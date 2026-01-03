Inscripción militar obligatoria en Perú: ¿cómo realizar el trámite en las Fuerzas Armadas y qué documentos llevar?

Militares del Perú. (Ministerio de Defensa)

La inscripción militar obligatoria volvió al centro del debate público tras la entrada en vigencia del nuevo reglamento del Servicio Militar, aprobado por el Ejecutivo. El Decreto Supremo N.° 018-2025-DE establece la obligatoriedad del Registro Militar para todos los jóvenes peruanos de 17 años, quienes, en caso de no cumplir con este requisito, serán considerados omisos y merecedores de una multa.

Aunque la medida ha generado confusión, las autoridades han precisado que no se trata del retorno del servicio militar obligatorio, sino de un registro administrativo que busca actualizar la base de ciudadanos en edad militar en el país.

¿Quiénes deben inscribirse en 2026?

Según la normativa vigente, deben realizar la inscripción:

Todos los ciudadanos peruanos y peruanas que cumplan 17 años

Jóvenes que no se hayan inscrito antes de cumplir los 18 años serán considerados omisos

La obligación alcanza tanto a varones como a mujeres, independientemente de si desean o no prestar servicio militar voluntario.

Documentos y pasos para inscribirse en el Registro Militar

La forma tradicional y más común de inscribirse es acudir directamente a una Oficina de Registro Militar de las Fuerzas Armadas con tu DNI. El trámite es gratuito y se hace así:

Acude con tu DNI vigente (puede ser el azul o el electrónico). Solicita realizar tu inscripción en el Registro Militar. Completa los datos que te soliciten en la oficina. Una vez inscritos, te entregan tu constancia o registro correspondiente.

Reniec entregará 627.000 DNI electrónicos gratuitos en 2026, priorizando a recién nacidos, menores de edad y poblaciones vulnerables en todo el país. Foto: Reniec

Puedes hacer esto en las oficinas del Ejército, Marina de Guerra o Fuerza Aérea. Los peruanos que viven en el exterior pueden hacerlo en el consulado peruano correspondiente.

Preinscripción o inscripción virtual

La inscripción virtual es una forma moderna y cómoda de iniciar el trámite de inscripción militar desde cualquier lugar. Esta opción es especialmente útil para jóvenes que viven en regiones alejadas o en el exterior, ya que permite agilizar el registro y reducir tiempos de espera.

Actualmente, la plataforma se encuentra en mantenimiento, por lo que la única opción habilitada es realizar el trámite de manera presencial. Se espera que el servicio en línea se restablezca en los próximos días para que los jóvenes puedan realizar su registro siguiendo estos pasos:

Ingresa al link oficial: https://www.gob.pe/519-inscribirte-en-el-registro-militar-obligatorio Completa los datos personales solicitados: nombres, DNI, dirección de residencia y otros. Selecciona la institución armada en la que te registrarás: Ejército, Marina o Fuerza Aérea. Envía la preinscripción y guarda o imprime el comprobante digital como constancia de tu registro inicial.

¿Qué ocurre si no me inscribo en el Registro Militar?

Si un ciudadano peruano de 17 años no se inscribe en el Registro Militar antes de cumplir 18, será considerado omiso. El plazo máximo para registrarse es de 90 días tras la emisión del DNI de adulto, según la normativa vigente.

Los omisos deben pagar una multa equivalente al 5 % de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigente, que para 2026 equivale a S/ 275. Este pago se realiza en el Banco de la Nación a favor de la institución armada correspondiente.

Además de la multa, no inscribirse podría generar restricciones para realizar ciertos trámites oficiales. Sin embargo, existe una exoneración de la multa: si un ciudadano omiso ingresa y culmina el Servicio Militar Acuartelado dentro del plazo legal, queda liberado del pago de la sanción. Es importante destacar que ser omiso o estar inscrito no implica un llamado obligatorio al servicio militar, ya que en Perú el servicio militar es voluntario, salvo situaciones excepcionales de emergencia nacional o conflicto armado.