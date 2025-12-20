Perú

Lima en alerta roja desde el 21 de diciembre: Senamhi advierte riesgo de fenómenos meteorológicos de gran magnitud

El organismo advirtió que la ausencia de lluvias y el incremento de la radiación UV podrían generar eventos de gran magnitud. La alerta estará vigente hasta el 24 de diciembre

Guardar
Senamjhi activó alerta roja por
Senamjhi activó alerta roja por la alta probabilidad de incendios forestales en Lima | Foto composición: Infobae Perú / Senamhi

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) emitió el Aviso Meteorológico N.° 008, de nivel rojo, ante la persistencia de condiciones atmosféricas altamente favorables para la ocurrencia de “fenómenos meteorológicos de gran magnitud“.

De acuerdo con el organismo técnico, el evento se extenderá desde las 10:00 horas del domingo 21 de diciembre hasta las 23:59 horas del miércoles 24 de diciembre de 2025, con un periodo de vigencia de 85 horas.

Condiciones críticas para la propagación del fuego

El Senamhi advirtió que durante estos días se mantendrá la ausencia de precipitaciones, acompañada de un bajo contenido de humedad en el ambiente, así como un incremento significativo de la temperatura diurna y de la radiación ultravioleta (UV). Estos factores, combinados, podrían generar incendios forestales de intensidad moderada a extrema, especialmente en zonas con cobertura vegetal seca.

Las áreas más vulnerables se concentran en la sierra norte y la sierra centro occidental, donde históricamente este tipo de eventos ha generado graves daños a ecosistemas, cultivos, ganado e incluso ha puesto en riesgo a poblaciones cercanas.

Más de 7 hectáreas de
Más de 7 hectáreas de pastizales consumidos; Senamhi advierte sobre radiación UV y ráfagas de viento que favorecen la expansión. (Andina)

Provincias en alerta

Según el aviso oficial, 10 provincias de Limaserían potencialmente afectadas:

  • Barranca
  • Cajatambo
  • Canta
  • Cañete
  • Huaral
  • Huarochirí
  • Huaura
  • Lima
  • Oyón
  • Yauyos

Estas jurisdicciones deberán mantenerse en constante vigilancia ante cualquier indicio de fuego, especialmente en zonas rurales, agrícolas y de pastizales.

Llamado a la población y autoridades

Debido a que se trata de un nivel de peligro alto, el organismo adjunto al Ministerio del Ambiente (Minam) exhortó a la población a extremar las medidas de precaución, evitar cualquier actividad que pueda generar fuego —como quemas agrícolas o fogatas— y mantenerse informada sobre la evolución de las condiciones meteorológicas.

Asimismo, recomendó acatar estrictamente las indicaciones de las autoridades locales, regionales y de los organismos de gestión del riesgo de desastres, a fin de prevenir emergencias que puedan escalar rápidamente debido a las condiciones climáticas adversas.

Las autoridades de defensa civil y cuerpos de emergencia ya se encuentran en alerta para responder de manera oportuna ante cualquier eventualidad durante los días que dure esta advertencia meteorológica.

¿Qué hacer ante un incendio forestal?

Según las recomendaciones del Indeci (Instituto Nacional de Defensa Civil), si se ha generado o estás frente a un incendio forestal, debes actuar de la siguiente manera:

1. Alerta de inmediato

  • Comunica el incendio a las autoridades llamando a:
    • Bomberos: 116
    • Policía Nacional: 105
    • Defensa Civil o municipalidad local
  • Brinda información clara sobre la ubicación exacta, magnitud del fuego y si hay personas en riesgo.

2. Protégete y evacúa

  • Aléjate del fuego en dirección contraria al viento.
  • Evacúa hacia zonas seguras, libres de vegetación, siguiendo rutas establecidas.
  • Cubre tu nariz y boca con un paño húmedo para evitar inhalar humo.
  • Si el fuego avanza rápidamente, no intentes combatirlo por tu cuenta.

3. No expongas tu vida

  • No ingreses a zonas donde el fuego ya está activo.
  • Evita cruzar áreas con humo denso o llamas, ya que puedes desorientarte o sufrir asfixia.
  • Prioriza la seguridad de niños, adultos mayores y personas con discapacidad.

4. Si estás en una vivienda cercana

  • Cierra puertas y ventanas para impedir el ingreso de humo.
  • Retira materiales inflamables del entorno (leña, pasto seco, balones de gas).
  • Ten lista una mochila de emergencia con documentos, agua y linterna.

5. Colabora, pero con precaución

  • Solo apoya en tareas de control si las autoridades lo solicitan y cuentan con equipos adecuados.
  • No difundas rumores; comparte únicamente información oficial.

Temas Relacionados

Limaalerta rojaSenamhiincendios forestalesperu-noticias

Más Noticias

Estas son las diez ferias de pirotécnicos aprobadas por Sucamec en todo el Perú

El organismo regulador ha anunciado la habilitación de espacios formales para la venta de fuegos artificiales, con el objetivo de reducir riesgos y promover la adquisición segura durante las celebraciones de diciembre

Estas son las diez ferias

Gran Final de ‘Yo Soy 2025′: minuto a minuto de todos los detalles de la última gala de Michael Jackson, Green Day y Alejandra Guzmán por Latina

Este 20 de noviembre a las 9:00 pm por la señal de latina se conocerá al imitador ganador

Gran Final de ‘Yo Soy

Ricardo Gareca celebra la llegada de Pedro Gallese al Deportivo Cali: “Me pone contento que vaya a un grande”

El ‘Tigre’ ha aprobado el desplazamiento del arquero de la selección peruana al ‘azucarero’, donde espera que haga gala de sus espléndidas intervenciones. “Le deseo el mayor de los éxitos”, dijo

Ricardo Gareca celebra la llegada

Verano: Costa peruana inicia temporada con noches frías en estas regiones

El descenso de temperaturas nocturnas desde La Libertad hasta Ica marcará las próximas noches, según el Senamhi, en un comienzo de verano con variaciones entre la humedad costera y la ola de calor que se prevé para febrero y marzo

Verano: Costa peruana inicia temporada

El fin de GOLPERU: Movistar TV retirará canal que transmitía la Liga 1 de su parrilla

La empresa española informó cambios en su rejilla de programación para el 2026. El ‘Canal del Fútbol’ no va más

El fin de GOLPERU: Movistar
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Juntos por el Pueblo: ¿quiénes

Juntos por el Pueblo: ¿quiénes integran la nueva coalición electoral que llevará a Antauro Humala al Senado?

De pedir el número 1 a conformarse con el 9: Antauro Humala postulará al Senado con la lista de Pedro Castillo

Fiscal de Lima Norte responde tras intento de asesinato: “Jamás voy a permitir ningún tipo de amenaza”

Gobierno nombró a Elmer Schilaer, exministro de Dina Boluarte, como representante permanente del Perú ante Organismos Internacionales

Sicarios intentan asesinar a fiscal de Lima Norte: imágenes inéditas revelan los errores que frustraron el atentado

ENTRETENIMIENTO

Gran Final de ‘Yo Soy

Gran Final de ‘Yo Soy 2025′: minuto a minuto de la última gala de Michael Jackson, Green Day y Alejandra Guzmán

Magaly Medina enfrenta a Melissa Paredes tras enviarle dos cartas notariales: “No tengo miedo”

Jorge Luna sorprende a su equipo con la ‘refrigeradora navideña’ llena de productos y un regalo que dejó en shock a todos

Balean a Miguel Ignacio, boda entre July y Cristóbal y más sorpresas: así terminó la temporada 2025 de Al Fondo Hay Sitio

Vasco Madueño, hijo de Guillermo Dávila, confirma la muerte de su madre: “Una parte de mí ha muerto con ella”

DEPORTES

El fin de GOLPERU: Movistar

El fin de GOLPERU: Movistar TV retirará canal que transmitía la Liga 1 de su parrilla

Ricardo Gareca celebra la llegada de Pedro Gallese al Deportivo Cali: “Me pone contento que vaya a un grande”

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2025/26: así van los equipos en la fecha 9 de la primera fase

A qué hora juega Alianza Lima vs Universitario: partidazo clave por la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

A qué hora juega Perú vs Bolivia: partido en Chincha por amistoso internacional 2025