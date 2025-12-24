Perú

Senamhi advierte condiciones atmosféricas críticas para incendios forestales del 25 al 27 de diciembre

La alerta, que estará activa por 71 horas, afecta principalmente a la sierra norte y centro del país, zonas en las que se esperan altas temperaturas diurnas, escasa humedad y ausencia de precipitaciones

Incendio forestal
Incendio forestal

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) emitió una advertencia sobre condiciones atmosféricas que podrían favorecer la ocurrencia y propagación de incendios forestales entre el jueves 25 y el sábado 27 de diciembre de 2025. El aviso, vigente durante 71 horas, abarca principalmente la sierra norte y centro del país, donde se prevé un aumento de temperaturas diurnas, bajo contenido de humedad y ausencia de precipitaciones.

Durante este periodo, el Senamhi prevé un incremento de la radiación ultravioleta (UV), lo que, sumado a la sequedad del ambiente, eleva el riesgo de incendios. El informe destaca que las condiciones meteorológicas serán especialmente propicias para la propagación rápida del fuego, afectando principalmente ecosistemas de la sierra, donde la vegetación seca se convierte en combustible.

La advertencia forma parte del Aviso N°009, que extiende la vigilancia iniciada en días previos. Senamhi enfatizó que la alerta se mantiene activa desde las 00:00 horas del jueves 25 hasta las 23:59 horas del sábado 27 de diciembre, periodo en el que se recomienda máxima precaución en las zonas identificadas.

Provincias bajo alerta roja por incendios forestales

El nivel de peligro rojo, que indica condiciones para incendios forestales de gran intensidad, fue asignado a varias provincias en el norte y centro del país. Entre las regiones más afectadas se encuentran Amazonas, Cajamarca, La Libertad, Lambayeque y Piura, donde el clima seco y las altas temperaturas intensifican el riesgo.

En Amazonas, las provincias de Bagua, Bongará, Chachapoyas, Condorcanqui, Luya, Rodríguez de Mendoza y Utcubamba se encuentran bajo la máxima alerta. Esta situación se repite en Cajamarca, donde Cajabamba, Cajamarca, Celendín, Chota, Contumazá, Cutervo, Hualgayoc, Jaén, San Ignacio, San Marcos, San Miguel, San Pablo y Santa Cruz presentan condiciones críticas.

La Libertad también figura entre las zonas más vulnerables, con Bolívar, Gran Chimú, Julcán, Otuzco, Pataz, Sánchez Carrión, Santiago de Chuco y Trujillo en nivel rojo. En Lambayeque, las provincias de Chiclayo, Ferreñafe y Lambayeque están incluidas en esta categoría, al igual que Ayabaca, Huancabamba, Morropón, Piura y Sullana en la región Piura.

En lo que va del
En lo que va del año, se ha consumido más de 7.500 hectáreas de cobertura natural producto de incendios. (Lucy Zevallos/Ojo Público)

Senamhi subrayó que estos territorios deben extremar medidas preventivas, ya que la propagación de incendios podría alcanzar niveles difíciles de controlar ante la persistencia de las condiciones meteorológicas adversas.

Zonas bajo riesgo elevado y moderado de incendios forestales

El nivel naranja, que implica un riesgo elevado de incendios, afecta principalmente a provincias de la sierra centro y costa. En Áncash, las provincias de Aija, Antonio Raymondi, Asunción, Bolognesi, Carhuaz, Carlos Fermín Fitzcarrald, Casma, Corongo, Huaraz, Huari, Huarmey, Huaylas, Mariscal Luzuriaga, Ocros, Pallasca, Pomabamba, Recuay, Santa, Sihuas y Yungay están bajo esta alerta.

En Ayacucho, las provincias de Cangallo, Huanca Sancos, Lucanas, Parinacochas, Paucar del Sara Sara y Víctor Fajardo presentan condiciones meteorológicas que favorecen la propagación del fuego. Huancavelica y Lima también registran provincias en peligro naranja, así como Ica (Chincha, Ica, Nasca, Palpa y Pisco).

El nivel amarillo se extiende a regiones como Arequipa, Moquegua, Pasco, Huánuco, Junín y Tacna. En Arequipa, las provincias de Arequipa, Camaná, Caravelí, Castilla, Caylloma, Condesuyos, Islay y La Unión se encuentran bajo vigilancia especial. En Tacna, la alerta amarilla abarca Candarave, Jorge Basadre, Tacna y Tarata.

Aunque el nivel amarillo representa un riesgo menor frente al naranja y rojo, Senamhi advierte que las condiciones pueden variar rápidamente y recomienda a las autoridades locales mantenerse alertas.

Recomendaciones del Senamhi ante el riesgo de incendios

Ante la persistencia de condiciones favorables para incendios forestales, Senamhi exhortó a la población y autoridades a evitar cualquier acción que pueda iniciar fuego en áreas rurales o boscosas. Entre las recomendaciones destacan no encender fogatas, no arrojar colillas de cigarro ni residuos combustibles y reportar de inmediato cualquier señal de humo o incendio.

Cuatro incendios forestales activos arrasan
Cuatro incendios forestales activos arrasan cultivos y zonas naturales en el centro y sur del Perú, mientras brigadas intentan contener el fuego. (Andina)

La entidad recordó la importancia de seguir las actualizaciones oficiales a través de sus canales de comunicación, ya que la alerta se mantendrá vigente hasta el sábado 27 de diciembre a las 23:59 horas. Senamhi enfatizó que el monitoreo es constante y que se informará oportunamente sobre cualquier cambio en las condiciones atmosféricas o en el nivel de peligro para cada provincia.

Finalmente, se recomienda a los gobiernos locales y regionales reforzar sus planes de contingencia y coordinar con las brigadas de emergencia para actuar de manera inmediata ante cualquier foco de incendio. La prevención y la acción rápida resultan fundamentales para minimizar daños a la población y al ambiente durante este periodo crítico.

