Tomás Gálvez cumplió su amenaza y desactivó los equipos especiales Lava Jato, Eficcop, Eficavip y Cuellos Blancos: “Ya están disueltos”

Exfiscal supremo a un paso de volver al Ministerio Público, pese a los cuestionamientos en su contra. Foto: composición Infobae

Está hecho. El fiscal de la Nación interino, Tomás Aladino Gálvez, a tavés de cuatro resoluciones publicadas en El Peruano hizo oficial la disolución de cuatro equipos especiales del Ministerio Público: Lava Jato, Cuellos Blancos, Eficcop y Víctimas en las protestas del 2022 - 2023 (Eficavip).

La medida ya había sido adelantada por Gálvez en pronunciamientos previos, incluso antes de asumir como fiscal de la Nación. Según el magistrado, el objetivo de su decisión es “unificar la estrategia de persecución penal” y fortalecer los subsistemas especializados en Lavado de Activos, Corrupción de Funcionarios y Derechos Humanos.

Además, Gálvez fue especialmente crítico con los resultados del Equipo Especial Lava Jato, así como con su coordinador, Rafael Vela Barba, y uno de sus integrantes, José Domingo Pérez, a quienes acusó de haber favorecido a la empresa Odebrecht.

Tomás Gálvez, fiscal de la Nación interino, señaló que el caso Los Cuellos Blancos "fue un invención" y que "nunca existió". | Canal N

La elección de la fecha para oficializar la decisión no fue fortuita. En declaraciones previas, Gálvez había anticipado de manera irónica el momento en que se produciría la disolución: “La resolución, como estos se han considerado reyes, vamos a hacerlo el Día de la Bajada de Reyes, pero no por bajada de reyes a Jesucristo, sino porque bajamos a los reyes, [a] todos los equipos especiales, todos han servido para lo mismo”.

Según el fiscal de la Nación interino, estos equipos “no han dado resultado” y su funcionamiento habría generado, a su criterio, un contexto en el que “llegó el encubrimiento y la impunidad, así como la persecución”.

Desactivan el Equipo Especial Lava Jato

El Ministerio Público determinó la desactivación del Equipo Especial de Fiscales que investigaba los casos de corrupción vinculados a la empresa Odebrecht y otras. Esta decisión afecta directamente a uno de los equipos más emblemáticos en la lucha contra la corrupción en el país. El equipo, conformado por la Resolución N° 5050-2016-MP-FN, tenía como tarea exclusiva el conocimiento de investigaciones que involucraban a funcionarios públicos y empresas privadas en tramas de sobornos y lavado de activos.

La resolución establece la finalización de la designación de todos los fiscales que integraban el equipo, incluidos el fiscal coordinador y los adjuntos superiores y provinciales. El Ministerio Público dispuso que los fiscales destacados en este equipo continúen conociendo las investigaciones de Lava Jato hasta su conclusión, pero bajo la coordinación de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Lavado de Activos. La medida incluye la reubicación del personal administrativo vinculado al equipo y la transferencia de las 97 carpetas fiscales que estaban en trámite, garantizando la continuidad de los procesos judiciales.

(Composición Infobae/Nicol Chauca)

Eficcop: El fin del equipo contra la corrupción del poder

La Fiscalía también resolvió desactivar el Equipo Especial de Fiscales contra la corrupción del poder, creado por la Resolución N° 1313-2022-MP-FN. Este equipo tenía competencia nacional y se dedicaba exclusivamente a investigar delitos cometidos por funcionarios públicos en el ejercicio del poder obtenido por elección o designación, incluyendo delitos de corrupción, criminalidad organizada, tráfico ilícito de drogas, y lavado de activos.

Con esta decisión, el personal fiscal y administrativo del Eficcop fue incorporado a la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios. Los casos en trámite seguirán a cargo de los mismos fiscales, quienes los atenderán hasta su conclusión, pero bajo una nueva coordinación. El Eficcop fue clave en las investigaciones contra los expresidentes, Pedro Castillo y Dina Boluarte.

Marita Barreto, el coronel PNP Harvey Colchado e integrantes del Equipo Especial en los preparativos de la operación Valkiria VI. Foto: La República

Los “Cuellos Blancos del Puerto”

El Ministerio Público también decidió desactivar el equipo que investigaba el caso conocido como “Cuellos Blancos del Puerto”, una red de corrupción judicial que involucraba a jueces, fiscales y empresarios. Los integrantes de este equipo, tanto fiscales provinciales como adjuntos, fueron reasignados a otras fiscalías especializadas, principalmente en delitos de corrupción de funcionarios y lavado de activos.

La resolución indica que los despachos fiscales que conformaban este equipo continuarán con las competencias asignadas, pero bajo una estructura reorganizada por el Ministerio Público. El objetivo, según la resolución, es garantizar una administración de justicia más efectiva, estandarizar los criterios investigativos y optimizar la utilización de los recursos disponibles para la lucha contra la corrupción.

Lo curioso es que Aladino Gálvez es investigado y fue suspendido por ser parte de la mafia de los “cuellos blancos”.

Derechos Humanos: protestas sociales pasan a nuevo subsistema

En relación al Equipo Especial de Fiscales para casos con víctimas durante las protestas sociales, el Ministerio Público resolvió su desactivación formal. Los informes técnicos y jurídicos recomendaron que estos casos sean asumidos por el Subsistema Especializado en Derechos Humanos y contra el Terrorismo, con el fin de no afectar la atención especializada ni dispersar las causas en fiscalías comunes.

La presidenta Boluarte fue denunciada ante la Corte Penal Internacional por 16 ciudadanos, entre ellos exministros, por el caso de las muertes de 49 personas durante las protestas al inicio de su gobierno. (Foto: Composición - Infobae/Renato Silva/EFE)

El personal fiscal y administrativo fue reubicado en las Fiscalías Penales Supraprovinciales Especializadas en Derechos Humanos y contra el Terrorismo. La decisión también incluyó la modificación de la denominación y estructura de estas fiscalías para asegurar la continuidad y especialización en la atención de los casos de violaciones a derechos humanos ocurridas durante protestas sociales. Los fiscales designados en este nuevo esquema seguirán a cargo de los casos, lo que garantiza que la atención a las víctimas y el enfoque especializado no se pierdan en el proceso de reorganización.