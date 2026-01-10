Perú

Ataque a balazos en Barranco: detalles del violento tiroteo que dejó dos venezolanos heridos

Uno de los heridos registra antecedentes policiales. Fue detenido en el distrito de La Victoria por el delito de raqueteo

Un violento ataque armado ocurrido en el distrito de Barranco volvió a poner en evidencia el desborde de la ola criminal que azota a la capital peruana, especialmente porque el atentado se registró en una zona que se considera segura y está permanentemente vigilada.

Dos ciudadanos venezolanos resultaron gravemente heridos luego de que sicarios dispararan en más de veinte oportunidades contra el vehículo en el que se desplazaban, en una de las principales vías del distrito. El atentado se produjo en plena avenida República de Panamá, a escasos metros de la estación Balta del Metropolitano y en una zona de alto tránsito vehicular y peatonal.

Sicarios dispararon contra vehículo detenido en semáforo

El ataque se registró cuando el automóvil, un Toyota, se encontraba detenido por la luz roja de un semáforo. Fue en ese momento cuando dos sujetos a bordo de una motocicleta se aproximaron y abrieron fuego de manera directa contra el piloto y el copiloto. El vehículo quedó marcado por la violencia del accionar criminal: la carrocería perforada, los vidrios destrozados y múltiples orificios de bala que incluso lo atravesaron.

Violencia en Barranco: dos venezolanos resultan heridos tras brutal ataque a balazos. Foto: captura ATV

La Policía Nacional informó que el atentado ocurrió alrededor de las 21:16 horas. El general Manuel Lozada, jefe de la Dirección de Investigación Criminal de la PNP, fue quien brindó más detalles sobre el atentado: “Desde una motocicleta dispararon contra este vehículo”, relató. La modalidad del ataque, ejecutado en segundos y en plena vía pública, evidenció un accionar planificado y dirigido.

A pesar de la intensidad de los disparos, ningún transeúnte resultó herido, aunque el riesgo fue alto debido a la cercanía de paraderos, comercios y la estación del transporte público.

Dos ciudadanos venezolanos heridos y una mujer ilesa

Producto del ataque, dos personas que viajaban en la parte delantera del vehículo quedaron gravemente heridas. Fueron identificadas como Ramón Antonio Briceño Briceño, de 29 años, y Silvia Vázquez Zulo Antonio, ambos de nacionalidad venezolana. Tras el tiroteo, fueron auxiliados y trasladados de emergencia al hospital Casimiro Ulloa, donde permanecen internados en estado crítico.

En el asiento posterior del automóvil viajaba una mujer que, pese a que los proyectiles atravesaron la unidad, resultó ilesa.

La autoridad policial detalló que la mujer fue conducida a una dependencia policial para continuar con las diligencias correspondientes.

“En la parte posterior del vehículo iba una femenina que ha quedado ilesa. Está ahorita, este, detenida en la comisaría. Se le ha trasladado para fines de investigación e identificación plena”, indicó.

Imágenes de una cámara de seguridad registran el momento exacto en que sicarios en moto disparan más de 20 veces contra un vehículo detenido en un semáforo cerca de la estación Balta, en Barranco. El violento ataque dejó a dos ciudadanos venezolanos gravemente heridos.

Antecedentes policiales

Las primeras indagaciones revelaron que uno de los heridos, Ramón Antonio Briceño Briceño, registra antecedentes policiales. Según información policial, fue detenido en enero de 2019 en el distrito de La Victoria por el delito de raqueteo. Este antecedente forma parte de los elementos que vienen siendo evaluados por los investigadores para determinar el móvil del ataque.

Consultado sobre la hipótesis que se maneja, el general Lozada sostuvo que “bueno, podría ser ajuste de cuentas”. Si bien remarcó que las investigaciones se encuentran en una etapa preliminar, no descartó que el ataque esté vinculado a disputas criminales.

Sicarios abren fuego contra un auto en Barranco, dos heridos graves y una sobreviviente ilesa| Foto: Latina Noticias

Preocupación por la violencia urbana

Tras el tiroteo, peritos de criminalística llegaron a la escena para realizar el levantamiento de evidencias. En el lugar se recogieron casquillos de bala y se tomaron declaraciones a testigos que se encontraban en la zona al momento del ataque. El general Lozada informó que “más o menos son aproximadamente veinte a veinticinco testigos que se han encontrado, producto de los disparos que han realizado contra este vehículo”.

El ataque en Barranco se suma a una serie de hechos violentos que se registran en distritos turísticos, que en teoría deberían ser más seguros, lo que abre un nuevo cuestionamiento a la eficacia del estado de emergencia decretado por el gobierno de José Jerí.

