Perú

Abogado de deudos de víctimas en protestas tras desactivación de equipo especial: “Es un día negro para el Ministerio Público”

Juan José Quispe calificó la decisión de Tomás Aladino Gálvez como la creación de un “manto de impunidad” para los casos que investigan a los altos mandos y funcionarios que estuvieron a cargo durante las protestas contra Dina Boluarte

Guardar
Desactivación de fiscales de protestas genera incertidumbre y retrasos, advierte abogado

Para el abogado Juan José Quispe, representante legal de los deudos de las víctimas y de los heridos durante las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte, la desactivación de los equipos especiales de fiscales marca un antecedente nefasto en la administración de justicia. Según dijo, la decisión adoptada por Tomás Aladino Gálvez, como fiscal de la Nación interino, no solo confirma advertencias previas, sino que instala un escenario de retroceso institucional.

“El día de hoy ya no es bajada de Reyes, es un día negro para la justicia y sobre todo para el Ministerio Público”, afirmó en entrevista con Exitosa.

Según explicó, con esta medida se desactivó equipos especiales que durante años investigaron, llevaron a juicio y lograron sentencias condenatorias contra personas que ocuparon altos cargos públicos. La decisión, además, intenta ser sustentada con la narrativa oficial que busca desacreditar el trabajo de estos grupos, presentándolos como politizados o ineficientes, cuando los resultados demostraron lo contrario.

Demonstrators display pictures of protesters
Demonstrators display pictures of protesters who died in the protests against Dina Boluarte between 2022 and 2023, as they take part in a protest against rising crime, economic instability, and government corruption, in Lima, Peru, October 25, 2025. REUTERS/Angela Ponce

Quispe cuestionó, además, que se intente instalar la idea de que estos equipos “ya cumplieron su función”, pese a que numerosas investigaciones continúan abiertas. En ese contexto, advirtió que se estaría construyendo “un manto de impunidad para estos casos”, en especial aquellos vinculados a graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante las protestas sociales.

Investigaciones en una etapa crucial

Uno de los aspectos que más preocupación genera en las víctimas es el momento procesal en el que se produce la desactivación del Equipo Especial de Fiscales para Casos con Víctimas durante las Protestas Sociales. Quispe recordó que este grupo fue creado el 31 de marzo de 2023, meses después de los hechos que dejaron muertos y heridos, y que, en la mayoría de los casos, aún no se alcanzan ni siquiera los tres años de investigación fiscal.

Detalló que en regiones como Ayacucho, Pichanaqui, Puno y Cusco, la investigación preparatoria ya había culminado y se estaba por ingresar a la etapa intermedia, con miras a la acusación. “Ahora se han desactivado, los han mandado a fiscalías que ven casos comunes y finalmente algunos han quedado en el limbo”, señaló.

Abogado de víctimas alerta retroceso
Abogado de víctimas alerta retroceso en justicia tras desactivación de fiscales de protestas sociales. Foto: captura Exitosa

De acuerdo con el abogado, la redistribución implica que fiscales nuevos asuman expedientes voluminosos, con decenas de tomos y miles de folios. “Un fiscal nuevo va a leer miles de hojas, ciento cincuenta tomos, ochenta tomos, para poder formular su acusación o archivar el caso”, advirtió, subrayando que esta situación incrementa el riesgo de decisiones arbitrarias o dilatorias.

Incertidumbre y retrasos en los procesos

Quispe explicó que la resolución administrativa que dispone la desactivación no estaría debidamente motivada y establece la redistribución de los casos del EFICAVIT a fiscalías de derechos humanos y terrorismo. Sin embargo, precisó que los fiscales encargados no acompañan los expedientes, lo que obliga a reiniciar el análisis desde cero.

“Eso va a retrasar enormemente todo lo que se había trabajado con miras a una acusación contra los altos mandos de la Policía, del Ejército y, sobre todo, la identificación de los autores materiales”, sostuvo. Para el abogado, este escenario representa “un retroceso muy grande para el sistema de justicia”, ya que no es realista esperar que un nuevo fiscal asimile en poco tiempo investigaciones complejas y de alta sensibilidad.

