Verónica González reafirma que los mellizos que espera son de Josimar y dice no temer ir presa: “El que no la debe, no la teme”

‘Prima’ de Josimar lo enfrenta tras amenazas: “Tengo pruebas y no me retracto”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

En medio de un escándalo que no deja de crecer, Verónica González, conocida como la presunta prima de Josimar, volvió a dar declaraciones contundentes tras las amenazas del cantante, quien prometió “gastarse toda su plata” para verla en prisión. Lejos de mostrarse intimidada, la joven venezolana aseguró que no tiene miedo y que sigue firme en su versión de que los mellizos que lleva en su vientre son hijos del salsero.

En los últimos días, se difundieron audios donde se escucha al intérprete de salsa en tono alterado, advirtiendo que tomará acciones legales en su contra.

“Mis abogados han viajado a España, me has hecho gastar plata. Ya sabe la Policía Nacional de España, solamente por ti. Te voy a ver presa, porque con mi familia nadie se mete. Presa te voy a ver y voy a gastar toda mi plata”, se oye decir al cantante para las cámaras de Magaly TV La Firme.

Lejos de amilanarse, Verónica González respondió con calma e ironía. “Imagínate. Qué locura, de verdad. Pero bueno, ya sabemos cómo es. No sé qué les sorprende si ya ustedes saben cómo es”, comentó entre risas, dejando claro que no se retractará de nada de lo dicho. Para ella, las palabras del artista son más una reacción desesperada que una amenaza real.

Se ratifica

Cuando le preguntaron si ratificaba que los niños que está gestando son del cantante, su respuesta fue tajante: “Exactamente. Estoy esperando los hijos de Josimar. Y ahora lo que voy a hacer es tomarme el tiempo para juntar todas mis cosas”, señaló. Y ante la consulta de si temía ir presa, soltó una frase que se volvió viral: “A quien no la debe, no la teme”.

El enfrentamiento entre ambos ha vuelto a poner a Josimar en el ojo de la tormenta mediática. El salsero, que hace poco juraba estar dispuesto a hacerse “todos los ADN del planeta” para demostrar que no es el padre de los mellizos, ahora cambió su discurso y asegura que todo lo que dice González es “pura falsedad”. “Todo lo que tú estás hablando lo vas a tener que probar, porque si no, voy a gastar el último centavo en meterte presa”, advirtió en otro fragmento de audio.

El artista también negó tajantemente haber tenido una relación con la mujer y explicó por qué se refirió a ella como su prima. “Yo dije que era una prima porque ella estaba saliendo con mi primo. No tenía nada con ella. Solo la conocí cuatro horas de mi vida, y nunca más hablé con esa señora”, insistió. Según su versión, las imágenes donde se le ve junto a Verónica se malinterpretaron, pues —dijo— solo intentó separarla de una pelea.

Pero Verónica González no tardó en contradecirlo y aseguró que tiene fotos y videos que prueban la cercanía entre ambos. “Hay un video donde claramente se ve que nos estamos besando en la discoteca. Tengo otro donde estoy delante con él y atrás mi amiga. El primo realmente estaba con mi amiga, nada que ver conmigo. Por eso digo que es demasiado cínico”, expresó.

A las declaraciones se sumaron nuevos audios revelados en el programa Magaly TV, La Firme, donde la propia María Fe Saldaña, actual pareja y esposa del salsero, habría reconocido que lo que cuenta Verónica podría ser cierto. “Yo sé que tú no lo estás extorsionando. Desde el primer momento en que te vi caminando de la mano con Josimar, sabía perfectamente que él se había metido contigo, porque conozco a Josimar de pies a cabeza. Sé cómo es él. He perdonado cosas que no debí perdonar. Sí te creo”, se escucha decir a María Fe en un fragmento del audio.

La revelación generó aún más polémica, ya que contradice las recientes declaraciones del cantante, quien afirmó estar “más fuerte que nunca” junto a su familia. “Acá está mi esposa. Todo el día hablo con mi esposa para que sepan. No he cambiado nada. Estoy bien con mi familia, más fuertes que nunca. Las cosas que pasan en Perú no entran a mi casa”, dijo Josimar, tratando de cerrar el tema.

Tiene pruebas

Sin embargo, los mensajes, videos y registros de llamadas que, según González, datan de octubre de 2025, parecen demostrar que existió comunicación constante entre ambos, incluso después de que el cantante negara conocerla.

Desde el estudio, Magaly Medina fue directa al analizar la situación: “Él dice que todo es falso, pero los audios y las pruebas que mostró Verónica son conversaciones entre ambos. Si él se siente afectado, que se entienda con ella, no con los medios. Nadie lo está atacando, el único enemigo que parece tener es él mismo”, señaló la conductora, cuestionando además las contradicciones del salsero.

A pesar de las amenazas, Verónica González se mantiene tranquila y segura. Reitera que tiene evidencias suficientes para probar su versión y que no le teme a ninguna denuncia. “Ya he mostrado mis pruebas. No estoy mintiendo. Que él diga lo que quiera, pero la verdad siempre sale a la luz”, afirmó.

