Josimar estalla contra su ‘prima’ y amenaza con denunciarla: “Te voy a ver presa, con mi familia nadie se mete”

El cantante Josimar volvió a estar en el centro de la polémica tras responder públicamente a Verónica González, una mujer venezolana que lo acusa de haber tenido un compromiso económico relacionado con unos menores.

El salsero negó toda relación, desmintió las afirmaciones y aseguró que solo la vio “cuatro horas en su vida”. En tono enérgico, advirtió que no permitirá más difamaciones y que está dispuesto a iniciar acciones legales.

El caso fue expuesto en la antesala de una entrevista en ‘Magaly TV La Firme’ en la que González prometió presentar pruebas. Mientras tanto, la respuesta del intérprete generó una ola de reacciones en redes sociales y volvió a colocar su nombre en el foco mediático.

“Esa mujer no forma parte de mi vida”

Josimar utilizó palabras duras para desmarcarse de Verónica González, la mujer que asegura tener una conexión con él. “Yo a esa mujer no la conozco, loco. La conocí solamente cuatro horas de mi vida y ella dice que ha tenido un acuerdo conmigo económicamente para los niños”, afirmó el cantante visiblemente molesto.

La declaración fue difundida en un adelanto televisivo que mostró al artista en un tono desafiante. Su intención, dijo, era poner fin a lo que considera una serie de falsedades difundidas por la venezolana. “Muestra todo lo que tú hablas”, reclamó con firmeza, exigiendo que se presenten pruebas concretas.

En su discurso, Josimar enfatizó que no existe ningún vínculo entre ambos y que se trata de un intento de perjudicarlo públicamente. “Todo lo que tú estás hablando es pura, pura, pura falsedad”, repitió el músico, dejando entrever su cansancio ante las acusaciones que, según él, afectan también a su entorno familiar.

Amenaza con denunciar a su ‘prima’ venezolana

La tensión entre el salsero y Verónica González escaló después de que ella anunciara que respondería “con pruebas” en televisión. Ante ello, Josimar respondió con un mensaje contundente: “Te voy a ver presa, porque con mi familia no se meten”. El artista advirtió que no permitirá que se sigan difundiendo versiones que considera falsas y aseguró que recurrirá a instancias legales para defender su nombre.

El intérprete de salsa, que en otras ocasiones ha enfrentado controversias mediáticas, expresó que esta vez no se quedará callado. Fuentes cercanas a su entorno indicaron que el músico se encuentra indignado por las declaraciones y dispuesto a esclarecer los hechos “hasta las últimas consecuencias”.

Durante el avance, se adelantó que Verónica González presentará documentos que, según ella, demostrarían la existencia de un trato económico. Sin embargo, Josimar insistió en que todo lo dicho es una invención y reiteró que no tuvo ningún tipo de acuerdo ni relación personal con la mujer.

Un conflicto que llega a la televisión

El enfrentamiento entre Josimar y su presunta “prima” alcanzó un nuevo nivel con la difusión de la entrevista anunciada por un conocido programa de espectáculos. En el avance, se observa al salsero defendiendo su versión con vehemencia y desafiando a González a mostrar sus pruebas.

El fragmento emitido generó amplio eco en redes sociales, donde usuarios debatieron sobre la veracidad de las declaraciones. Algunos apoyaron al cantante, mientras otros pidieron esperar la intervención de la mujer venezolana antes de sacar conclusiones. La expectativa por la emisión completa del programa creció, especialmente por las promesas de nuevas revelaciones.

En uno de los pasajes más comentados del adelanto, Josimar insistió: “No me voy a quedar tranquilo hasta que se aclare todo. Yo no oculto nada”. Según trascendió, el intérprete estaría dispuesto a presentar denuncias formales por difamación.

Verónica González, por su parte, respondió a las amenazas en una transmisión en vivo. “No tengo miedo, tengo pruebas de lo que digo”, expresó ante las cámaras, asegurando que demostrará la veracidad de sus palabras. La mujer, que fue señalada por el cantante como una completa desconocida, prometió exponer detalles que, según ella, probarían que sí existió un vínculo previo.

El caso continúa generando titulares en el espectáculo nacional. Josimar mantiene su postura de negar toda relación, mientras González sostiene que el artista intenta desacreditarla. El tono de ambos anticipa un enfrentamiento mediático que, lejos de apaciguarse, parece intensificarse con cada declaración.