Transcriminalidad, corredor humanitario y ultimátum: José Antonio Kast detalla plan contra la inmigración irregular en Chile y Perú

Tras reunirse con el mandatario José Jerí, el presidente electo brindó un balance sobre la agenda adoptada y sostuvo que la caída de Nicolás Maduro facilita la logística para que miles de venezolanos puedan reingresar a su país

El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, ofrece una conferencia de prensa detallando los resultados de su reunión con el presidente de Perú. Se abordaron temas clave como la inversión, el comercio, la agricultura, el control de la minería ilegal y la seguridad fronteriza | Canal N

José Antonio Kast, presidente electo de Chile, expuso los ejes de su estrategia para enfrentar la inmigración irregular y el crimen organizado tras una serie de reuniones en Lima con el presidente José Jerí. El encuentro bilateral, al que asistieron también parlamentarios de ambos países, abordó la urgencia de fortalecer la cooperación en seguridad y migración, marcada por un anuncio contundente: el plazo de 63 días para que los inmigrantes irregulares abandone el territorio.

Subrayó que la relación entre Chile y Perú debe ir más allá de la vecindad, apuntando a una alianza estratégica en áreas como inversión, agricultura y transporte. “Somos vecinos y no solamente tenemos que ser buenos vecinos, sino que somos vecinos estratégicos”, mencionó ante la prensa.

En ese sentido, insistió en la necesidad de que ambos países alineen sus políticas legislativas y judiciales. “Si nosotros tenemos penas asignadas para un delito, distintas a las que pueda tener otra nación, bueno, eso va a traer consecuencias. Si en Chile la inmigración ilegal es solo una falta, tiene que ser un delito, pero tiene que ser un delito también en las naciones vecinas. Y eso es algo que tienen que definir los parlamentos de cada país”, mencionó.

José Antonio Kast aborda la necesidad de acuerdos internacionales para combatir la minería ilegal peruana y otras actividades delictivas. Subraya que la lucha contra el crimen organizado debe unir a los países más allá de sus diferencias políticas | Canal N

Sobre la viabilidad de un corredor humanitario, el mandatario electo aclaró que los acuerdos formales solo podrán concretarse cuando asuma oficialmente la presidencia, en coordinación con el poder legislativo y judicial. No obstante, confirmó que fue uno de los temas en la reunión.

Detalló además que el plan para establecer dicha figura involucra conversaciones con otros países de la región, como Colombia y Venezuela, y requiere un consenso regional. “Nadie quiere pasar por encima de la dignidad de las personas. Todos queremos que aquellos que fueron forzados a salir de su patria puedan volver. Esperamos también que otros países que han manifestado su discrepancia puedan repensar su postura y colaborar para que las personas que han sido obligadas a salir de Venezuela puedan volver a su patria”, dijo.

Reconoció que aún no ha mantenido contacto con el presidente colombiano Gustavo Petro, pero expresó su intención de avanzar en un enfoque regional. “Esperamos que todos tengamos la mejor disposición para que eso ocurra. Espero que el presidente Petro entienda que algunas de esas ocho millones de personas que también están residiendo en Colombia, seguramente, también quieren volver a su patria”, afirmó.

Presidente electo de Chile dio
Presidente electo de Chile dio declaraciones tras reunirse con el mandatario José Jerí. | Presidencia

“Tienen 63 días”

Consultado sobre sus constantes advertencias hacia los inmigrantes irregulares, ratificó que “tienen 63 días para abandonar Chile” y regularizar su situación desde el extranjero. Justificó esta medida por el impacto que la migración descontrolada tiene sobre los sistemas de salud, educación y seguridad.

Reconoció que la medida ha generado críticas, pero defendió que las circunstancias internacionales no solo exigen acciones claras y coordinadas, sino que han cambiado. “Cuando nosotros partimos con esta cuenta regresiva, decían que era imposible que un avión aterrizara en Venezuela. Yo le dije al presidente Maduro: le quedan ciento veinte días. Y antes de que se cumpliera ese plazo, fue arrestado por las imputaciones que se le hacen”, explicó.

