Perú

Perú ya registra radiación UV “extremadamente alta”: Senamhi revela los distritos de Lima más expuestos

Apenas inició el verano 2026, pero el último reporte oficial advierte sobre la presencia de índices elevados de exposición solar en varias zonas no solo de la capital peruana

Guardar
La radiación ultravioleta alcanza niveles
La radiación ultravioleta alcanza niveles extremadamente altos en varias regiones del Perú, según reporte del Senamhi. (Infobae Perú)

La radiación ultravioleta (UV) ya alcanza niveles “muy altos” y “extremadamente altos” en diversas regiones del país, según el reciente reporte del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), una advertencia que pone en alerta a la población de Lima y otras zonas, sobre todo porque recién inició el verano.

Esta situación afecta especialmente a los distritos del norte y este de la capital, donde los índices de radiación solar se ubican entre los más elevados del territorio nacional.

El Senamhi, organismo adscrito al Ministerio del Ambiente (Minam), comunicó que los valores del índice ultravioleta (IUV) se encuentran en las categorías de “muy alta” y “extremadamente alta”.

Distritos del norte y este
Distritos del norte y este de Lima registran índices UV de hasta 13, considerados de riesgo extremo para la salud.

De acuerdo con la escala oficial, los valores entre 8 y 10 corresponden a la categoría “muy alta” y aquellos iguales o mayores a 11 se clasifican como “extremadamente alta”. Este umbral evidencia una mayor intensidad de la radiación solar, con consecuencias directas sobre la salud pública.

El monitoreo nacional del Senamhi revela que, en la región costa, los valores máximos del IUV fluctúan entre 8 y 14. En la sierra, los índices se sitúan entre 12 y 18, mientras que en la selva alcanzan entre 9 y 14.

El reporte difundido por la entidad técnica señala: “En Lima Metropolitana, los distritos del norte y este presentan valores máximos del IUV entre 9 y 13. En tanto, en Lima Oeste y Lima Centro se reportan índices entre 8 y 10, mientras que en Lima Sur los valores oscilan entre 8 y 12”.

Senamhi advierte que en la
Senamhi advierte que en la costa peruana los índices UV fluctúan entre 8 y 14, mientras en la sierra alcanzan hasta 18.

Distritos más expuestos y medidas de protección

La advertencia del Senamhi destaca que los distritos del norte y este de Lima Metropolitana figuran entre los más expuestos, con índices de radiación UV que pueden alcanzar hasta 13 en la escala oficial.

El Senamhi no menciona directamente los nombres de estos distritos; sin embargo, la zona este de Lima incluye distritos como Ate, Santa Anita, El Agustino, San Juan de Lurigancho, Chaclacayo, Lurigancho-Chosica y La Molina. Mientras que la norte comprende Comas, Independencia, Los Olivos, Puente Piedra, San Martín de Porres, Carabayllo y Ancón. Este nivel corresponde a la categoría “extremadamente alta”, lo que exige una respuesta rápida tanto de la población como de las autoridades.

El organismo recomienda adoptar medidas de fotoprotección y reducir la exposición directa al sol, sobre todo durante las horas de mayor intensidad solar, que se extienden desde las 9:00 a.m. hasta las 4:00 p.m. Entre los riesgos asociados a la exposición excesiva se encuentran quemaduras, envejecimiento prematuro de la piel, cáncer cutáneo y daños oculares como cataratas.

El llamado del Senamhi a la vigilancia permanente de los niveles de radiación UV busca minimizar el impacto sanitario y prevenir enfermedades asociadas a la radiación solar.

Las autoridades recomiendan limitar la
Las autoridades recomiendan limitar la exposición solar entre las 9:00 a.m. y 4:00 p.m. debido a la radiación ultravioleta.

Pronóstico para Lima

El pronóstico del clima para Lima Este indica que el miércoles 7 de enero se espera una temperatura máxima de 27°C y una mínima de 18°C, con cielo cubierto en las primeras horas y tendencia a cielo nublado parcial hacia el mediodía.

Al atardecer se prevé cielo nublado y posibilidad de lluvia ligera en la madrugada. Para el jueves 8 de enero, la temperatura máxima será de 28°C y la mínima de 19°C, con cielo cubierto en la mañana, nubes dispersas al mediodía y cielo nublado parcial en la tarde.

En Lima Oeste y Callao, el miércoles 7 de enero se pronostica una temperatura máxima de 23°C y mínima de 20°C, con cielo cubierto por la mañana, nublado por la tarde y lluvias intermitentes en la madrugada. Para el jueves 8 de enero, se prevé una máxima de 24°C y mínima de 19°C, con cielo cubierto en la mañana y tendencia a cielo nublado parcial con brillo solar durante el día.

