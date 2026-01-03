Excanciller sobre captura de Nicolás Maduro tras ataque de EE.UU.: “Es la detención de un delincuente internacional”

El excanciller peruano explicó que la intervención de Estados Unidos en Venezuela está enmarcada en el derecho internacional. (Crédito: Exitosa)

El excanciller de la República, Miguel Ángel Rodríguez Mackay, se pronunció sobre la captura de Nicolás Maduro tras un ataque ejecutado por Estados Unidos y rechazó que este hecho vulnere el derecho internacional. En declaraciones brindadas a Exitosa, el exministro sostuvo que lo ocurrido debe analizarse dentro de las reglas y excepciones que contempla el orden jurídico internacional, y no desde posiciones ideologizadas.

Rodríguez Mackay precisó que su postura no implica un aval político a Washington, sino una lectura jurídica del escenario. “Cuidado con eso. No estamos avalando a Estados Unidos, estamos diciendo que hay reglas que cumplir”, afirmó para el citado medio, al tiempo que remarcó que el derecho internacional no es absoluto, sino que admite excepciones claramente reconocidas.

Excanciller defiende actuación de EE. UU. y califica a Maduro como delincuente internacional. (Foto composición: Infobae Perú/@Donald Trump)

Derecho internacional: reglas y excepciones

En esa línea, el excanciller subrayó que el derecho internacional opera tanto por normas generales como por figuras excepcionales, entre ellas la legítima defensa. “El derecho internacional es regla y es excepción. Aquí estamos frente a un acto fundado en la legítima defensa”, señaló. En ese sentido, el extitular del Ministerio de Relaciones Exteriores, explicó que este tipo de acciones pueden ejecutarse de manera unilateral cuando se invocan principios reconocidos.

Asimismo, cuestionó que no se haga referencia a conceptos como el acto unilateral o la seguridad colectiva, los cuales —según dijo— están consagrados en el derecho internacional. Para Rodríguez Mackay, omitir estos elementos distorsiona el análisis jurídico del caso venezolano y conduce a conclusiones erradas sobre una supuesta violación sistemática del orden internacional.

El exministro Rodríguez Mackay califica la acción contra Venezuela como un acto de 'legítima defensa' que está abalada en el derecho internacional. (Crédito: Exitosa)

Régimen venezolano

El exjefe de la diplomacia peruana fue enfático al referirse a Nicolás Maduro, a quien calificó como un actor al margen de la legalidad internacional. “Es evidente que lo que ha pasado es la detención y llevado a Estados Unidos de un delincuente internacional que al mismo tiempo es el jefe, el pseudogobernante de Venezuela”, declaró para Exitosa.

Bajo esa premisa, sostuvo que la actuación de Estados Unidos se dio en un contexto de excepcionalidad frente a un régimen que, a su juicio, consolidó una dictadura y socavó las libertades del pueblo venezolano. En ese marco, advirtió que la discusión se ha contaminado por posiciones ideológicas que impiden evaluar el fondo jurídico del asunto.

Estados Unidos ofrece 50 millones de dólares por la captura del dictador - crédito EFE/iStock

Elecciones frustradas

Rodríguez Mackay también explicó que, el caso venezolano presenta particularidades específicas, como la aceptación inicial de un proceso electoral que luego fue desconocido por el propio régimen. “Estamos hablando aquí de un régimen que aceptó ir a un proceso de elecciones para el retorno de la democracia y se lo tiró al suelo”, afirmó.

Para reforzar su argumento, mencionó ejemplos históricos de dictaduras que sí aceptaron reglas para una transición democrática. Sin embargo, aclaró que condena toda forma de antidemocracia y arbitrariedad, aunque considera que la falta de una salida interna en Venezuela prolongó el sometimiento de su población.

Venezuelans living in Panama celebrate after U.S. President Donald Trump said the U.S. has struck Venezuela and captured its President Nicolas Maduro and his wife Cilia Flores, in Panama City, Panama January 3, 2026. REUTERS/ Enea Lebrun

Seguridad colectiva y statu quo

El excanciller puso énfasis en la dinámica del poder dentro de las relaciones internacionales. “El poder es una cualidad de dominio para conseguir un objetivo”, indicó, al señalar que este elemento resulta clave para entender la actuación de Estados Unidos en el caso venezolano.

Finalmente, sostuvo que la acción internacional buscó restablecer un statu quo perdido por Venezuela tras años de control autoritario. Desde su perspectiva, comprender estos factores es esencial para evaluar el episodio sin reduccionismos, y para distinguir entre la condena a los regímenes antidemocráticos y el análisis jurídico de las medidas adoptadas frente a ellos.