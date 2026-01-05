¿Es viable la creación de un corredor humanitario para el retorno de migrantes a Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro?

Chile y Perú evalúan corredor humanitario para migrantes varados en la línea de la Concordia. (Foto: EFE)

En la última década, la crisis humanitaria, económica y política de Venezuela generó una ola migratoria sin precedentes que alertó a la región. La captura de Nicolás Maduro por parte de fuerzas estadounidenses reconfiguró el escenario político regional y, de manera particular, abrió interrogantes sobre la viabilidad de establecer un corredor humanitario para el retorno de migrantes venezolanos.

En diálogo con RPP, el excanciller Javier González Olaechea mencionó que su ejecución sería complicada, no por el contexto, sino por la realidad geográfica y la naturaleza de las fronteras sudamericanas. No obstante, sostuvo que, a diferencia del momento en el que se hizo el anuncio, hay un cambio de factores. Si bien destacó que no sería inmediato ni automático, aseguró que tras la detención del dictador los migrantes “ahora van a querer regresar a la Venezuela que está en proceso de construcción de una libertad”.

“Yo no utilizaría el término corredor humanitario porque eso significaría que solamente pueden pasar por nuestros dos puestos fronterizos, y hay que tener en cuenta los más de ciento noventa kilómetros de frontera terrestre porosa donde puede pasar mucha gente de lado y lado”, mencionó.

Recordó que en el caso chileno existen dos procedimientos para la deportación o expulsión de migrantes: el administrativo y el judicial, y que Perú también tiene que hacer respetar los derechos humanos de quienes —no habiendo sido juzgados o sentenciados— tienen el derecho de vivir en la medida que no violen la ley.

Al respecto, Rodrigo Sandoval, exdirector de Extranjería y Migración, coincidió que algunas personas buscarán regresar a su país. Sin embargo, consideró que no habrá flujos importantes, pues la decisión de retornar implica mayores factores que el que los hizo salir del territorio venezolano.

“Es cierto que la gente migraba de Venezuela por razones de seguridad y económicas, pero hoy en día cuando ya se han asentado e instalado su modo de vida en nuestro país, la decisión de retornar es de largo aliento y, por lo tanto, ya no es solo la capacidad económica ni de seguridad sino otros factores como la calidad de servicios, pero sobre todo la expectativa de un futuro mejor al que pueda ofrecer Venezuela. Yo veo muy difícil que haya flujos importantes de retorno”, declaró a Meganoticias.

Sobre la propuesta del corredor, insistió que su funcionamiento no solo depende de la voluntad de las personas. Es decir, que existan grupos que quieran retornar, sino de la coordinación de un presidente interino (José Jerí) y de otro que está cerca de culminar su mandato (Gustavo Petro), por lo que su ejecución es muy complicada.

“Tenemos dos presidentes que están en una situación compleja. Ninguno de los dos tiene mayores incentivos para generar una facilitación a nuestro país para que personas que necesitan permisos transitorios puedan hacerlo. […] Lo que nos conviene a nosotros (que salgan) no es precisamente lo mejor para los otros países (porque se pueden quedar en el camino)”, mencionó.

Rodrigo Sandoval consideró compleja la creación de un corredor humanitario.

Por el contrario, el gobernador de la Región de Arica y Parinacota, Diego Paco, invocó la ejecución de un corredor humanitario. “Hoy con la detención del dictador Maduro se abre una posibilidad para que millones de venezolanos puedan regresar a su país”, afirmó.

Cuestionó la labor del Ejecutivo e instó al presidente Gabriel Boric asumir un liderazgo activo, a fin de garantizar una salida ordenada, segura y expedita: “No puede quedarse solo con declaraciones en redes sociales, sino pasar a la acción y coordinar con los otros países de Sudamérica. Urge hoy día asegurar un corredor humanitario”, subrayó en declaraciones recogidas por La Tercera.

La llamada entre José Jerí y José Antonio Kast

En medio del debate, el presidente peruano, José Jerí Oré, sostuvo una conversación telefónica con el mandatario electo de Chile, José Antonio Kast, para abordar el nuevo escenario regional y la repercusión directa de la crisis venezolana en Sudamérica.

De acuerdo al post de ambas administraciones, un tema central fue la migración irregular en la frontera y la presión adicional que genera la política de expulsión de extranjeros anunciada por Kast, lo que ha provocado un incremento de salidas de migrantes venezolanos desde Chile y un aumento de intentos de ingreso irregular a territorio peruano.

Aunque no se detalló alguna posición o anuncio específico relacionado con la implementación de un eventual corredor humanitario tras la detención de Maduro, se espera que sea parte de la agenda bilateral entre Perú y Chile, que se debatirá en la visita oficial del mandatario electo a Lima el próximo 7 de enero.