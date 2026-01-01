Metropolitano: Viaja de Puente Piedra a Villa El Salvador por solo S/3.50 de esta manera

- crédito Andina

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) anunció la puesta en marcha de la tarifa integrada en el Metropolitano, iniciativa que busca optimizar la experiencia de quienes viajan largas distancias utilizando tanto rutas alimentadoras como la red troncal.

Desde el lunes 5 de enero, los usuarios podrán desplazarse desde Puente Piedra, Comas o Los Olivos hasta Villa El Salvador con un único pago de S/3.50. Esta medida aplica para quienes aborden los buses de las rutas alimentadoras Puente Piedra, Milagros de Jesús o Bertello, conectando así el norte y el sur de la ciudad en un solo trayecto.

Al ingresar a cualquiera de estas rutas, el pasajero paga la tarifa con su tarjeta del Metropolitano o Lima Pass. Al llegar al terminal Naranjal y validar nuevamente la tarjeta para acceder a la red troncal, el sistema no efectúa ningún cobro adicional.

El beneficio se mantiene siempre que el tiempo total entre ambos servicios no supere las dos horas con dos minutos desde el inicio del recorrido.

Alimentadores del Metropolitano.

Detalles de la tarifa y alternativas para usuarios

La tarifa de S/3.50 también aplica a quienes solo utilicen los alimentadores mencionados, sin necesidad de conectar con la troncal. Este sistema fue diseñado pensando en viajes integrados y recorridos extensos, por lo que resulta ventajoso para quienes realizan trayectos entre extremos de la ciudad.

En sentido sur a norte, el proceso es similar: el usuario paga S/3.20 al ingresar a la red troncal y S/0.30 adicionales al tomar el alimentador en el terminal Naranjal, sumando el mismo monto total.

De esta manera, la ATU busca simplificar los pagos y disminuir la congestión en paraderos y buses, beneficiando a quienes viajan a centros de trabajo o estudio.

Actualmente, las rutas Bertello, Milagros de Jesús y Puente Piedra movilizan a aproximadamente 4.500 usuarios diarios hacia el terminal Naranjal. Con la implementación de la tarifa integrada, la ATU reafirma su compromiso de ofrecer a limeños y chalacos un sistema de transporte más eficiente y con mayores facilidades de acceso para los recorridos de largas distancias.

Servicio Playero

De otro lado, se anunció el retorno del servicio especial “Playero” del Metropolitano a partir del 1 de enero de 2026, facilitando el acceso a la playa Agua Dulce en Chorrillos durante la temporada de verano.

El servicio operará inicialmente los días jueves 1 y viernes 2 de enero, aprovechando los feriados de Año Nuevo, y luego estará disponible todos los sábados y domingos hasta el final del verano. Los buses parten desde el embarque número 16 del terminal Matellini, recorriendo la avenida Huaylas hasta llegar directamente a la playa.

El horario de funcionamiento será de 10:00 a.m. a 6:30 p.m. para la ida, y de 10:30 a.m. a 7:00 p.m. para el retorno. Los usuarios podrán acceder a este servicio utilizando la tarifa integrada del Metropolitano, permitiendo viajar desde el norte de Lima o desde el terminal Chimpu Ocllo en Carabayllo hasta Chorrillos por S/3.50 con la tarjeta del Metropolitano o Lima Pass.

El medio pasaje para estudiantes será de S/1.75. La ATU ha establecido que cada pasajero debe usar su propia tarjeta, ya que la tarifa integrada solo aplica al primer usuario que la utiliza en el transbordo, el cual debe hacerse dentro de un máximo de dos horas.