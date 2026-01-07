José Antonio Kast en Perú EN VIVO: presidente de Chile llegó a Palacio de Gobierno y se reúne con José Jerí

A su salida del hotel Country Club en San Isidro, Kast se encuentra con algunos seguidores peruanos y se toma fotos con ellos

16:49 hs

Más temprano, desde el Hotel Country Club, en el distrito limeño de San Isidro, el mandatario participó en una reunión que congregó a cincuenta líderes empresariales de Perú y Chile, representantes de sectores clave de la economía como minería, agroindustria, energía y comercio.

En el lugar también se hicieron presentes medios de prensa chilenos, que recogieron breves declaraciones del diputado electo Renzo Trisotti, quien posteriormente retornó al recinto para continuar con el encuentro empresarial. Durante su intervención, Kast resaltó la importancia de la cooperación internacional como un mecanismo para atraer inversiones y fortalecer la confianza empresarial entre ambos países.

Visita de Kast a Perú: reuniones empresariales y diálogo bilateral en Palacio de Gobierno

Tras esta actividad, el presidente electo tenía prevista su salida hacia el Palacio de Gobierno, donde sostendría una reunión con el presidente de la República, José Jerí, programada aproximadamente para las once de la mañana. Según lo señalado previamente por el mandatario peruano en sus redes sociales, en el encuentro se abordarían temas de interés bilateral.

Ambos líderes ya habían sostenido una conversación telefónica días atrás, en la que trataron asuntos como la situación en Venezuela y la problemática de la migración irregular en la frontera, entre otros temas relevantes para Perú y Chile.