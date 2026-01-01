Perú

Dos muertos y reclamos por seguridad en Huaral: tragedia en la playa Chacra y Mar durante el primer día del 2026

El incidente se registró pese a advertencias previas de la Capitanía de Puerto por condiciones adversas del mar. El Ministerio Público inició diligencias tras el fallecimiento de dos jóvenes

Cinco jóvenes ingresaron al agua
Cinco jóvenes ingresaron al agua al mismo tiempo y fueron superados por una fuerte corriente. Dos murieron y tres sobrevivientes fueron llevados a un centro de salud.

Dos muertes en el primer día del año conmocionan a la comunidad de Aucallama. En la playa Chacra y Mar, en la provincia de Huaral, un grupo de veraneantes ingresó al mar para disfrutar de la jornada. El ambiente de fiesta se interrumpió cuando la corriente superó la capacidad de reacción de varios bañistas y desató una emergencia que dejó dos víctimas fatales y tres personas trasladadas a un centro de salud.

Quienes estaban cerca del punto del incidente describen una escena de confusión, voces de auxilio y tensión en la orilla. Varias personas trataron de ayudar por medios propios, sin equipos ni apoyo especializado. Entre los testigos surgieron relatos coincidentes sobre el ingreso simultáneo de varios jóvenes al agua y sobre la dificultad para sacarlos con vida.

En medio de ese escenario, surgieron reclamos por la falta de personal de salvataje y por el cobro de ingreso al balneario sin servicios visibles de protección para el público. Las versiones recogidas en el lugar incluyen cuestionamientos directos a la administración local y pedidos de explicación sobre la organización del espacio recreativo.

Ingreso al mar y primeros testimonios

De acuerdo con los relatos recogidos después del suceso, cinco personas entraron al mar en un mismo momento. Uno de los mensajes citados resume la magnitud del hecho: “fueron cinco las personas que ingresaron al mar: dos lamentablemente perdieron la vida, mientras que los otros tres fueron trasladados a un centro de salud por serenos de la jurisdicción”. La información preliminar señala que el oleaje presentó alto riesgo y superó la capacidad de respuesta de quienes se encontraban en el agua.

Personas presentes en la playa describen intentos de auxilio realizados por visitantes y pobladores, sin equipos y sin orientación técnica. Algunos testigos mencionan que el mar registró condiciones adversas desde temprana hora del día y que varios bañistas desconocían zonas peligrosas del balneario.

Tras el rescate y el traslado de los heridos, se registraron protestas en la zona. Parte del malestar público gira en torno al cobro por acceso vehicular al balneario. Un grupo de ciudadanos cuestiona ese pago y plantea que no existen servicios inmediatos de prevención. En palabras difundidas por los asistentes, “Los manifestantes cuestionan la legalidad de éste cobro, ya que no se reflejaría en servicios básicos como seguridad, paramédicos o salvataje”.

También se difundieron denuncias sobre la ausencia de personal especializado en control de riesgos, así como de advertencias visibles sobre sectores peligrosos del litoral. Vecinos y visitantes piden información clara sobre protocolos, señalización y responsabilidades operativas dentro del espacio recreativo.

Advertencias previas y presencia fiscal

Días previos al suceso, la Capitanía de Puerto de Chancay emitió una comunicación oficial con restricciones para veraneantes en playas bajo su jurisdicción debido a condiciones peligrosas del mar. Varios testigos mencionan que esa advertencia no estuvo presente de forma visible en todos los accesos del balneario y que muchos visitantes desconocían el alcance de la medida.

Luego del fallecimiento de los dos jóvenes, se confirmó la intervención del Ministerio Público para las diligencias de ley. Un reporte citado indica que “El Ministerio Público se encuentra en camino para realizar las diligencias correspondientes y el levantamiento de los cuerpos”. Las autoridades locales recogen testimonios, verifican las circunstancias del suceso y revisan los informes iniciales sobre el estado del mar y la organización del espacio de recreación.

Número de emergencias

Ante emergencias, se deben contactar los siguientes números:

  • Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP): Marca 116 para reportar incendios y otras emergencias
  • Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU): Marca 106 para emergencias médicas en diversas regiones del país.
  • Policía Nacional del Perú: Marca 105 para emergencias policiales.

Es esencial tener estos números a mano para una respuesta rápida en situaciones de emergencia.

