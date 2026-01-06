¿Cómo comunicarme con mi AFP? Estos son los números de contacto para consultas y trámites

Todos los detalles sobre el retiro de AFP: Consulta con tu AFP directamente tus dudas. - Crédito Composición Infobae/Difusión

El retiro AFP continuá en las próximas dos semanas. Justo en este último tramo para solicitar AFP, los afiliados buscan más que nunca comunicarse directamente con su AFP, para resolver dudas sobre el octavo acceso, sus desembolsos e inclusive sobre la posibilida de rectificar el monto de su solicitud.

En este contexto, en los últimos meses, algunas AFP han cerrado agencias en el país, haciendo más difícil que los afiliados puedan solucionar sus casos y resolver sus dudas en persona. Ante esto, han sido relegados a consultar por Whatsapp o por telefóno (lo que en los últimos días también tiene limitaciones y a afiliados esperan alrededor de 40 minutos para ser atendidos). Estos son los números oficiales a los que pueden llamar los afiliados, según AFP:

AFP Integra : 01 513-5050

AFP Profuturo : 01 391-3636

AFP Hábitat : 01 230- 2200

AFP Prima : 01 615-7272

Asociación de AFP : Whastapp 975 736 784

SBS: número de contacto para consultas 0800-10840

Las solicitudes se podrán enviar hasta el viernes 16 de enero. - Crédito Infobae/Paula Elizalde

Consultas sobre retiro AFP

Estas son algunas de las consultas de los afiliados, según Infobae Perú pudo corroborar y que contesta directamente.

¿Cuándo llegará mi primera depósito de AFP? Si ya has registrado exitosamente tu retiro de AFP, tu primer monto llegará en máximo 30 días calendario desde esa fecha de solicitud

¿Hasta cuándo puedo pedir AFP? La fecha final para el retiro de AFP es el domingo 18 de enero; sin embargo, el viernes 16 de enero será el último día para solicitar, según el mismo horario que han determinado estas empresas

¿Por qué no puedo solicitar AFP? Puede ser que la página esté recargada de visitas o tan solo no estás accediendo en el horario establecido. Recuerda que se puede registrar la solicitud de lunes a viernes, sin contar feriados, desde las 8:00 a. m. hasta las 6:00 p. m.

¿Cuál es el mnto máximo que puedo pedir de AFP? Para 2026, el monto máximo de AFP que puedes pedir es de S/ 22.000, que son 4 UIT

¿Puedo hacer otra solicitud de retiro AFP? En inicio, no se puede realizar otra solicitud de retiro de AFP por los aplicativos de cada empresa AFP; sin embargo, sí hay reportes de que existiría una rectificación de AFP que haría esto posible. Se recomienda que cada afiliado se comunique directamente con su AFP.

Afiliados a AFP estarían realizando otra solicitud, por medio del trámite llamado 'rectificación de retiro AFP'. - Crédito Infobae/Edwin Montesinos

Link para solicitar retiro de AFP

Ahora que la UIT en 2026 ha subido a S/ 5.500, el monto máximo de retiro AFP es de S/ 22.000 (antes S/ 21.400) por lo que quienes tengan un monto alto guardado podrán solicitar más si esperaron hasta esta fecha. Asimismo, el descuento del 10% del pago de diciembre también ha hecho que afiliados tengan un monto mayor, así no sea tan alto, por lo que podrán solicitar, a su modo, una cantidad más grande.

Recuerda que puedes solicitar por medio de estos enlaces, si aún no lo has hecho: