Tomás Gálvez niega venganza en desactivación de equipos especiales y sostuvo que ahora “sí habrá control” en la Fiscalía

Fiscal de la Nación, Tomás Galvez, defiende la desactivación de equipos especiales y niega venganza

Tomás Gálvez, Fiscal de la Nación Interino, ofreció una conferencia de prensa en la que respondió a las críticas que surgieron tras la decisión de desactivar los equipos especiales en el Ministerio Público. La medida, que afecta a casos emblemáticos como Lava Jato y las investigaciones por violaciones a derechos humanos, ha generado cuestionamientos tanto dentro como fuera de la institución.

Durante el encuentro con la prensa, Gálvez aseguró que los subsistemas especializados cuentan con la preparación suficiente para asumir la carga de trabajo que dejan los equipos disueltos. “Los fiscales de los equipos especiales se incorporan íntegramente a los subsistemas especializados y continuarán conociendo esos casos, con la coordinación que indique el encargado. Los propios fiscales que estaban a cargo seguirán en sus funciones”, afirmó.

Se analiza la controversial resolución de la Fiscalía de la Nación que desactiva a los equipos especiales que investigaban la corrupción de funcionarios vinculada a Odebrecht y otros casos de alto perfil. La decisión se sustenta en la necesidad de unificar la estrategia de persecución penal. Latina

Descarta venganza

Uno de los aspectos más polémicos de la decisión fue la posible motivación personal detrás de la desactivación de los equipos, considerando que Gálvez fue investigado por el caso Cuellos Blancos.

Frente a la pregunta de si se trataba de una venganza, el fiscal negó cualquier relación: “Nunca me han investigado estos equipos porque yo era supremo y ellos, provinciales. Mi caso se archivó en el 2021 al no existir elementos de convicción. No puede haber venganza porque ellos no me investigaron”, explicó.

Respecto al futuro de los fiscales más visibles de los equipos disueltos, como Rafael Vela y José Domingo Pérez, Gálvez indicó que cada uno volverá a su fiscalía de origen. “El doctor Vela está como fiscal superior de lavado de activos, solo que ya no está encargado del equipo especial, y el doctor José Domingo Pérez regresa a su Fiscalía Provincial Anticorrupción, donde corresponde”, detalló.

Consultado sobre la capacidad de los subsistemas para absorber la carga de casos, el Fiscal de la Nación Interino reconoció limitaciones presupuestarias. “Con el presupuesto que tenemos no podemos implementar nuevas plazas de fiscales. Buscaremos superar esta falencia racionalizando el trabajo y convirtiendo algunas fiscalías con poca carga, como Derechos Humanos o prevención contra la violencia de género, en fiscalías penales especializadas”, precisó. Además, anunció que presentarán un crédito suplementario ante el Ministerio de Economía para cubrir los conceptos remunerativos del año 2026, destacando: "No podemos bajarle el sueldo a los fiscales“.

Sobre la propuesta de crear una línea de carrera para atraer a los mejores estudiantes de Derecho, Gálvez señaló que el nivel de los abogados que ingresan al Ministerio Público es bajo y que la solución pasa por fortalecer la capacitación interna. “Vamos a implementar un programa agresivo y descentralizado para capacitar a todos nuestros fiscales. Lo que digan los candidatos presidenciales sobre el tema son simplemente dichos, no otra cosa”, sostuvo.

(Composición Infobae/Nicol Chauca)

No investigará a fiscales

Ante las denuncias sobre presuntas violaciones de derechos fundamentales cometidas por fiscales y sentencias en contra, Gálvez aclaró que no es competencia del Fiscal de la Nación iniciar ese tipo de investigaciones y que existen comisiones investigadoras en el Congreso que podrían abordar estos casos.

El cambio de estrategia en casos como Lava Jato, Gálvez reconoció logros del equipo, en particular bajo la dirección de Juárez Atoche, pero insistió en que la responsabilidad recae en los fiscales que investigan. “Si no terminas un caso en diez años, ¿de qué estamos hablando? No puede haber casos que prescriban por falta de control. Ahora habrá coordinadores y controles específicos para asegurar que los casos se resuelvan oportunamente”, destacó.

Subrayó que el equipo especial funcionaba con autonomía, lo que, según él, dificultaba el control institucional: "No había fiscal superior ni fiscal supremo, ni fiscal de la Nación sobre el equipo Lava Jato. Ahora sí habrá control“.

Respecto a las fiscalías creadas para investigar las protestas sociales de 2022 y 2023, el fiscal aclaró que no han sido disueltas, sino incorporadas al sistema especializado de Derechos Humanos y contra el Terrorismo. “Los equipos con coordinadores especiales se han desactivado, pero las fiscalías y sus integrantes permanecen. Ningún equipo especial tenía presupuesto independiente”, afirmó.

En relación a la publicación de La República sobre pericias balísticas en el caso Ayacucho, Gálvez negó que existieran trabas presupuestarias y aseguró que la nueva estructura garantizará mayor celeridad gracias al control de los coordinadores.

Tildó de incompetentes a fiscales de los ‘Cuellos Blancos’

Frente a las acusaciones de haber retirado a fiscales que investigaban el caso Cuellos Blancos, Gálvez defendió su decisión: “Retiré a los fiscales por incompetentes, porque no conocían la función. Si queremos hacer un buen trabajo, hay que clasificar a los fiscales y retirar a quienes no cumplen con el perfil”. Sobre la continuidad de investigaciones sensibles, garantizó que los fiscales mantendrán sus carpetas y casos.

A las denuncias de hostigamiento formuladas por José Domingo Pérez, el fiscal se limitó a rechazar los señalamientos: “No tengo nada que decir. No voy a comentar agravios ni distorsiones”.

Finalmente, Gálvez sostuvo que la desactivación de los equipos especiales no beneficia ni perjudica a nadie en particular y pidió que se revisen las resoluciones oficiales para entender las razones detrás de la medida. La reestructuración busca un mayor control institucional y la continuidad de las investigaciones, sin afectar la independencia ni el presupuesto de los fiscales involucrados.