Lima en alerta roja desde el 21 de diciembre: Senamhi advierte riesgo de fenómenos meteorológicos de gran magnitud

Senamjhi activó alerta roja por la alta probabilidad de incendios forestales en Lima | Foto composición: Infobae Perú / Senamhi

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) emitió el Aviso Meteorológico N.° 008, de nivel rojo, ante la persistencia de condiciones atmosféricas altamente favorables para la ocurrencia de “fenómenos meteorológicos de gran magnitud“.

De acuerdo con el organismo técnico, el evento se extenderá desde las 10:00 horas del domingo 21 de diciembre hasta las 23:59 horas del miércoles 24 de diciembre de 2025, con un periodo de vigencia de 85 horas.

Condiciones críticas para la propagación del fuego

El Senamhi advirtió que durante estos días se mantendrá la ausencia de precipitaciones, acompañada de un bajo contenido de humedad en el ambiente, así como un incremento significativo de la temperatura diurna y de la radiación ultravioleta (UV). Estos factores, combinados, podrían generar incendios forestales de intensidad moderada a extrema, especialmente en zonas con cobertura vegetal seca.

Las áreas más vulnerables se concentran en la sierra norte y la sierra centro occidental, donde históricamente este tipo de eventos ha generado graves daños a ecosistemas, cultivos, ganado e incluso ha puesto en riesgo a poblaciones cercanas.

Más de 7 hectáreas de pastizales consumidos; Senamhi advierte sobre radiación UV y ráfagas de viento que favorecen la expansión. (Andina)

Provincias en alerta

Según el aviso oficial, 10 provincias de Limaserían potencialmente afectadas:

Barranca

Cajatambo

Canta

Cañete

Huaral

Huarochirí

Huaura

Lima

Oyón

Yauyos

Estas jurisdicciones deberán mantenerse en constante vigilancia ante cualquier indicio de fuego, especialmente en zonas rurales, agrícolas y de pastizales.

Llamado a la población y autoridades

Debido a que se trata de un nivel de peligro alto, el organismo adjunto al Ministerio del Ambiente (Minam) exhortó a la población a extremar las medidas de precaución, evitar cualquier actividad que pueda generar fuego —como quemas agrícolas o fogatas— y mantenerse informada sobre la evolución de las condiciones meteorológicas.

Asimismo, recomendó acatar estrictamente las indicaciones de las autoridades locales, regionales y de los organismos de gestión del riesgo de desastres, a fin de prevenir emergencias que puedan escalar rápidamente debido a las condiciones climáticas adversas.

Las autoridades de defensa civil y cuerpos de emergencia ya se encuentran en alerta para responder de manera oportuna ante cualquier eventualidad durante los días que dure esta advertencia meteorológica.

¿Qué hacer ante un incendio forestal?

Según las recomendaciones del Indeci (Instituto Nacional de Defensa Civil), si se ha generado o estás frente a un incendio forestal, debes actuar de la siguiente manera:

1. Alerta de inmediato

Comunica el incendio a las autoridades llamando a: Bomberos: 116 Policía Nacional: 105 Defensa Civil o municipalidad local

Brinda información clara sobre la ubicación exacta, magnitud del fuego y si hay personas en riesgo.

2. Protégete y evacúa

Aléjate del fuego en dirección contraria al viento.

Evacúa hacia zonas seguras , libres de vegetación, siguiendo rutas establecidas.

Cubre tu nariz y boca con un paño húmedo para evitar inhalar humo.

Si el fuego avanza rápidamente, no intentes combatirlo por tu cuenta.

3. No expongas tu vida

No ingreses a zonas donde el fuego ya está activo.

Evita cruzar áreas con humo denso o llamas, ya que puedes desorientarte o sufrir asfixia.

Prioriza la seguridad de niños, adultos mayores y personas con discapacidad.

4. Si estás en una vivienda cercana

Cierra puertas y ventanas para impedir el ingreso de humo.

Retira materiales inflamables del entorno (leña, pasto seco, balones de gas).

Ten lista una mochila de emergencia con documentos, agua y linterna.

5. Colabora, pero con precaución

Solo apoya en tareas de control si las autoridades lo solicitan y cuentan con equipos adecuados.

No difundas rumores; comparte únicamente información oficial.