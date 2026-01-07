Perú ya registra radiación UV “extremadamente alta”: Senamhi revela los distritos de Lima más expuestos

La radiación ultravioleta alcanza niveles extremadamente altos en varias regiones del Perú, según reporte del Senamhi. (Infobae Perú)

La radiación ultravioleta (UV) ya alcanza niveles “muy altos” y “extremadamente altos” en diversas regiones del país, según el reciente reporte del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), una advertencia que pone en alerta a la población de Lima y otras zonas, sobre todo porque recién inició el verano.

Esta situación afecta especialmente a los distritos del norte y este de la capital, donde los índices de radiación solar se ubican entre los más elevados del territorio nacional.

El Senamhi, organismo adscrito al Ministerio del Ambiente (Minam), comunicó que los valores del índice ultravioleta (IUV) se encuentran en las categorías de “muy alta” y “extremadamente alta”.

De acuerdo con la escala oficial, los valores entre 8 y 10 corresponden a la categoría “muy alta” y aquellos iguales o mayores a 11 se clasifican como “extremadamente alta”. Este umbral evidencia una mayor intensidad de la radiación solar, con consecuencias directas sobre la salud pública.

El monitoreo nacional del Senamhi revela que, en la región costa, los valores máximos del IUV fluctúan entre 8 y 14. En la sierra, los índices se sitúan entre 12 y 18, mientras que en la selva alcanzan entre 9 y 14.

El reporte difundido por la entidad técnica señala: “En Lima Metropolitana, los distritos del norte y este presentan valores máximos del IUV entre 9 y 13. En tanto, en Lima Oeste y Lima Centro se reportan índices entre 8 y 10, mientras que en Lima Sur los valores oscilan entre 8 y 12”.

Distritos más expuestos y medidas de protección

La advertencia del Senamhi destaca que los distritos del norte y este de Lima Metropolitana figuran entre los más expuestos, con índices de radiación UV que pueden alcanzar hasta 13 en la escala oficial.

El Senamhi no menciona directamente los nombres de estos distritos; sin embargo, la zona este de Lima incluye distritos como Ate, Santa Anita, El Agustino, San Juan de Lurigancho, Chaclacayo, Lurigancho-Chosica y La Molina. Mientras que la norte comprende Comas, Independencia, Los Olivos, Puente Piedra, San Martín de Porres, Carabayllo y Ancón. Este nivel corresponde a la categoría “extremadamente alta”, lo que exige una respuesta rápida tanto de la población como de las autoridades.

El organismo recomienda adoptar medidas de fotoprotección y reducir la exposición directa al sol, sobre todo durante las horas de mayor intensidad solar, que se extienden desde las 9:00 a.m. hasta las 4:00 p.m. Entre los riesgos asociados a la exposición excesiva se encuentran quemaduras, envejecimiento prematuro de la piel, cáncer cutáneo y daños oculares como cataratas.

El llamado del Senamhi a la vigilancia permanente de los niveles de radiación UV busca minimizar el impacto sanitario y prevenir enfermedades asociadas a la radiación solar.

Pronóstico para Lima

El pronóstico del clima para Lima Este indica que el miércoles 7 de enero se espera una temperatura máxima de 27°C y una mínima de 18°C, con cielo cubierto en las primeras horas y tendencia a cielo nublado parcial hacia el mediodía.

Al atardecer se prevé cielo nublado y posibilidad de lluvia ligera en la madrugada. Para el jueves 8 de enero, la temperatura máxima será de 28°C y la mínima de 19°C, con cielo cubierto en la mañana, nubes dispersas al mediodía y cielo nublado parcial en la tarde.

En Lima Oeste y Callao, el miércoles 7 de enero se pronostica una temperatura máxima de 23°C y mínima de 20°C, con cielo cubierto por la mañana, nublado por la tarde y lluvias intermitentes en la madrugada. Para el jueves 8 de enero, se prevé una máxima de 24°C y mínima de 19°C, con cielo cubierto en la mañana y tendencia a cielo nublado parcial con brillo solar durante el día.

Vigilancia y recomendaciones

El Senamhi enfatiza la importancia de mantener una vigilancia constante sobre los niveles de radiación UV. La exposición a valores clasificados como “muy altos” y “extremadamente altos” incrementa el riesgo de quemaduras y enfermedades graves. La entidad insta a la población a seguir las recomendaciones de protección, como el uso de bloqueador solar, ropa adecuada y la reducción del tiempo de exposición durante las horas críticas.

La actualización permanente de la información por parte del Senamhi permite a la ciudadanía y a las autoridades regionales tomar decisiones informadas para proteger la salud pública frente a los efectos de la radiación solar.