Bonos, alimentación en vacaciones, escolaridad hasta los 25 años y pago de servicios: los cuantiosos beneficios en Petroperú

La empresa estatal enfrenta pérdidas millonarias y una elevada deuda con proveedores, pese a haber recibido más de S/ 17 mil millones en apoyo financiero del Estado en los últimos años

Desde bonos hasta escolaridad: los beneficios laborales que reciben los trabajadores de Petroperú. (Foto composición: infobae Perú/Agencia Andina)

En medio del anuncio de la reestructuración de Petroperú, han llamado la atención los cuantiosos y generosos beneficios laborales que mantiene la empresa estatal para sus trabajadores, pese a atravesar una severa crisis financiera. Según informó el premier Ernesto Álvarez en una entrevista con Perú21, la petrolera acumula una pérdida neta de 481 millones de dólares entre enero y octubre de 2025, así como una deuda con proveedores de 767 millones de dólares en el mismo periodo.

No obstante, es importante recordar que Petroperú ha recibido en los últimos años diversos rescates económicos por parte del Estado peruano. Ello ocurre pese a que, entre 2022 y 2024, el Estado le desembolsó S/ 17.888 millones en medidas de apoyo financiero, una cifra que supera los presupuestos anuales de otros sectores claves.

El titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) dio algunos detalles sobre los beneficios que recibe el personal de la petrolera estatal, los cuales son cubiertos con recursos de todos los peruanos. "Puedo decir que son de distinto orden. Desde las tarjetas de crédito, autos, más de 14 sueldos que no justifican. Además, pensiones de retiro prácticamente de cédula viva y un sinfín de gollerías que son incoherentes, no solamente con el resultado de la empresa, sino con la misma realidad que vive el país. Entonces, eso no podía continuar así“, expresó para el citado medio.

Ernesto Álvarez afirmó que la reorganización de Petroperú “no conduce a una privatización". Foto: Andina / Andina

¿Qué beneficios ofrece Petroperú?

La quebrada petrolera estatal mantiene una serie de privilegios laborales pese a su situación financiera. De acuerdo con información difundida por Perú21 estos son algunos de los beneficios vigentes:

  • Doble bono en enero: asignación especial de hasta el 100 % del sueldo, más una asignación extraordinaria adicional de hasta el 50 % del sueldo básico.
  • Beneficios vacacionales: pago de la remuneración habitual más una gratificación vacacional equivalente a un sueldo completo adicional.
  • Alimentación durante vacaciones: cobertura de los gastos de alimentación del trabajador incluso cuando se encuentra de vacaciones.
  • Bonificación por escolaridad: financiamiento de la educación de los hijos de los trabajadores desde los 3 hasta los 25 años, incluyendo estudios iniciales, primarios y superiores.
  • Pago de servicios domiciliarios: reembolso de gastos por luz, agua y arbitrios, según tarifas y límites establecidos por unidad operativa.
  • Bonificación automática por quinquenio: incremento salarial del 5 % por cada cinco años de permanencia en la empresa, hasta un máximo de 30 %, sin evaluación de productividad.
Petrolera estatal otorgó buena pro a cuestionada empresa. | Semana Económica

“Jeques Árabes en Petroperú”

No es la primera vez que estos beneficios son cuestionados. El exministro de Economía, José Arista, expresaron su molestia y pusieron en duda la transparencia en la gestión de la petrolera estatal. Arista manifestó su molestia por los privilegios que, según indicó, continúan recibiendo algunos trabajadores de Petroperú pese a la difícil situación de la empresa.

“A mí me fastidia que existan ‘jeques árabes’ empleados de Petroperú, cuando tenemos una empresa que está haciendo grandes esfuerzos para sobrevivir. Eso fastidia y yo creo que fastidia también a todos los peruanos”, declaró pocos días después de asumir el cargo.

El ministro de Economía de Perú, José Arista, habla con Reuters en Lima, Perú, el 28 de enero de 2025. REUTERS/Alessandro Cinque

Gobierno niega privatización de Petroperú

El ministro de Energía y Minas, Luis Bravo, descartó una eventual privatización de Petroperú y aseguró que la intención del Gobierno del presidente en funciones, José Jerí, es reorganizar la empresa estatal para garantizar su continuidad operativa. “Es ordenar la casa a fin de que esta pueda continuar la operación que debe de tener siempre como empresa del Estado del que todos deberíamos sentirnos orgullosos”, declaró en una entrevista a RPP TV, tras la publicación de un decreto de urgencia emitido el 31 de diciembre.

El titular del sector explicó que el directorio de Petroperú deberá ejecutar una reestructuración organizacional, al señalar que la empresa cuenta actualmente con 36 gerencias. Según detalló, el decreto de urgencia establece que la nueva estructura organizacional deberá ser presentada dentro de los primeros 30 días desde la publicación de la norma, con el objetivo de mejorar la administración interna de la petrolera estatal.

Petroperú

Bravo indicó que esta medida busca evitar que Petroperú caiga en una situación de insolvencia sin recurrir a nuevos rescates financieros, una alternativa que el presidente Jerí ha rechazado desde el inicio por considerar que “era hacer más de lo mismo”. El decreto de urgencia también autoriza la entrada de capital privado en bloques patrimoniales de la empresa, incluyendo activos estratégicos como la Nueva Refinería de Talara.

