Sicario es abatido por policía en Comas: las imágenes del momento en que se enfrenta con el efectivo

Un agente encubierto intervino en la avenida Andrés Belaúnde luego de que un extorsionador asesinara a un chofer de transporte público en Comas y desatara un tiroteo en una zona residencial del distrito limeño| Latina Noticias

Un policía vestido de civil abatió al sicario que minutos antes asesinó a un conductor de transporte público en el distrito de Comas, en Lima. El hecho ocurrió en la cuadra 5 de la avenida Andrés Belaúnde, donde la víctima, identificada como José Carlos Marín Anticona, se encontraba al volante de su unidad junto a su pareja.

Según la reconstrucción, el agresor simuló ser pasajero y pidió bajar en un punto específico. Al descender y pagar el pasaje, extrajo un arma de fuego y realizó cuatro disparos contra el conductor, quien falleció en el acto. La acompañante del chofer presenció el ataque desde el asiento del copiloto.

Tras el asesinato, el sicario ingresó por el pasaje Sucre con el objetivo de reunirse con su cómplice, quien lo esperaba a bordo de una motocicleta. En ese momento, un suboficial del Escuadrón de Emergencia de la Policía Nacional del Perú (PNP), que transitaba por la zona vestido de civil, advirtió la situación y enfrentó al delincuente.

Videos registran el preciso momento que policía abatió a sicario que segundos antes mató a chofer en Comas| Latina Noticias

Videos y seguimiento del sicario abatido

Las cámaras de seguridad de los vecinos registraron el momento en que el sicario, vestido con ropa clara, intentó escapar mientras se desarrollaba un tiroteo con el policía. Además, se observa cómo un vecino se refugia detrás de un vehículo estacionado, mientras el agente lo protege y le indica que permanezca en el suelo. Acto seguido, el suboficial dispara contra Ángel Enrique Paredes Ramos después de ordenarle que se detenga.

Durante el enfrentamiento, se escucharon más de dieciocho disparos, algunos de los cuales impactaron puertas y ventanas de las viviendas cercanas.

“Me dice mi hijo: ‘Agáchate, agáchate’, y nos hemos metido más adentro”, señaló una vecina a Latina Noticias. Los daños materiales incluyeron vidrios rotos en la sala y en la entrada de la vivienda.

El sicario cayó sin vida cerca de un parque, mientras que su cómplice huyó rápidamente del lugar, abandonando la motocicleta. En la escena, la policía halló el arma utilizada en el homicidio del transportista, quien tenía 28 años.

El suboficial, que circulaba fuera de servicio, enfrentó a tiros al atacante segundos después del homicidio de un chofer de Comas| Latina Noticias

Policía podría ser reconocido por la institución

La intervención del suboficial recibió el respaldo de vecinos y autoridades. “Espero que esté libre porque había rumores de que lo iban a juzgar y todo eso. Me parece muy bien que sigan actuando así”, expresó una residente.

El ministro del Interior y el jefe policial destacaron la reacción del agente, quien actuó pese al riesgo de enfrentarse a un delincuente armado en una zona residencial.

Vecinos de la zona manifestaron preocupación por la inseguridad y la frecuencia de hechos delictivos en el pasaje, donde aseguran que han solicitado mayores medidas de protección ante actividades delictivas y la presencia de motocicletas utilizadas para escapar.

Comas: abatido por policía de franco había sido capturado en 2025 por crimen de otro efectivo

Óscar Arriola, comandante general de la PNP, indicó que el efectivo debe ser reconocido por la institución. “Así se actúa con energía, con coraje, mostrando la vocación de servicio. Este es una persona que merece absolutamente todo el reconocimiento del comando”, manifestó.

El comandante también llegó a la zona para realizar las diligencias correspondientes. Mientras esperan continuar con las diligencias para detener a sus cómplices.

¿Quién era el sicario asesinado?

Ángel Enrique Paredes Ramos, conocido en el mundo delictivo como alias ‘Cantu’, era un individuo con antecedentes vinculados al sicariato y otros delitos graves en Lima. En marzo de 2025, la Policía lo detuvo tras relacionarlo con el asesinato de un suboficial en retiro, Renzo Pacherres Malpartida, además de hallarlo en posesión de un arma de fuego y pequeñas cantidades de droga.

Su captura fue presentada como un golpe importante contra la criminalidad, ya que se le conectó con la banda Los Injertos del Cono Norte, considerada una de las más peligrosas en la capital peruana.

Pese a la gravedad de los cargos y los antecedentes de homicidio, Paredes Ramos recuperó su libertad menos de un año después. Durante el tiempo que permaneció libre, volvió a involucrarse en actividades criminales. Su vida delictiva terminó la madrugada del 8 de enero de 2026 en Comas.