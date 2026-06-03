Karla Tarazona y Christian Domínguez se casan y encienden las redes: el pedido sobre fotos, el baile del gusano y una fiesta en Huaral

Karla Tarazona y Christian Domínguez celebraron su boda civil en Huaral con un primer baile al ritmo del 'baile del gusano'.

Karla Tarazona y Christian Domínguez celebraron su matrimonio civil el 2 de junio en una recepción en Huaral, donde protagonizaron su primer baile como esposos al ritmo del “baile del gusano”, una elección que no pasó desapercibida entre los comentarios de los usuarios en redes sociales.

Antes de que la fiesta arrancara, la conductora tomó el micrófono para pedirle a sus invitados que tuvieran cuidado con las imágenes y videos que publicaran en plataformas digitales, según difundió el programa “Amor y Fuego”.

“Sí pueden subir videos, pero hay que cuidar mucho, sobre todo a los que estamos acá también. Es lo único que les voy a pedir: que se cuiden bastante las fotos y los videos. No vaya a ser que por ahí salgamos desgreñados como que en unas dos o tres horas”, expresó Tarazona entre risas, dejando claro que no prohibía el contenido, pero sí pedía consideración con la imagen de los presentes.

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Así fue el primer baile de Christian Domínguez y Karla Tarazona como flamantes esposos. La pareja de recién casados sorprendió a todos sus invitados con sus mejores pasos al ritmo del popular 'Baile del Gusano'. Video: TikTok @riclatorrez

El pedido generó diversas interpretaciones entre los seguidores de la pareja, aunque la propia conductora lo acompañó con humor y cerró su mensaje con una invitación a disfrutar la celebración. “Solo queremos que se diviertan, que la pasen bonito, así como nosotros también”, añadió ante los asistentes.

Una boda íntima, un traje de S/ 10 000 y un gesto solidario

La ceremonia civil se realizó en la notaría Rulbi Vela Velásquez, en el distrito de San Borja, con la presencia exclusiva de familiares y amigos cercanos. Tras oficializar su unión, la pareja se trasladó a un local campestre en Huaral, propiedad de Pepe Warmi, empresario y amigo de la pareja desde hace 25 años, para la recepción.

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“Christian y Karla son como familia para nosotros. Desde chicos han venido aquí y hoy han formado un nuevo hogar”, declaró Warmi para ‘Amor y Fuego’.

Durante la celebración de su matrimonio, Karla Tarazona se dirigió a sus invitados para hacerles un pedido especial: tener cuidado con las fotos y videos que compartan, bromeando sobre no querer salir 'desgreñada' en las publicaciones. Video: TikTok @farandula.lorcha

Karla Tarazona eligió para la ocasión un vestido de corte sirena en tono marfil, con detalles de encaje, pedrería y transparencias, complementado con un bouquet de flores blancas y una capa. Christian Domínguez, por su parte, lució un traje confeccionado a medida cuyo valor aproximado habría superado los S/ 10 000, según reveló la diseñadora responsable de la pieza, de acuerdo con la información difundida por el programa de Magaly Medina.

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El wedding planner Ricardo Parra reveló que la celebración tuvo un costo aproximado de 12 000 dólares, con una propuesta decorativa definida como “romantic chic minimal white”. “Ellos quisieron ser bastante discretos y clásicos, no están apostando por algo arriesgado, simplemente quieren tener cómodos a sus invitados, es un buffet clásico de carnes, pastas y ensaladas. Bastante sencillo con coctelería clásica, no hay nada del otro mundo”, declaró Parra.

Uno de los detalles que más comentarios generó fue el pedido solidario que la pareja incluyó en la invitación oficial. Lejos de solicitar regalos tradicionales, Domínguez y Tarazona invitaron a sus allegados a donar juguetes didácticos para colegios de escasos recursos que atienden a niños con habilidades diferentes.

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“Su presencia es nuestro mejor regalo. Sin embargo, si desean tener un detalle con nosotros, los invitamos ese mismo día a donar un juego didáctico que será destinado a colegios de escasos recursos para niños con habilidades diferentes”, rezaba el texto de la invitación.

La noticia del matrimonio de Christian Domínguez y Karla Tarazona ha sorprendido a todos. Analizamos las reacciones, los memes virales y la controversia que rodea a esta unión en la farándula peruana. Video: TikTok @josepastord

Votos, anécdotas y la historia detrás de la unión

En un video compartido por el videógrafo de la boda, Christian Domínguez le prometió a Tarazona: “Hoy es el comienzo de un cambio más en nuestras vidas. Prometo hacerte reír todos los días con confianza, lealtad y mucho amor por siempre y para siempre”. La conductora respondió: “Hoy hemos decidido unir nuestras vidas en un pacto de amor, de lealtad, de fidelidad en las buenas y en las malas”.

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La celebración también tuvo su momento de humor involuntario. Dimas Ysla, integrante de La Gran Orquesta, fue captado por las cámaras de “Amor y Fuego” cambiándose de ropa dentro de su automóvil en los exteriores del local, al llegar con el tiempo ajustado. Al ser consultado por un reportero, reconoció que no había tenido oportunidad de alistarse en casa. Pese al improviso, el artista expresó su cariño por los novios: “Hay que cumplir como compañeros, como hermanos”, declaró.

Las primeras imágenes del baile de la pareja, difundidas por el tiktoker Ric La Torre, desataron una ola de comentarios en redes sociales. Mientras algunos usuarios celebraron la unión, otros cuestionaron la elección musical o recordaron el historial sentimental de ambos.

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El programa 'Magaly TV La Firme' lanza una promo impactante anunciando invitados sorpresa y detalles exclusivos de la boda de Karla Tarazona y Christian Domínguez. La especulación está en su punto más alto. Video: TikTok @josepastord

Para Karla Tarazona, este es su cuarto matrimonio (lo hizo antes con Leonard León, primera vez con Christian Domínguez y Rafael Fernández), al igual que Christian Domínguez, quien había contraído uniones previas con Tania Ríos y Melanie Martínez, además de la primera con Karla.

La boda se conoció públicamente semanas antes gracias a la difusión del edicto matrimonial publicado en un diario local. Magaly Medina anunció que presentará imágenes exclusivas del evento en su programa.