero se arrepintió

Sin duda, estas publicaciones y mensajes familiares contrasta con los episodios recientes que marcaron la vida personal de Josimar. En noviembre, el cantante volvió al centro de la controversia tras anunciar, y borrar minutos después, su separación de María Fe Saldaña. El artista publicó en Instagram: “Quiero informar con todo respeto que mi relación con María Fe, madre de mis hijos, ha llegado a su fin. Ha sido una decisión que hemos tomado con madurez y de mutuo acuerdo, buscando lo mejor para cada uno y, sobre todo, para el bienestar de nuestros hijos”.

La declaración, retirada en cuestión de minutos, desató una ola de especulaciones sobre la estabilidad de la pareja. Josimar insistió en solicitar respeto y discreción a la prensa: “Les pido comprensión y respeto para este momento. Les agradezco a todos quienes siempre nos mostraron cariño y cito a la prensa y los medios, evitar incomodarla o mortificarla con llamadas o comentarios por consideración a ella y a nuestra familia”, escribió en el comunicado. La rápida eliminación del mensaje incrementó la percepción de crisis y opacidad en el entorno íntimo del cantante.

El cantante posa junto a María Fe Saldaña, sus hijos y su hermana, todos vestidos en pijamas rojas de Disney junto al árbol navideño.

El origen de la ruptura se remontó a las declaraciones públicas de Verónica González, una mujer conocida como la “prima”, por parte de Josimar, quien lo acusó de negar la paternidad de sus mellizos. Antes del anuncio de separación, María Fe Saldaña defendió públicamente al cantante con un mensaje grabado desde Estados Unidos: “Estoy orgullosa de ti, por tu trayectoria, talento y por tus ganas de salir adelante. Detrás de ese artista hay una gran persona, solidaria y humilde”, declaró la joven, mostrando respaldo pese a las críticas externas.

Magaly Medina criticó la actitud de María Fe ante las polémicas de infidelidad

A finales de agosto, voces críticas como la de Magaly Medina calificaron la reacción de María Fe como un caso extremo de tolerancia ante situaciones polémicas. Medina, desde su programa opinó: “Esta vez hubo pruebas, ¿qué más quería? Por lo menos oféndete tres días, mándalo a dormir a un hotel, bótalo a la calle, que sienta tu indignación. No entiendo a las incondicionales y jamás las entenderé”.

La conductora insistió en que no veía justificación, ni en la presencia de hijos ni en la dependencia económica de Saldaña, para la continuidad de la relación ante reiteradas faltas de respeto: “Siempre se puede salir de una relación donde el amor no se demuestra en acciones”, subrayó Medina.

Magaly Medina califica a María Fe Saldaña como “la incondicional del año” luego que perdonara a Josimar por polémica con la “prima”. Video: Magaly TV La Firme

El foco del escándalo volvió a encenderse tras la revelación de Verónica González sobre su embarazo. Desde sus redes sociales, la venezolana mostró una prueba positiva. El cantante, por su parte, decidió responder con un comunicado en el que negó rotundamente la paternidad y anticipó medidas legales: “Te voy a ver presa, porque con mi familia nadie se mete. Presa te voy a ver y voy a gastar toda mi plata”, se escuchó decir a Josimar. González reafirmó su versión y lejos de mostrar temor, sentenció: “A quien no la debe, no la teme”.

Entre las pruebas presentadas, González afirmó contar con fotos y videos donde se evidenciaría la relación íntima entre ambos. Josimar, en cambio, sostuvo: “Yo dije que era una prima porque salía con mi primo. No tenía nada con ella. La conocí cuatro horas de mi vida”. El conflicto escaló al punto de involucrar nuevos audios de María Fe Saldaña: “Desde que te vi caminando de la mano con Josimar, sabía perfectamente que él se había metido contigo, porque conozco a Josimar de pies a cabeza. He perdonado cosas que no debí perdonar. Sí te creo”.

Sin señales de conciliación pública, la respuesta de Josimar se centró en proyectar estabilidad familiar: “Acá está mi esposa. Estoy bien con mi familia, más fuertes que nunca. Las cosas que pasan en Perú no entran a mi casa”, declaró el salsero. Pero González reafirmó: “Ya he mostrado mis pruebas. No estoy mintiendo. Que él diga lo que quiera, pero la verdad siempre sale a la luz”, remató.