Fiscal de la Nación interino
Fiscal de la Nación interino minimizó cuestionamientos por remoción de fiscales. | Ministerio Público

Insistió en que no se trata de un problema de capacidad individual, sino de condiciones estructurales. “Un fiscal nuevo no va a ser un mago para leer tantas carpetas fiscales y continuar con la investigación o emitir un dictamen”, remarcó, advirtiendo que el resultado previsible será el estancamiento o el archivo de los casos.

Temas Relacionados

Ministerio PúblicoDerechos HumanosTomás Aladino GálvezEquipo EspecialDina Boluartemuertes en protestasperu-politica

Más Noticias

¿Se viene el primer paro de transportistas de 2026 en Lima y Callao? Gremio denuncia que ahora pagan el triple

Los empresarios de transporte reportan que el incremento de los cobros ilegales triplicó las exigencias a las empresas, mientras esperan la respuesta gubernamental ante la ola de ataques que afecta al sector en la capital

¿Se viene el primer paro

Retiro AFP: Primer depósito llega para estos afiliados hasta el viernes 9 de enero

Continúan enviandose las solicitudes de retiro AFP y también los desembolsos. Esta primera semana útil del año reciben quienes pidieron a inicios de diciembre

Retiro AFP: Primer depósito llega

Nuevo conflicto por derechos de la Liga 1 2026: FPF le puso firme condición a 1190 Sports para que transmita el campeonato

El periodista deportivo de RPP, Mario Pinedo, reveló los problemas que hay entre la Federación y la empresa extranjera a poco del inicio del torneo local

Nuevo conflicto por derechos de

Gobierno de Hungría ofrece becas para estudios de pregrado, maestría y doctorado: conoce todos los detalles

Las becas cubren matrícula completa, manutención mensual, alojamiento o subsidio equivalente, seguro médico y visa gratuita con permiso para trabajar a tiempo parcial

Gobierno de Hungría ofrece becas

Quellaveco alcanza el millón de toneladas de cobre en menos de tres años en Perú: ¿Qué tecnología permitió este avance?

Ubicada en la región Moquegua, el proyecto de Anglo American inició operaciones comerciales en 2022 y ya figura entre los principales productores de cobre del país

Quellaveco alcanza el millón de
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Mario Vizcarra anuncia apelación tras

Mario Vizcarra anuncia apelación tras tacha de su candidatura por condena de peculado: “Buscan sacarme de carrera”

Alejandro Salas acusa de “incongruente” al JEE por dejar fuera a ‘Perú Primero’ luego de admitir candidatura de Mario Vizcarra

Tomás Gálvez cumplió su amenaza y desactivó los equipos especiales Lava Jato, Eficcop, Eficavip y Cuellos Blancos: “Ya están disueltos”

Franco Vidal, alcalde streamer de Ate, renuncia a Avanza País en vivo y revela que cuatro partidos le ofrecen postular a la MML

Capturaron a Nicolás Maduro en Venezuela: así reaccionaron congresistas y políticos peruanos

ENTRETENIMIENTO

Santiago Suárez se sincera, entre

Santiago Suárez se sincera, entre lágrimas, tras denuncia de abuso sexual: “Mi vida quedó en pausa, desaparecieron los proyectos”

El solista surcoreano Jin Denim muere a los 29 años: familia descarta suicidio y pide respeto

Usuarios piden que la Fiscalía y el MIMP intervenga a Moca por decir que no quiere tener a su hijo: “Este mocoso no va a arruinar mis planes”

Thamara Gómez se ausenta de conciertos de Son del Duke: ¿cuál es la razón?

Sam Smith agradecido con Perú tras su reciente visita: “Mi corazón está desbordado de gratitud, este viaje ha sido pura magia”

DEPORTES

Nuevo conflicto por derechos de

Nuevo conflicto por derechos de la Liga 1 2026: FPF le puso firme condición a 1190 Sports para que transmita el campeonato

Perú vs España EN VIVO HOY por la Kings League Word Cup 2026: minuto a minuto del duelo de la fecha 2 del torneo

Universitario vs Soan: día, hora y canal TV del duelo por fecha 1 de la segunda fase de la Liga Peruana de vóley 2025/2026

Pedro García hizo crucial revelación sobre la transmisión de los partidos de Universitario en la Liga 1: “Vi una posibilidad de entendimiento”

Con Ignacio Buse a la cabeza, Perú confirma equipo con el que enfrentará a Alemania en la Copa Davis