El pronóstico climático para Lima
El pronóstico climático para Lima Este indica temperaturas de hasta 28°C y presencia de nubes, con posibles lluvias ligeras. (Andina)

Vigilancia y recomendaciones

El Senamhi enfatiza la importancia de mantener una vigilancia constante sobre los niveles de radiación UV. La exposición a valores clasificados como “muy altos” y “extremadamente altos” incrementa el riesgo de quemaduras y enfermedades graves. La entidad insta a la población a seguir las recomendaciones de protección, como el uso de bloqueador solar, ropa adecuada y la reducción del tiempo de exposición durante las horas críticas.

La actualización permanente de la información por parte del Senamhi permite a la ciudadanía y a las autoridades regionales tomar decisiones informadas para proteger la salud pública frente a los efectos de la radiación solar.

Temas Relacionados

SenamhiRadiación ultravioletaRadiación UVLimaClima en Limaperu-noticias

Más Noticias

Deudos de víctimas de protestas en gobierno de Dina Boluarte anuncian posibles medidas de fuerza tras desactivación del Eficavip

Raúl Samillán advirtió que las familias evalúan una marcha de sacrificio o una huelga de hambre frente a la Fiscalía ante el freno de las investigaciones

Deudos de víctimas de protestas

Amplían plazo para retiro de AFP: Hasta el 19 de enero se podrá solicitar hasta S/ 22.000

Retiro de AFP continúa en enero de 2026, pero ahora habrá un día extra para que los afiliados puedan pedir hasta 4 UIT de sus cuentas de pensiones

Amplían plazo para retiro de

Venezolano condenado por sicariato es hallado muerto en penal de Cajamarca

Leonardo Gabriel Mariño Ortiz fue sentenciado por su participación en el asesinato del agente penitenciario en febrero de 2020

Venezolano condenado por sicariato es

Policía captura a prófugo durante doce años acusado de homicidio por disputa territorial en el Callao

Un operativo especial permitió la detención de un hombre con antecedentes penales, señalado como responsable de la muerte de Jeremy Salas, en el marco de enfrentamientos entre bandas dedicadas a la microcomercialización de drogas

Policía captura a prófugo durante

Vecinos de Chaclacayo y Chosica marchan tras cuatro asesinatos y exigen frenar ola de extorsiones

La protesta recorrió la Carretera Central en medio del miedo por el avance del sicariato y las extorsiones que golpean a transportistas y comerciantes

Vecinos de Chaclacayo y Chosica
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Deudos de víctimas de protestas

Deudos de víctimas de protestas en gobierno de Dina Boluarte anuncian posibles medidas de fuerza tras desactivación del Eficavip

José Antonio Kast en Perú EN VIVO: “Nada mejor que ser buenos vecinos”, presidente electo de Chile se reúne con José Jerí

Desactivación del equipo especial Lava Jato es el pago de Tomás Gálvez al Congreso tras librarlo de investigación, aseguró exfiscal Martín Salas

PJ admite demanda de Delia Espinoza para anular su arbitraria inhabilitación por 10 años

José Luna busca el respaldo de transportistas a costa de la amnistía de multas al 98%: detalles y condiciones del proyecto de ley

ENTRETENIMIENTO

Corazón Serrano celebrará su aniversario

Corazón Serrano celebrará su aniversario 33 con un ambicioso concierto en el Estadio San Marcos

Melendi en Lima: fecha oficial y cuánto cuestan las entradas para su esperado concierto

Tony Rosado se recupera tras accidente automovilístico en Arequipa: “Fue un susto”

Erick Elera revela sorpresas para ‘Joel’ en la nueva temporada de ‘AFHS’: “podemos tener a una Macarena embarazada”

Tula Rodríguez se ‘queja’ de las inclemencias del verano con divertido video: “la playa no es para todos los días”

DEPORTES

Melgar anunció su Tarde Rojinegra

Melgar anunció su Tarde Rojinegra 2026 y enfrentará a equipo ecuatoriano: fecha y hora de la presentación oficial del ‘dominó’

Clubes de Liga 1 tomaron drástica medida contra 1190 Sports tras falta de pagos por derechos de TV

Cómo se jugará la Liga 1 2026: nuevo formato y definición del campeón del torneo peruano

Pedro García lanzó dura crítica a los 7 extranjeros en Liga 1 2026: “¿A quién va a convocar el próximo DT de Perú?”

Sporting Cristal presentó a sus nuevos refuerzos para la Liga 1 2026: quiénes son e historial de los nuevos jugadores ‘celestes’