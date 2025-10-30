Habitat apostará por atención remota y cierra dos sedes en provincia en pleno retiro AFP

Así podrás revisar tu cuenta de AFP Habitat en línea. - Crédito Google Maps/JJ Julian

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) ha autorizado a AFP Habitat que proceda con el cierre de dos agencias en las regiones de Piura y Arequipa.

“Autorizar a AFP Habitat el cierre de sus agencias ubicadas en el Centro Comercial Open Plaza Piura, Local LC-109, Av. Andrés Avelino Cáceres N° 147, Urbanización Miraflores, distrito de Castilla, departamento de Piura y en Av. El Ejercito 1009, Real Plaza LC 149, distrito de Cayma, provincia y departamento de Arequipa; recomendando que se expida la Resolución correspondiente", aprueba su más reciente resolución SBS, la N° 03627-2025.

¿A qué se debe esto? Lo que señala la misma norma publicada en el diario oficial El Peruano es que según lo informado por AFP Habitat, “la atención al público y a sus afiliados se dará a través de su nuevo modelo de atención, por el cual garantizará la atención de manera remota y segura, así como, contar con mecanismos de atención disponibles las 24 horas”.

SBS autorizó el cierre de agencias. - Crédito Andina

AFP Habitat cierra dos agencias

AFP Habitat solicitó a la SBS dejar sin efecto los Certificados N° HA-004 y HA-010, los cuales autorizan el funcionamiento de las agencias ubicadas en el Centro Comercial Open Plaza Piura, Local LC-109, Av. Andrés Avelino Cáceres N° 147, Urbanización Miraflores, distrito de Castilla, departamento de Piura y en Av. El Ejercito 1009, Real Plaza LC 149, distrito de Cayma, provincia y departamento de Arequipa, respectivamente.

Esto fue aceptado por la SBS, quien autorizó este cierre, según la última resolución publicada en El Peruano. Como se sabe, esta decisión viene en pleno retiro AFP, momento en que los afiliados están solicitando sus montos y buscan también resolver dudas sobre este proceso.

Sin embargo, SBS señala lo siguiente: “Que, según lo informado por AFP Habitat, la atención al público y a sus afiliados se dará a través de su nuevo modelo de atención, por el cual garantizará la atención de manera remota y segura, así como, contar con mecanismos de atención disponibles las veinticuatro (24) horas”.

La AFP con menos cantidad de afiliados, según datos de la SBS a agosto, y la que tiene mejor rentabilidad, ya sacó plataforma para el retiro AFP, pero el registro estará disponible desde el 21 de octubre. - Crédito Infobae/Edwin Montesinos

Ahora AFP Habitat, a efecto del cierre de las agencias que se autorizas por la presente Resolución, deberá dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 14° del Título III del Compendio de Normas de Superintendencia Reglamentarias del Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones, referido a Gestión Empresarial, aprobado por Resolución N° 053- 98-EF/SAFP.

Retiro AFP en Habitat

Atención, afiliados de AFP Habitat. Solo para estos aportantes se implementó una plataforma dedicada con link directo para hacer la solicitud del retiro AFP de hasta 4 UIT (S/21 mil 400), desde hoy martes 21 de octubre. Para todas las demás AFP (Integra, Profuturo y Prima) se habilitará la opción en su misma agencia virtual (por web y aplicativo), donde se suele revisar los estados de cuenta.

“Octavo retiro extraordinario: En caso estés pensando en realizar el trámite para el retiro de hasta 4 UIT, ten en cuenta que podrás solicitarlo a partir del 21 de octubre, a través de https://retiro.afphabitat.com.pe.“, según resalta la AFP.

afiliados de AFP Habitat se ha implementado una plataforma dedicada exclusivamente a solicitar las 4 UIT. Solo parase ha implementado una plataforma dedicada exclusivamente a solicitar las 4 UIT. El enlace ya está activo , y podrás registrar el desembolso: https://retiro.afphabitat.com.pe/

AFP Habitat: www.afphabitat-seguimientoretiro.pe. Link para hacer seguimiento en