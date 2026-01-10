Perú

Queman muñeco del presidente José Jerí en Juliaca y exigen justicia por las muertes del 9 de enero

Los manifestantes advirtieron que el presidente interino no es bienvenido en la ciudad, en caso de que contemple visitarla como parte de su gira nacional

Protestas en Juliaca: ciudadanos incendian muñeco de José Jerí y rechazan su gestión.

La quema de un muñeco de tres metros que representaba al presidente José Jerí se convirtió en el acto más simbólico y contundente de las protestas realizadas en Juliaca por el tercer aniversario de las muertes ocurridas el 9 de enero de 2023. En el óvalo de la salida a Cusco, decenas de ciudadanos pasearon la figura al ritmo de consignas contra el Gobierno y la clase política, antes de incendiarla como señal de rechazo frontal a una gestión que consideran ilegítima y cómplice de la represión.

El muñeco, bautizado por los manifestantes como “Pajerín”, fue golpeado con waracas por mujeres ataviadas con polleras, mientras un dirigente social encarnaba al mandatario con gestos burlescos y movimientos exagerados. Entre risas irónicas, cánticos y aplausos, la escena reflejó el profundo descontento de una población que, tres años después, asegura no haber recibido justicia ni respuestas del Estado.

“No queremos a Jerí en Puno”, corearon los asistentes, en alusión a una eventual visita del presidente al sur del país. Para los manifestantes, su figura representa la continuidad de un poder que —afirman— ha cerrado filas para garantizar impunidad frente a las muertes registradas durante las protestas de 2023.

Un helicóptero simbólico y el recuerdo de la represión en Juliaca

La protesta incluyó también la construcción de un helicóptero simbólico, colgado en el bypass de la salida Cusco, como recordatorio del sobrevuelo de una aeronave militar durante la jornada del 9 de enero. Según los manifestantes, desde ese helicóptero se habrían realizado disparos contra civiles, versión respaldada —aseguran— por videos que fueron retirados o limitados en redes sociales.

El helicóptero fue agitado con waracas y luego incendiado, en una escena cargada de simbolismo y memoria colectiva. Para los ciudadanos, no se trató de una recreación teatral, sino de un acto de denuncia frente a lo que consideran una verdad silenciada por las autoridades.

A tres años del 9 de enero, familiares de víctimas marchan en Juliaca contra el gobierno de Dina Boluarte

Durante la jornada, el dirigente que personificó al presidente Jerí tomó la palabra para lanzar duras acusaciones. “Su gobierno no es reconocido por el pueblo. Es un usurpador y cómplice de las matanzas”, expresó, generando una respuesta inmediata de la multitud, que replicó con consignas contra el Ejecutivo y el Congreso.

Reclamo directo a los congresistas de Puno por presunta traición

Uno de los ejes centrales de la protesta fue el cuestionamiento directo a los congresistas de Puno, a quienes los manifestantes acusaron de haber abandonado a la población tras los hechos de 2023. Los nombres de Carlos Zeballos, Flavio Cruz, Jorge Luis Flores, Wilson Quispe y Óscar Zea fueron mencionados públicamente, acompañados de calificativos como “traidores” y “cómplices”.

Vocero de Perú Libre llegó
Vocero de Perú Libre llegó a Puno en el marco de las actividades de la semana de representación, pero fue rechazado por los ciudadanos.

Los ciudadanos reprocharon que ninguno de los parlamentarios haya logrado avances concretos en las investigaciones ni asumido una defensa firme de las víctimas. Incluso, algunos aspirantes políticos que intentaron acercarse a la movilización fueron rechazados por los asistentes, quienes exigieron que no se utilice el dolor de las familias con fines electorales.

“El Congreso ha dado la espalda a Juliaca”, señaló uno de los dirigentes, quien advirtió que la memoria del 9 de enero sigue viva y que cualquier intento de reconciliación política sin justicia será rechazado en las calles.

