Perú

Alerta por inundaciones en Purús: desborde del río Curanja deja a comunidades indígenas en grave emergencia

Las lluvias intensas inundaron viviendas y destruyeron cultivos en la provincia de Purús, Ucayali. Organizaciones indígenas exigen una respuesta inmediata del Estado

Comunidades indígenas de Purús enfrentan grave emergencia por inundaciones. Foto: Indígena Tvdigital / Facebook

La crecida del río Curanja, causada por lluvias intensas en la Amazonía, ha puesto en emergencia a la provincia de Purús, en Ucayali. Comunidades indígenas de Puerto Esperanza y zonas aledañas enfrentan inundaciones que han destruido cultivos, dañado viviendas y dejado a cientos de familias en una situación de alta vulnerabilidad, mientras se exige una respuesta urgente del Estado.

El incremento del caudal del río Curanja, registrado durante la madrugada del 28 de diciembre, provocó su desborde y afectó viviendas en el distrito y provincia de Purús. De acuerdo con el Reporte Preliminar N.° 1692 del Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) de Ucayali, los daños materiales continúan en evaluación y, hasta el momento, no se reportan víctimas mortales ni personas desaparecidas.

Las familias afectadas permanecen en las zonas no dañadas de sus viviendas, mientras la Municipalidad Provincial de Purús realiza la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN). La emergencia aún no ha sido registrada en el Sistema Nacional de Información para la Prevención y Atención de Desastres (SINPAD), lo que limita la activación inmediata de ayuda humanitaria.

Foto: Indígena Tvdigital / Facebook

Comunidades indígenas en riesgo por pérdida de cultivos y alimentos

Por su parte, la Organización Regional Aidesep Ucayali (ORAU) expresó su máxima preocupación por la situación que atraviesan las comunidades indígenas de Purús, al advertir la pérdida total de chacras, alimentos y medios de subsistencia. Según su pronunciamiento, esta situación pone en riesgo inmediato la seguridad alimentaria y la salud de la población, especialmente de niñas y niños, mujeres gestantes, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

La organización indígena alertó además sobre la exposición de las familias a enfermedades infecciosas, desnutrición, contaminación del agua y falta de atención médica oportuna, en una provincia que ya enfrenta históricas brechas de acceso a servicios básicos y salud especializada.

Foto: Indígena Tvdigital / Facebook

Exigen intervención urgente del Estado

Ante la gravedad de la emergencia, ORAU exigió la intervención inmediata del Gobierno Regional de Ucayali, a través del COER, así como del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), el Ministerio de Salud (MINSA), el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), la Defensoría del Pueblo, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú.

Entre sus principales demandas figura el registro inmediato de la emergencia en el sistema nacional de INDECI, la entrega de ayuda humanitaria, atención médica, asistencia logística, acciones de evacuación y la implementación de medidas de prevención y mitigación frente a la continuidad de las lluvias.

Foto: Indígena Tvdigital / Facebook

Alerta meteorológica por lluvias intensas en la selva

El INDECI informó que el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI) emitió el aviso meteorológico N.° 468, de nivel naranja, que advierte lluvias de moderada a fuerte intensidad en la selva peruana entre el 31 de diciembre de 2025 y el 1 de enero de 2026.

El aviso comprende a regiones como Amazonas, Loreto, Madre de Dios y Ucayali, donde se esperan acumulados de lluvia de hasta 65 milímetros por día, acompañados de descargas eléctricas y ráfagas de viento de hasta 45 kilómetros por hora, lo que incrementa el riesgo de inundaciones y nuevos desbordes.

Foto: Indígena Tvdigital / Facebook

Recomendaciones y monitoreo permanente

Ante este escenario, el INDECI exhortó a los gobiernos regionales y locales a verificar rutas de evacuación, la operatividad de centros de salud y la coordinación interinstitucional para una respuesta oportuna. A la población se le recomienda reforzar viviendas, establecer sistemas de alerta temprana comunitarios y contar con un plan familiar de emergencias.

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) mantiene un monitoreo constante de la situación en coordinación con las autoridades regionales y locales, según precisan, mientras las comunidades de Purús esperan que la alerta se traduzca en acciones concretas que protejan su vida, su territorio y su derecho a una atención oportuna frente a la emergencia.

Desborde del río Curanja en Purús deja comunidades indígenas en riesgo. Foto: Indígena Tvdigital / Facebook

