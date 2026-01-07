Perú

Deudos de víctimas de protestas en gobierno de Dina Boluarte anuncian posibles medidas de fuerza tras desactivación del Eficavip

Raúl Samillán advirtió que las familias evalúan una marcha de sacrificio o una huelga de hambre frente a la Fiscalía ante el freno de las investigaciones

LIM01. JULIACA (PERÚ), 10/01/2023.- Fotografía
LIM01. JULIACA (PERÚ), 10/01/2023.- Fotografía de ataudes vacíos mientras forman una fila junto a los familiares y pobladores autoconvocados a la espera de la entrega de los cuerpos de los fallecidos en los exteriores del Hospital Carlos Monje Medrano hoy, en Juliaca (Perú). La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó este martes la muerte de al menos 17 personas en las protestas antigubernamentales del lunes en Juliaca (sur de Perú), que forma parte del departamento de Puno (fronterizo con Bolivia). EFE/ Stringer

La búsqueda de justicia vuelve a ponerse en riesgo. En diálogo con Exitosa, Raúl Samillán, presidente de la Asociación de Deudos de Víctimas de Protestas en Puno, no descartó iniciar una marcha de sacrificio o una huelga de hambre frente a la Fiscalía, como respuesta a la desactivación del Equipo Especial de Fiscales para Casos con Víctimas durante las Protestas Sociales (Eficavip), una decisión que, según denunció, reabre heridas aún abiertas desde los hechos de 2022 y 2023.

Durante la entrevista, Samillán expresó su rechazo a la decisión adoptada por el fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, al considerar que la desactivación del Eficavip afecta directamente el avance de las investigaciones y vuelve a abrir heridas que permanecen latentes entre las familias de las víctimas.

El dirigente señaló que, con esta medida, los casos que ya presentaban avances significativos pasarán a manos de fiscales que no conocen el desarrollo previo de las investigaciones, lo que podría generar retrasos y dilaciones en los procesos judiciales.

Raúl Samillan declara en audiencia
Raúl Samillan declara en audiencia de la CIDH que el Ministerio de Salud no ha garantizado rehabilitación para los heridos por protestas en Juliana. (CIDH)

Rechazo a que los casos pasen a fiscalías antiterroristas

Samillán también cuestionó que las investigaciones por las masacres sean derivadas a fiscalías antiterroristas. En ese sentido, remarcó que las víctimas y los sobrevivientes no mantienen ningún vínculo con organizaciones terroristas y advirtió que este enfoque contribuye a la estigmatización de quienes protestaron.

Desde su perspectiva, esta decisión refuerza una narrativa que busca justificar la represión estatal y debilitar los procesos de esclarecimiento de los hechos.

Movilización en memorias de los
Movilización en memorias de los fallecidos en Macusani. (FEDERH/ Mataperrea)

El estado de los procesos

El presidente de la Asociación de Deudos explicó que la desactivación del Eficavip se produce cuando varias investigaciones se encontraban en una fase clave. Detalló que aproximadamente 20 de los cerca de 50 casos de muertes durante las protestas ya habían avanzado hasta la etapa previa a la presentación de la acusación formal.

Indicó que en regiones como Puno, Ayacucho, Cusco y Pichanaqui, las carpetas fiscales mostraban avances importantes, por lo que la redistribución de los expedientes genera incertidumbre sobre la continuidad y coherencia de las investigaciones.

El cierre del equipo especial
El cierre del equipo especial de fiscales por Tomás Gálvez, fiscal interino de la Nación, genera preocupación por la continuidad de los procesos judiciales. | Fiscalía

Anuncian posible jornada de lucha

Ante este escenario, Samillán informó que los deudos de distintas regiones han decidido reunirse en Juliaca tras las actividades de conmemoración del 9 de enero, con el objetivo de definir las acciones que emprenderán.

Según señaló, entre las medidas que se evalúan se encuentran una marcha de sacrificio hacia Lima o una huelga de hambre frente al Ministerio Público, como forma de exigir que las investigaciones no se paralicen y que se garantice justicia para las víctimas.

Familias de fallecidos en protestas
Familias de fallecidos en protestas evalúan huelga de hambre tras decisión del Ministerio Público. Foto: EFE

Abogado advierte retroceso institucional

Por su parte, el abogado Juan José Quispe, representante legal de los deudos y de los heridos durante las protestas, advirtió ayer que la desactivación de los equipos especiales de fiscales representa un retroceso para el sistema de justicia y genera un riesgo de impunidad en casos vinculados a presuntas violaciones de derechos humanos.

Quispe señaló que varias investigaciones estaban listas para ingresar a la etapa intermedia y que la reasignación de los casos podría retrasar significativamente los procesos, afectando el derecho de las víctimas a la

Finalmente, Samillán sostuvo que las familias continuarán organizándose y no descartan recurrir a medidas de protesta más drásticas si no se revisa la decisión del Ministerio Público. Afirmó que, tras años de espera y obstáculos, los deudos consideran que la desactivación del Eficavip representa una nueva forma de negación de justicia.

Desactivación de fiscales de protestas genera incertidumbre y retrasos, advierte abogado

