Perú

Alerta naranja por lluvias intensas: Lima, Cusco, Arequipa y más de 20 regiones en riesgo hasta este 8 de enero

El aviso del Senamhi estará vigente hasta la tarde del jueves y advierte precipitaciones fuertes, descargas eléctricas y ráfagas de viento en varias zonas del país

Senamhi informó este 19 de noviembre que la región de Cusco junto a otras, presenta lluvias de fuerte intensidad con descargas eléctricas desde horas de la madrugada. Se espera que las condiciones climáticas persistan en las siguientes horas de acuerdo al aviso vigente | Foto: composición Infobae Perú

Las lluvias registradas en distintas zonas del país han llevado a las autoridades a reforzar la vigilancia meteorológica. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) y el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) advirtieron que Lima y más de 20 regiones se encuentran bajo alerta naranja por lluvias intensas, un escenario que podría generar aniegos, inundaciones pluviales y afectaciones a la infraestructura urbana y rural.

Este aviso de corto plazo estará vigente hasta la tarde del miércoles 8 de enero, por lo que las autoridades exhortan a la población a mantenerse informada y adoptar medidas de prevención, especialmente en zonas vulnerables. Las precipitaciones previstas incluyen lluvias fuertes, descargas eléctricas, ráfagas de viento y, en áreas altoandinas, la posible caída de granizo y nevadas localizadas.

Según los boletines oficiales del COEN, elaborados con información del Senamhi, estas condiciones responden al incremento de lluvias en la sierra y la costa centro, lo que eleva el riesgo de emergencias asociadas a fenómenos hidrometeorológicos.

Alerta naranja por lluvias intensas: Lima y más de 20 regiones bajo vigilancia

Foto: Senamhi / X
Foto: Senamhi / X

El Boletín Informativo de Aviso de Corto Plazo ante Lluvias Intensas N.° 007-2026-INDECI/COEN advierte la ocurrencia de precipitaciones de moderada a fuerte intensidad en gran parte del territorio nacional, con vigencia desde las 13:00 horas del 7 de enero hasta las 13:00 horas del 8 de enero.

En Lima, las provincias de Barranca, Cajatambo, Canta, Huaral, Huarochirí, Huaura, Oyón y Yauyos figuran entre las zonas expuestas a este nivel de peligro. La alerta naranja implica la posibilidad de acumulados importantes de lluvia en 24 horas, lo que podría provocar aniegos, inundaciones pluviales y dificultades en el tránsito, sobre todo en sectores con drenaje deficiente.

El aviso detalla que en la sierra centro y sur se esperan precipitaciones fuertes acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento, principalmente durante la tarde y la noche. Asimismo, se prevé la caída de granizo en localidades ubicadas por encima de los 2.800 metros sobre el nivel del mar, además de nevadas localizadas en zonas que superen los 3.900 metros, especialmente en la sierra centro y sur.

Para la costa centro, incluida Lima, el pronóstico indica lluvias dispersas durante la noche y la madrugada, mientras que en la selva se esperan lluvias y chubascos de ligera a moderada intensidad, acompañados también de vientos fuertes.

Entre los departamentos comprendidos en esta alerta se encuentran Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Puno, San Martín y Ucayali, además de Lima. En total, son decenas de provincias las que podrían verse afectadas por estos eventos meteorológicos en los próximos días.

Alerta roja por activación de quebradas: riesgo extremo de huaicos en Lima

El Senamhi alerta sobre el
El Senamhi alerta sobre el riesgo de activación de quebradas debido a las intensas lluvias registradas en los últimos siete días, afectando diversas regiones del Perú. Foto: Composición Infobae Perú

De manera complementaria, el Boletín Informativo de Aviso de Corto Plazo ante Posible Activación de Quebradas N.° 006-2026-INDECI/COEN establece nivel rojo, el más alto en la escala de peligro, para varias provincias del departamento de Lima. Este nivel advierte una posibilidad extrema de activación de quebradas, lo que podría desencadenar huaicos, deslizamientos y flujos de lodo y piedras.

Las provincias de Barranca, Canta, Huaral, Huarochirí, Huaura y Oyón se encuentran bajo esta alerta máxima desde las 13:00 horas del martes 7 de enero hasta las 13:00 horas del miércoles 8 de enero. En estas zonas, las lluvias persistentes pueden generar el arrastre de grandes volúmenes de agua, lodo y rocas, afectando viviendas ubicadas en quebradas, cauces secos o zonas de pendiente pronunciada.

El mismo aviso señala que otras regiones del país presentan nivel amarillo, considerado de peligro moderado. En Áncash, las provincias de Carhuaz, Huaraz, Ocros y Yungay se encuentran bajo este nivel, al igual que Castrovirreyna y Huaytará en Huancavelica. Aunque el riesgo es menor, no se descartan activaciones puntuales si las precipitaciones continúan.

De acuerdo con la leyenda oficial, el círculo rojo representa una activación extrema, el círculo naranja una activación fuerte y el círculo amarillo una activación moderada. El monitoreo de estas condiciones se realiza de forma permanente por el COEN, en aplicación de la Ley N.° 29664, que regula el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Sinagerd).

Ante este escenario, las autoridades recomiendan evitar zonas de quebradas, no cruzar ríos o torrenteras activadas, identificar rutas de evacuación y mantenerse informados a través de los canales oficiales del Senamhi, Indeci y los gobiernos locales, ante cualquier cambio en la evolución de las lluvias.

