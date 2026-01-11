Perú

“Diez mil soles o plomo”: El aterrador mensaje que terminó en un ataque con bomba en pollería de Puente Piedra

Cámaras de seguridad registraron el crimen de los jóvenes atacantes, quienes se retiraron caminando tras detonar el artefacto explosivo, mientras vecinos alertaban a la Policía y a personal de criminalística

Guardar
Un acto de violencia sacudió a los vecinos de Puente Piedra. Extorsionadores detonaron un artefacto explosivo en una pollería que se encontraba atendiendo a sus clientes. El dueño del local narra los momentos de pánico y las amenazas que recibió. - Latina Noticias

En el distrito limeño de Puente Piedra, la violencia ligada a la extorsión vuelve a encender las alarmas. Un ataque con explosivos ocurrido la noche del último sábado dejó severos daños en una pollería que atendía con normalidad, mientras varias familias se encontraban cenando. El estallido no solo destruyó parte del mobiliario del local, sino que también reavivó el temor entre vecinos y comerciantes que aseguran vivir bajo constante amenaza.

El blanco fue el restaurante Pollos y Parrillas Alexander, un negocio con cuatro años de funcionamiento que, según su encargado, ya había recibido mensajes intimidatorios semanas atrás. El atentado ocurrió alrededor de las 9:08 p. m., en pleno horario de atención, cuando dos sujetos arrojaron un artefacto explosivo directamente hacia una de las mesas ocupadas por comensales.

Ataque con explosivos a pollería en Puente Piedra tras amenazas de extorsión

Composición: Infobae Perú
Composición: Infobae Perú

Las imágenes posteriores al atentado muestran mayólicas hundidas y partidas, mesas destruidas y sillas esparcidas por el suelo, producto de la onda expansiva. El encargado del local, cuya identidad fue resguardada por seguridad, relató en entrevista con Latina que las amenazas comenzaron el 27 de diciembre, cuando recibió mensajes al número de delivery del negocio exigiendo el pago de 10 mil soles.

El mismo día del atentado, volvieron a exigirle dinero: “Ayer, justo al mediodía, empezaron nuevamente a hablarnos al número del delivery”, contó. En uno de los mensajes, según precisó, se leía: “Te alineas con los diez mil soles o plomo”. Al no responder ni acceder a la exigencia, horas más tarde se produjo el ataque con explosivos.

De acuerdo con el testimonio, las cámaras de seguridad captaron el momento en que dos sujetos jóvenes, de aproximadamente 15 o 16 años, llegaron caminando hasta el frontis del local. Uno de los trabajadores se percató de su presencia, pero en cuestión de segundos lanzaron el explosivo hacia una mesa donde había clientes comiendo pollo a la brasa. Tras detonar el artefacto, los atacantes se retiraron caminando con normalidad por la misma zona.

El comerciante aseguró que en los cuatro años de funcionamiento del negocio nunca habían sido víctimas de amenazas, aunque reconoció que otros locales del barrio sí han sufrido ataques similares. Por el momento, el restaurante permanecerá cerrado algunos días mientras evalúan la situación. “Por el momento no se va a trabajar”, dijo, señalando también el temor del personal. “Los trabajadores ya no quieren, tienen miedo”.

Finalmente, el encargado hizo un llamado directo a las autoridades. “Que pongan la mano dura”, expresó, remarcando la preocupación de los emprendedores que intentan seguir adelante en zonas donde la criminalidad y la extorsión se han convertido en parte del día a día.

Violencia criminal en cifras: extorsiones, sicariato y homicidios marcaron el 2025 en el Perú

Bandas de extorsionadores triplican el
Bandas de extorsionadores triplican el cobro de cupos y desatan una ola de violencia en el transporte público de Lima. Foto: Composición Infobae Perú

Durante el 2025, la inseguridad ciudadana alcanzó niveles sin precedentes en el país. Las extorsiones superaron las 25.196 denuncias hasta el 27 de diciembre, lo que significó un incremento cercano al 20% frente al año anterior. Registros del Ministerio Público incluso elevaron el número por encima de las 27.000 denuncias, confirmando una expansión sostenida de este delito en distintas regiones. En paralelo, los homicidios llegaron a 2.451 casos, una cifra que se tradujo en un promedio de siete asesinatos diarios, evidenciando un escenario crítico de violencia.

El impacto fue particularmente fuerte en Lima Metropolitana, que concentró 10.562 denuncias por extorsión, convirtiéndose en el principal foco del problema. El sicariato mantuvo una presencia constante: solo en el primer trimestre del año se reportaron 364 asesinatos bajo esta modalidad, con una alta incidencia de víctimas vinculadas a entornos delictivos. A pesar de que los robos y hurtos mostraron una reducción —pasando de 347.911 casos en 2023 a 218.808 en 2025—, la percepción de inseguridad no disminuyó debido al aumento de crímenes violentos y al mayor nivel de organización de las bandas criminales.

Temas Relacionados

Puente PiedraExtorsiónSicariosPNPExplosivoperu-noticias

Más Noticias

Felipe Chávez ya compite al más alto nivel con Bayern Múnich: el exigente camino que recorrió hasta debutar en la Bundesliga

El mediapunta peruano recorrió un extenso proceso formativo antes de ganarse la oportunidad de debutar con el primer equipo, respaldado por la confianza del técnico Vincent Kompany

Felipe Chávez ya compite al

APP tilda de mentiroso a Rafael López Aliaga y pide que pague deuda coactiva a Sunat por más de S/12,9 millones

El abogado Elio Riera cuestionó que Rafael López Aliaga renunciara a la Municipalidad de Lima, pese a haber prometido permanecer en el cargo. También mencionó la millonaria deuda tributaria de una empresa vinculada al exalcalde

APP tilda de mentiroso a

Alianza Lima vs Rebaza Acosta EN VIVO HOY: punto a punto del partidazo por la fecha 1 de la fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

El elenco ‘victoriano’ afronta el encuentro tras una destacada actuación en la primera etapa, mientras que el equipo del Callao buscará dar la sorpresa en Villa El Salvador

Alianza Lima vs Rebaza Acosta

JB presenta su primera promo en su regreso Panamericana con parodias de Donald Trump y Nicolás Maduro

Jorge Benavides lanzó el primer avance de su nuevo espacio en Panamericana Televisión con una sátira protagonizada por sus versiones de Donald Trump y Nicolás Maduro, una apuesta que combina política, humor y guiños a la actualidad

JB presenta su primera promo

Congreso exige al ministro de Vivienda, Wilder Sifuentes, explicaciones sobre alza del 12 % en tarifas de agua potable

La presidenta de la Comisión de Defensa del Consumidor remitió un oficio al titular del Ministerio de Vivienda a fin de que elabore un informe detallado y debidamente documentado sobre los criterios técnicos que sustentan el aumento

Congreso exige al ministro de
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

APP tilda de mentiroso a

APP tilda de mentiroso a Rafael López Aliaga y pide que pague deuda coactiva a Sunat por más de S/12,9 millones

Congreso exige al ministro de Vivienda, Wilder Sifuentes, explicaciones sobre alza del 12 % en tarifas de agua potable

Francisco Diez Canseco plantea pena de muerte para presidentes corruptos: “Viven en una cárcel de lujo con nuestros impuestos”

Mario Vizcarra excluido por condena por peculado: JEE dejó fuera al candidato de Perú Primero de la lista al Senado

Rafael López Aliaga afirma que EEUU le pidió apoyar la captura del dictador Nicolás Maduro: “Ya estaba en agenda”

ENTRETENIMIENTO

JB presenta su primera promo

JB presenta su primera promo en su regreso Panamericana con parodias de Donald Trump y Nicolás Maduro

Estas son las mejores películas de Netflix para ver hoy en Perú

Marisa Minetti se sincera sobre el amor, la edad y la vigencia: “No me imaginé llegar a esta edad con tanta vitalidad”

Christian Cueva sueña con boda, pero Pamela Franco prefiere “ir paso a paso” en su relación

Globos de Oro 2026: dónde y a qué hora ver la gala de hoy en Perú

DEPORTES

Felipe Chávez ya compite al

Felipe Chávez ya compite al más alto nivel con Bayern Múnich: el exigente camino que recorrió hasta debutar en la Bundesliga

Alianza Lima vs Rebaza Acosta EN VIVO HOY: punto a punto del partidazo por la fecha 1 de la fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Jean Ferrari calificó de “fuera de lugar” y “exagerada” la declaración de Álvaro Barco contra la FPF: “En Universitario tienen que hacer una evaluación”

Pedro Gallese tuvo positivo debut en Colombia: arco invicto y gran atajada con Deportivo Cali

DT de Juan Pablo II reveló charla con Ricardo Gareca para recuperar a Christian Cueva: “Sabemos de situaciones que tenemos que manejar”