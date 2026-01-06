La aplicación del Senamhi que permite ver el avance de los incendios forestales y urbanos en Perú: así funciona

El Senamhi fortalece la vigilancia ambiental atmosférica en Perú con nuevas herramientas digitales para monitoreo de incendios.(Composición: Infobae Perú)

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) puso en marcha un refuerzo en la vigilancia ambiental atmosférica orientado a la atención de incendios urbanos y forestales, con nuevas herramientas digitales que permiten conocer en tiempo real el impacto de estos eventos sobre la calidad del aire y las zonas más vulnerables del país. Esta iniciativa busca proteger la salud de la población y garantizar información clara y accesible para la ciudadanía.

A través de un trabajo sistemático de monitoreo atmosférico, el Senamhi examina la dispersión de contaminantes generados por incendios en diferentes zonas del territorio peruano. Esta labor posibilita la identificación de áreas potencialmente afectadas y ofrece datos precisos para la toma de decisiones de las autoridades encargadas de gestionar emergencias ambientales.

Según el organismo, la información generada por estos análisis resulta fundamental para reducir riesgos y coordinar acciones oportunas en colaboración con diferentes entidades estatales.

Herramientas digitales al servicio de la ciudadanía

Como parte de este proceso de modernización, el Senamhi implementó mejoras en su visor web de vigilancia ambiental atmosférica. Esta plataforma digital ahora facilita el acceso a información mediante mapas interactivos, donde se puede observar la evolución de los incendios y la posible dispersión de contaminantes en avenidas, barrios, urbanizaciones y distritos.

De acuerdo a la información institucional, la herramienta visualiza en tiempo real las áreas donde la calidad del aire podría verse comprometida, lo que permite una respuesta más rápida y eficiente ante emergencias.

El organismo también ha actualizado el aplicativo ‘Senamhi Perú Móvil’. La nueva versión incorpora un módulo específico para la vigilancia de incendios urbanos y forestales, permitiendo a cualquier persona informarse desde su celular sobre la duración de los incendios, su evolución, las zonas impactadas por los contaminantes atmosféricos y los posibles efectos sobre la calidad del aire. La aplicación, disponible de forma gratuita para dispositivos Android e iOS, se presenta como una fuente confiable de información en cualquier momento y lugar.

Acceso a datos y prevención ambiental

La estrategia del Senamhi se centra en acercar la información técnica a toda la población. A través de sus plataformas renovadas, la institución brinda detalles actualizados sobre la vigilancia ambiental atmosférica y promueve la prevención frente a emergencias causadas por incendios. El visor especializado, disponible en la web institucional, ofrece información exhaustiva de fácil interpretación para cualquier usuario interesado en conocer el estado de la calidad del aire en su entorno.

"Esta herramienta permite que cualquier persona, desde su celular, pueda informarse sobre la duración de los incendios, su evolución, las zonas afectadas por los contaminantes atmosféricos y los posibles efectos en la calidad del aire, en tiempo real", resalta el material de Senamhi.

La implementación de estas soluciones tecnológicas marca una etapa en la vigilancia ambiental en el Perú. Senamhi reitera la disponibilidad de sus plataformas digitales, tanto el visor web como la aplicación móvil, para toda la ciudadanía interesada en mantenerse informada sobre la evolución de los incendios urbanos y forestales y sus efectos sobre la calidad del aire.