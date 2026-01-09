Tres años después del 9 de enero, Juliaca marcha por las víctimas de la represión durante el gobierno de Dina Boluarte

A tres años del 9 de enero, Juliaca vuelve a marchar por justicia para las víctimas de las protestas contra Dina Boluarte

A tres años de los hechos ocurridos el 9 de enero de 2023, la ciudad de Juliaca volvió a convertirse en un espacio de memoria, duelo y exigencia de justicia. Familiares de las víctimas de la represión policial en el gobierno de Dina Boluarte encabezaron una serie de actividades conmemorativas en distintos puntos de la ciudad, en una jornada marcada por el recuerdo de los 18 fallecidos y por la persistente sensación de impunidad.

Las actividades se concentraron principalmente en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional Inca Manco Cápac, uno de los escenarios donde se produjeron los hechos más graves. Desde tempranas horas, los deudos y organizaciones sociales se congregaron en el lugar, que fue transformado simbólicamente en un espacio de homenaje. En las rejas del terminal aéreo se colocaron cruces, fotografías y representaciones de féretros con los rostros de quienes perdieron la vida durante la represión, tanto en el aeropuerto como en el centro de la ciudad.

Familiares de distintas regiones se suman

La conmemoración en Juliaca no fue un acto aislado. A la jornada se sumaron familiares de víctimas provenientes de Ayacucho, Andahuaylas y otras regiones del país, quienes salieron a protestar para pedir celeridad en las investigaciones.

Entre ellos estuvo la hermana de Víctor Santisteban Yacsavilca, ciudadano asesinado el 28 de enero de 2023 en la capital. Su presencia estuvo marcada por un mensaje de unidad entre los familiares de las víctimas de distintas regiones del país.

“Definitivamente nos hemos unido a los hermanos de Juliaca, anteriormente los hermanos de Ayacucho y de Andahuaylas, porque sentimos que tenemos que hacer una sola fuerza, porque estamos batallando contra un régimen corrupto que nos quiere cerrar todas las puertas en buscar justicia para nuestros asesinados”, señaló.

La joven también se refirió al estado de la investigación por la muerte de su hermano. “En el caso de Víctor Santisteban , ya entró una acusación. Estamos esperando que el fiscal, que por el momento no tengo el nombre, llegue a un control y luego posteriormente a un juicio oral”, precisó

“Nuestros familiares no pueden descansar en paz sin justicia”

El acto fue un claro reclamo ante la falta de respuestas concretas por parte del Estado. Para los familiares, el paso del tiempo no ha significado avances sustanciales en los procesos judiciales ni sanciones claras para los responsables.

“Definitivamente, tenemos sentimientos encontrados porque nuestros familiares asesinados no pueden descansar en paz hasta que se logre una justicia. Me uno al dolor de mis hermanos y hermanas que han perdido a sus familiares”, expresó una de las familiares. Además, anunció que el 28 de enero se realizará una nueva conmemoración en Lima, e hizo un llamado a la ciudadanía capitalina: “Esperamos también que todo el pueblo peruano, limeño especialmente, no sea ajeno a este dolor”.

Anuncian marcha a Lima

Como parte de las actividades, en las calles de Juliaca se desarrolló una marcha fúnebre, encabezada por familiares de las víctimas y dirigentes sociales.

Durante la marcha tomó la palabra Raúl Samillán, hermano de un médico asesinado durante las protestas en Juliaca, quien denunció un pacto de impunidad en el gobierno.

“Bueno, nosotros estamos exigiendo justicia a este Congreso golpista, al pacto mafioso entre el Tribunal Constitucional, el Legislativo, el Ejecutivo”, manifestó en Canal N.

Samillán subrayó que la lucha de los familiares trasciende a Juliaca y refleja una tragedia compartida en distintas regiones del país. “Así es. Todos los familiares de las diferentes regiones que han sido masacrados en el gobierno genocida de Dina Boluarte están aquí en la ciudad de Juliaca”, afirmó. Asimismo, anunció una nueva marcha, tras la decisión del fiscal de la Nación interino, Tomás Aladino Gálvez, en desactivar el equipo especial del Ministerio Público que veía los casos.