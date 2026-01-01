Perú

Metropolitano: Viaja de Puente Piedra a Villa El Salvador por solo S/3.50 de esta manera

La ATU implementó una tarifa única para quienes conecten rutas alimentadoras y troncales, permitiendo cruzar Lima con un solo pago y facilitando los desplazamientos diarios de miles de usuarios

Guardar
- crédito Andina
- crédito Andina

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) anunció la puesta en marcha de la tarifa integrada en el Metropolitano, iniciativa que busca optimizar la experiencia de quienes viajan largas distancias utilizando tanto rutas alimentadoras como la red troncal.

Desde el lunes 5 de enero, los usuarios podrán desplazarse desde Puente Piedra, Comas o Los Olivos hasta Villa El Salvador con un único pago de S/3.50. Esta medida aplica para quienes aborden los buses de las rutas alimentadoras Puente Piedra, Milagros de Jesús o Bertello, conectando así el norte y el sur de la ciudad en un solo trayecto.

Al ingresar a cualquiera de estas rutas, el pasajero paga la tarifa con su tarjeta del Metropolitano o Lima Pass. Al llegar al terminal Naranjal y validar nuevamente la tarjeta para acceder a la red troncal, el sistema no efectúa ningún cobro adicional.

El beneficio se mantiene siempre que el tiempo total entre ambos servicios no supere las dos horas con dos minutos desde el inicio del recorrido.

Alimentadores del Metropolitano.
Alimentadores del Metropolitano.

Detalles de la tarifa y alternativas para usuarios

La tarifa de S/3.50 también aplica a quienes solo utilicen los alimentadores mencionados, sin necesidad de conectar con la troncal. Este sistema fue diseñado pensando en viajes integrados y recorridos extensos, por lo que resulta ventajoso para quienes realizan trayectos entre extremos de la ciudad.

En sentido sur a norte, el proceso es similar: el usuario paga S/3.20 al ingresar a la red troncal y S/0.30 adicionales al tomar el alimentador en el terminal Naranjal, sumando el mismo monto total.

De esta manera, la ATU busca simplificar los pagos y disminuir la congestión en paraderos y buses, beneficiando a quienes viajan a centros de trabajo o estudio.

Actualmente, las rutas Bertello, Milagros de Jesús y Puente Piedra movilizan a aproximadamente 4.500 usuarios diarios hacia el terminal Naranjal. Con la implementación de la tarifa integrada, la ATU reafirma su compromiso de ofrecer a limeños y chalacos un sistema de transporte más eficiente y con mayores facilidades de acceso para los recorridos de largas distancias.

Servicio Playero

De otro lado, se anunció el retorno del servicio especial “Playero” del Metropolitano a partir del 1 de enero de 2026, facilitando el acceso a la playa Agua Dulce en Chorrillos durante la temporada de verano.

El servicio operará inicialmente los días jueves 1 y viernes 2 de enero, aprovechando los feriados de Año Nuevo, y luego estará disponible todos los sábados y domingos hasta el final del verano. Los buses parten desde el embarque número 16 del terminal Matellini, recorriendo la avenida Huaylas hasta llegar directamente a la playa.

El horario de funcionamiento será de 10:00 a.m. a 6:30 p.m. para la ida, y de 10:30 a.m. a 7:00 p.m. para el retorno. Los usuarios podrán acceder a este servicio utilizando la tarifa integrada del Metropolitano, permitiendo viajar desde el norte de Lima o desde el terminal Chimpu Ocllo en Carabayllo hasta Chorrillos por S/3.50 con la tarjeta del Metropolitano o Lima Pass.

El medio pasaje para estudiantes será de S/1.75. La ATU ha establecido que cada pasajero debe usar su propia tarjeta, ya que la tarifa integrada solo aplica al primer usuario que la utiliza en el transbordo, el cual debe hacerse dentro de un máximo de dos horas.

Temas Relacionados

MetropolitanoATUPuente PiedraVilla El Salvadorperu-noticias

Más Noticias

10 motivos para ir a consulta médica con un psiquiatra

La depresión, la ansiedad y otros problemas psiquiátricos afectan a miles de personas y pueden limitar la calidad de vida, la productividad y las relaciones personales

10 motivos para ir a

Leslie Shaw ofrece una original bienvenida a ‘El Prefe’, tras estar separados por tres meses y tener especial reencuentro en Lima

La cantante peruana preparó una coreografía especial para recibir al reguetonero cubano en Lima y compartió el momento en sus redes sociales

Leslie Shaw ofrece una original

La selección peruana iniciará el 2026 con nuevo entrenador; en la primera semana se define al comando técnico

El área deportiva de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) se encuentra en la recta final del proceso de elección del próximo seleccionador. Los nombres de los candidatos, eso sí, aún están bajo siete llaves

La selección peruana iniciará el

Valentino Palacios sorprendió a Corazón Serrano con su interpretación en vivo: “Vas a destronar a Susana Alvarado”

El joven tiktoker desató comentarios y memes en redes tras audicionar ante el líder Edwin Guerrero durante un live desde San Juan de Lurigancho

Valentino Palacios sorprendió a Corazón

Geresa advierte que solo tres playas en toda la región La Libertad son aptas para bañistas este verano 2026: ¿cuáles son?

La clasificación de playas se realiza mediante monitoreos periódicos que buscan garantizar la seguridad de los bañistas y prevenir enfermedades asociadas al contacto con aguas contaminadas

Geresa advierte que solo tres
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Tomás Gálvez destituye a fiscal

Tomás Gálvez destituye a fiscal que lo denunció por ‘Los Cuellos Blancos’: “Me sacó porque denuncié sus fechorías”

Ahora Nación pide la renuncia de sus candidatos cuestionados y activa proceso ético interno

JEE Lima Centro rechaza por extemporánea la inscripción presidencial de Primero la Gente, partido que lidera Marisol Pérez Tello

Poder Judicial solicitud de Fiscalía para declarar ilegal a Fuerza Popular y anular inscripción en Elecciones 2026

¿Cuánto cuesta tachar a un candidato? Estas son las tasas que cobra el JNE para el 2026

ENTRETENIMIENTO

Leslie Shaw ofrece una original

Leslie Shaw ofrece una original bienvenida a ‘El Prefe’, tras estar separados por tres meses y tener especial reencuentro en Lima

Valentino Palacios sorprendió a Corazón Serrano con su interpretación en vivo: “Vas a destronar a Susana Alvarado”

El mensaje de Luciana Fuster a su hermana Fernanda tras revelar enfermedad: “Nunca estarás sola ni te faltará nada”

Nelly Rossinelli causa furor en redes con las respuestas más divertidas acerca de la cena de Año Nuevo: “Llamas a Maritere”

Dennys Quevedo será homenajeado en El Huaralino tras su partida: cumbia sanjuanera prepara noche de memoria y música

DEPORTES

La selección peruana iniciará el

La selección peruana iniciará el 2026 con nuevo entrenador; en la primera semana se define al comando técnico

Federico Girotti se entusiasma por haber llegado a Alianza Lima: “Es una oportunidad única en mi carrera”

Héctor Fértoli, el nuevo fichaje de Universitario para el 2026: en qué posición juega, valor y tiempo de su contrato, y sus registros

¿Qué resultados necesita Universitario para terminar líder en la primera fase de la Liga Peruana de vóley 2025/2026?

Franco Velazco defiende a Universitario de los ataques: “Estamos por cerrar un año histórico, increíblemente desdibujado por ‘likes’”