Perú pidió un minuto de silencio en la OEA por víctimas de la dictadura chavista y denuncia ilegitimidad de Nicolás Maduro

Representante permanente de Perú en la OEA solicitó un minuto de silencio por las víctimas del régimen chavista en Venezuela. (Crédito: YT/@OAS OEA Videos)

La delegación de Perú en la Organización de Estados Americanos (OEA) un minuto de silencio en memoria de millones de venezolanos que sufrieron violaciones de derechos humanos durante el régimen de Nicolás Maduro, en el marco de una sesión extraordinaria del Consejo Permanente dedicada a analizar la crisis política en Venezuela. La propuesta fue formulada por el representante permanente del país ante la OEA, Rodolfo Coronado Molina, y acogida por la presidencia del órgano hemisférico como un gesto de respeto y solidaridad con las víctimas.

La sesión se realizó en un clima de alta tensión diplomática, luego de una incursión militar que culminó con la captura del líder chavista y su traslado a Estados Unidos. Durante su intervención, el embajador peruano enfatizó que el homenaje a las víctimas reafirma el compromiso de la OEA con la dignidad humana y la defensa de los derechos fundamentales en la región.

Captured Venezuelan President Nicolas Maduro and his wife Cilia Flores are escorted, as they heads towards the Daniel Patrick Moynihan United States Courthouse in Manhattan for an initial appearance to face U.S. federal charges including narco-terrorism, conspiracy, drug trafficking, money laundering and others, at Downtown Manhattan Heliport, in New York City, U.S., January 5, 2026. REUTERS/Adam Gray

Postura de Perú sobre crisis en Venezuela

Coronado Molina aprovechó su intervención para reafirmar la postura de Perú frente a la situación política en Venezuela, asegurando que su país mantiene una política exterior basada en el respeto al derecho internacional y los valores democráticos.

“De conformidad con la Carta Democrática Interamericana, el Perú ha sido un defensor constante de la democracia hemisférica y reitera su respaldo a la recuperación del orden democrático en Venezuela mediante una transición pacífica e institucional”, declaró ante los miembros de la OEA.

El diplomático subrayó que esta transición debe ser liderada por los propios venezolanos y fundamentada en la voluntad popular expresada libremente en las urnas, en consonancia con los principios de participación y legitimidad democrática.

Embajador peruano pide minuto de silencio en la OEA y reafirma rechazo al régimen de Nicolás Maduro. (Foto: YT/@OEA)

Denuncia de ilegitimidad de Nicolás Maduro

En su exposición, el representante peruano reiteró que el gobierno encabezado por Nicolás Maduro ejerció su poder de forma ilegítima y dictatorial. Coronado Molina reafirmó que las elecciones del 28 de julio de 2024 no lo proclamaron como ganador legítimo, y recordó que el Perú reconoce a Edmundo González Urrutia como el vencedor de esos comicios. “El Perú ha sido claro y consistente al denunciar que Nicolás Maduro ha ejercido el poder de manera ilegítima y dictatorial”, afirmó el embajador.

Con este pronunciamiento, el país busca reforzar el rechazo internacional a los intentos de perpetuación en el poder de Maduro y promover una salida institucional a la crisis política venezolana.

Representante de Perú en la OEA denunció ilegitimidad y rechazo a la dictadura chavista que ejercía Nicolás Maduro en Venezuela. (Crédito: YT/@OAS OEA Videos)

Respeto a una transición pacífica e institucional

Perú también enfatizó que cualquier proceso de recuperación democrática debe ser pacífico, institucional y reflejar la voluntad del pueblo venezolano. Durante su intervención, Coronado Molina señaló que la transición debe ser inclusiva y contar con la participación activa de todos los sectores de la sociedad venezolana para garantizar su legitimidad.

“El respaldo de Perú a la recuperación del orden institucional en Venezuela es una política de Estado”, afirmó el diplomático, destacando que su país continuará promoviendo un proceso guiado por principios democráticos y el respeto a los derechos humanos.

Perú solicita minuto de silencio en la OEA por víctimas de violaciones a los derechos humanos durante el régimen chavista. (Foto: captura video/YT@OEA)

Diáspora venezolana

El embajador también recordó la crisis migratoria venezolana, señalando que Perú ha acogido en los últimos años a cerca de un millón y medio de ciudadanos venezolanos que huyeron de la crisis generada bajo el chavismo. Este fenómeno, afirmó, refuerza la necesidad de una estabilidad política, social y económica en la región.

Asimismo, Coronado Molina instó a fortalecer el papel de la OEA como principal foro político para la cooperación regional y sugirió que se reflexione sobre mecanismos para apoyar el retorno voluntario de la diáspora venezolana en el contexto de una eventual transición democrática pacífica.