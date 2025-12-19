Congreso convoca a ministros de Educación y Economía por recorte aBeca 18 y presunta designación irregular en Sunedu

La Comisión de Educación del Congreso convocó con carácter de urgencia a los titulares de Economía y Educación para que informen sobre el recorte presupuestal que pone en peligro miles de becas previstas para el 2026. Fuente: Canal N

La Comisión de Educación, Juventud y Deporte del Congreso ha citado para este lunes 22 de diciembre a los ministros de Educación y Economía, Jorge Figueroa y Denisse Miralles, con el fin de que informen sobre la crisis financiera que atraviesa el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (PRONABEC). La drástica reducción de fondos para el programa despertó preocupación nacional, especialmente entre los jóvenes que esperaban acceder a la Beca 18 en 2026.

La reunión extraordinaria está programada para las 9:30 horas en la Sala 5 del edificio Víctor Raúl Haya de la Torre. Según fuentes oficiales, los ministros deberán responder sobre las alternativas de solución para garantizar el financiamiento de las becas otorgadas y a otorgar, así como detallar las medidas para resguardar la seguridad de los estudiantes beneficiados en universidades públicas.

La agenda también exige respuestas respecto al incumplimiento del mandato constitucional de asignar el 6% del PBI a educación y sobre los recientes recortes presupuestarios destinados al sector.

El recorte presupuestal al PRONABEC obligó al Congreso a citar a los ministros de Educación y Economía para que rindan cuentas sobre el futuro de la Beca 18 en 2026. Foto: Composición Infobae Perú

La preocupación entre estudiantes y familias ha ido en aumento desde que se difundió la noticia del recorte. Diversos colectivos han comenzado a movilizarse y organizar marchas en demanda de una solución inmediata. Para muchos postulantes, la continuidad del servicio educativo y la posibilidad de ingresar a la universidad a través de Beca 18 se encuentran seriamente amenazadas.

¿Qué deberán informar los ministros? La agenda parlamentaria

El presidente de la Comisión de Educación, Segundo Montalvo, detalló en el oficio remitido a ambos ministros que la sesión extraordinaria tiene como objetivo obtener información “con carácter de urgencia” sobre el futuro de las becas de PRONABEC.

Destacó que se solicitarán informes sobre las acciones para garantizar la sostenibilidad y seguridad de los becarios durante 2026, el proceso de selección de representantes ante el Consejo Directivo de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU) y los fundamentos que respaldan el drástico recorte presupuestario aprobado por el Congreso.

La Sunedu es el organismo estatal de Perú responsable de velar por la calidad y supervisión de la educación superior en las universidades del país. Foto: difusión

Entre los puntos de la agenda destacan: la presentación de alternativas inmediatas para asegurar la financiación de nuevas y actuales becas, la justificación técnica y jurídica para el nombramiento de Vicente Paul Espinoza Santillán en el Consejo Directivo de la SUNEDU, así como la explicación de la insuficiente asignación del 6% del PBI a educación, dispuesta constitucionalmente. Además, se espera que los ministros detallen el impacto que este ajuste tendrá para los cerca de cien mil postulantes al programa para el ciclo 2026.

Montalvo subrayó la responsabilidad institucional de ambas carteras frente a la crisis, indicando que la problemática afecta de manera directa la calidad y el futuro de la educación en el país. El legislador resaltó la importancia de la presencia de ambos funcionarios para rendir cuentas públicas y buscar soluciones conjuntas a la preocupante situación del sector educativo.

Ministro de Educación no acudirá a la citación del Congreso

Pese a la gravedad de la situación, el ministro de Educación, Jorge Figueroa, comunicó a la comisión parlamentaria que no asistirá a la citación, argumentando la existencia de compromisos agendados con anterioridad y de carácter impostergable. En su respuesta oficial, el titular del sector expresó que queda a la expectativa de una nueva convocatoria que pueda coordinarse oportunamente a través del canal parlamentario.

De Asesor II bajo el liderazgo de Morgan Niccoló Quero a Ministro de Educación: Jorge Eduardo Figueroa Guzmán asume la cartera educativa del país. Foto: Presidencia

“No será posible mi participación en dicha reunión, debido a compromisos agendados con antelación y de carácter impostergable. Sin embargo, quedamos atentos para una próxima invitación, previa coordinación oportuna a través de nuestro Coordinador Parlamentario”, se lee en la misiva difundida por Canal N.

Ola de preocupación y protestas por el recorte a PRONABEC

El recorte presupuestal al PRONABEC ha provocado una intensa reacción en el ámbito educativo y social. De un presupuesto inicial de 529 millones de soles, el programa dispondrá en 2026 apenas de S/ 50 millones, cantidad considerada insuficiente para asegurar la continuidad incluso de los actuales becarios. Según la información difundida, solo podrán financiarse cerca de dos mil becas, una caída abismal respecto a las 20 mil que se habían prometido originalmente para el próximo ciclo.

El exministro Ricardo Cuenca consideró “inverosímil” la explicación oficial sobre un supuesto error material. | Canal N

Ricardo Cuenca, exministro de Educación, rechazó que la omisión de fondos en la partida presupuestal responda a un simple “error material”, como sostuvo el Ejecutivo. En declaraciones a Canal N, Cuenca explicó que el proceso legislativo cuenta con mecanismos para evitar este tipo de fallas, por lo que atribuyó la reducción al desinterés político y advirtió que el mayor impacto recaerá sobre los jóvenes de menores recursos. El exministro alertó que la mayor parte de los nuevos recursos se destinará a gastos administrativos, restando margen para el ingreso de nuevos becarios.

El efecto inmediato de la restricción financiera ya se siente: alrededor de cien mil jóvenes participaron en el reciente proceso de selección, con la expectativa de acceder a una de las becas ofertadas. Ahora, solo dos mil o hasta dos mil quinientos podrán finalmente recibir el beneficio de Pronabec, lo que significa que miles de aspirantes quedarán excluidos del acceso a la educación superior.