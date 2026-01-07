José Antonio Kast en Perú EN VIVO: presidente de Chile llegó a Palacio de Gobierno y se reúne con José Jerí

El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, inicio su cargada agenda de actividades en territorio peruano antes de ir a Palacio de Gobierno, para reunirse con el mandatario José Jerí.
A su salida del hotel Country Club en San Isidro, Kast se encuentra con algunos seguidores peruanos y se toma fotos con ellos
Más temprano, desde el Hotel Country Club, en el distrito limeño de San Isidro, el mandatario participó en una reunión que congregó a cincuenta líderes empresariales de Perú y Chile, representantes de sectores clave de la economía como minería, agroindustria, energía y comercio.
En el lugar también se hicieron presentes medios de prensa chilenos, que recogieron breves declaraciones del diputado electo Renzo Trisotti, quien posteriormente retornó al recinto para continuar con el encuentro empresarial. Durante su intervención, Kast resaltó la importancia de la cooperación internacional como un mecanismo para atraer inversiones y fortalecer la confianza empresarial entre ambos países.
Tras esta actividad, el presidente electo tenía prevista su salida hacia el Palacio de Gobierno, donde sostendría una reunión con el presidente de la República, José Jerí, programada aproximadamente para las once de la mañana. Según lo señalado previamente por el mandatario peruano en sus redes sociales, en el encuentro se abordarían temas de interés bilateral.
Ambos líderes ya habían sostenido una conversación telefónica días atrás, en la que trataron asuntos como la situación en Venezuela y la problemática de la migración irregular en la frontera, entre otros temas relevantes para Perú y Chile.
Esta no será la primera vez que ambas autoridades conversan. El último fin de semana, la Cancillería dio a conocer que el presidente de la República, José Jerí, mantuvo una conversación telefónica con el mandatario electo de Chile, José Antonio Kast, en la que trataron distintos asuntos de la agenda regional, entre ellos la situación en Venezuela.
El diálogo se produjo luego de la intervención militar de Estados Unidos en territorio venezolano, que concluyó con la captura del dictador Nicolás Maduro y de su esposa, la diputada Cilia Flores.
Durante la comunicación, ambos líderes coincidieron en la importancia de habilitar un corredor humanitario que permita a los ciudadanos venezolanos que residen en Perú y Venezuela retornar a su país de origen, una vez que se restablezca la estabilidad política en esa nación.
Durante la campaña política, José Antonio Kast presentó propuestas migratorias que generaron tensión en la frontera norte de Chile y reacciones en los países vecinos. Ello ocurrió luego de que admitiera que una expulsión masiva de migrantes irregulares no es viable, pese a haber advertido previamente a más de 330 mil extranjeros que debían abandonar el país antes de que asuma la Presidencia.
El anuncio derivó en un desplazamiento de migrantes, principalmente venezolanos y colombianos, hacia la zona fronteriza de La Concordia, en el límite con el Perú. Ante este escenario, ambos países reforzaron la vigilancia y la presencia militar, mientras que el gobierno de José Jerí declaró en emergencia la frontera y advirtió que las personas indocumentadas no serán admitidas.
Como alternativa, Kast propuso la creación de un corredor de retorno que requeriría coordinación regional. “Si yo fuera presidente, estaría en Arica. Ya le habría pedido una reunión bilateral al presidente de Perú, de Ecuador, de Colombia, de Bolivia, para un corredor de retorno”, afirmó, aludiendo a traslados por buses, aviones o barcos, sin precisar si ello implicaría un diálogo con Venezuela.