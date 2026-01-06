Perú

¿Rectificación de retiro de AFP? Afiliados estarían solicitando por segunda vez para sacar saldos

Infobae Perú revisó casos en redes sociales en que afiliados que están en proceso de retiro pueden cambiar el monto solicitado, e incluso casos de quienes ya recibieron un primer monto

Guardar
Afiliados a AFP estarían realizando
Afiliados a AFP estarían realizando otra solicitud, por medio del trámite llamado 'rectificación de retiro AFP'. - Crédito Infobae/Edwin Montesinos

El retiro AFP sigue vigente en 2026. Si bien una gran parte de afiliados ya recibieron su primera UIT, y en algunos casos su único pago, otro grupo se encuentra solicitando hasta 4 UIT con el nuevo valor vigente de este año, que hace que el monto máximo de retiro sea de S/ 22.000.

Pero hay algo más. Quienes ya solicitaron AFP y que aún no reciben sus montos estarían accediendo a lo que se conoce como la “rectificación de retiro AFP”, un trámite por el cual las empresas AFP estarían permitiendo a afiliados aumentar el monto que han solicitado anteriormente, para ajustarlo a la nueva UIT o tan solo para incluir el monto descontado de su sueldo de fines de diciembre de 2025.

Infobae Perú pudo revisar varios reportes de usuarios, sobre todo en TikTok, que estarían señalando que lograron hacer rectificación de su retiro de AFP haciendo el trámite por teléfono o por Whatsapp. Inclusive, hay casos de personas que acceden así a lo que las mismas AFP estarían denominando como una “segunda solicitud”, tal como se puede ver en las capturas a las que accedió Infobae Perú.

Así habría informado Habitat a
Así habría informado Habitat a usuaria sobre rectificación de su retiro de AFP. Lo llamaría como una segunda solicitud. - Crédito Captura de Whatsapp

Rectificación de retiro AFP: ¿De qué se trata?

Infobae Perú se intentó comunicar con AFP, con la Asociación de AFP, pero hasta la fecha no obtuvo respuesta sobre este proceso, ni claridad. Sin embargo, en base a los videos y reportes de usuarios en redes sociales, el supuesto trámite de rectificación de retiro de AFP se trataría de un enmienda del monto que se ha solicitado.

Es decir, si un afiliado ha solicitado el retiro de, por ejemplo, S/ 21.400 de su fondo a fines de diciembre, pero con la entrada de vigencia de la nueva UIT, este podría solicitar una rectificación del monto para cambiarlo a S/ 22.000 y retirar un monto mayor. E inclusive cuando un afiliado solo ha solicitado sacar S/ 4.000 de su fondo, pero luego del descuento de su sueldo a fines de diciembre busca añadir este monto restante no considerado en su solicitud original, se le permitiría sacar el fondo restante (en tanto no ha superado aún el límite de 4 UIT).

Las versiones de estos procesos vendrían desde una cuenta de TikTok (@mickysabecosas), donde, además, los usuarios comentan cómo es este proceso, de qué se trata, y confirman que sí ha sido posible realizar el trámite.

Afiliados piden a las AFP
Afiliados piden a las AFP en Facebook que informen sobre la rectificación del retiro de AFP. - Crédito Captura de Facebook/AFP Profuturo

Solo se puede hacer una solicitud

Como se sabe, anteriormente, las AFP informaron que, a partir del reglamento de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), solo se podía realizar una sola solicitud de retiro de AFP.

Sin embargo, ahora, según la versiones en redes sociales sí sería posible no solo rectificar el monto pedido, sino hasta tramitarlo como una segunda solicitud. Infobae Perú, además, consultó a Integra AFP por la existencia de una rectificación de retiro de AFP a través de su plataforma de atención a usuarios y detallaron que se podía revisar el caso y evaluarlo.

Según la versiones en redes sociales, si uno quiere averiguar más sobre la rectificación de retiro de AFP debe llamar a su propia AFP o comunicarse por Whatsapp. Se debe tener a la mano datos como dígito del DNI, fecha en que realizaron la solicitud, y la fecha de depósito (en caso se haya recibido un depósito). También, se debe mencionar o ‘rectificación de retiro de AFP’ o “retiro de nuevos aportes”.

Estos son los números a los que se pueden comunicar los afiliados para atención de sus casos antes su AFP:

  • AFP Integra: 01 513 5050
  • AFP Profuturo: 01 391 3636
  • AFP Hábitat: 01 230 2200
  • AFP Prima: 01 615 7272.

Temas Relacionados

retiro AFPretiro AFP 2026AFPperu-economia

Más Noticias

Tomás Aladino Gálvez desactiva el Equipo Especial Lava Jato: ¿Qué pasará con Rafael Vela y José Domingo Pérez?

El fiscal de la Nación interino concretó lo que venía anunciando desde hace meses: el fin del equipo dirigido por Rafael Vela, que este año logró la condena de dos expresidentes peruanos

Tomás Aladino Gálvez desactiva el

Felipe Chávez anotó su primer gol con el equipo profesional del Bayern Múnich: el peruano tuvo gran definición de ‘9′

‘Pippo’ tuvo una presentación redonda en el choque ante RB Salzburgo, donde también asistió para la victoria 5-0 de su elenco

Felipe Chávez anotó su primer

Madre de Santiago Suárez apoya la venta de marcianos de su hijo: “Cualquier trabajo bueno dignifica”

Doña Carmen se mostró emocionada por el cambio en la vida de su hijo, sin embargo destacó que siempre estará para apoyarlo

Madre de Santiago Suárez apoya

Nuevo conflicto por derechos de la Liga 1 2026: FPF le puso firme condición a 1190 Sports para que transmita el campeonato

El periodista deportivo de RPP, Mario Pinedo, reveló los problemas que hay entre la Federación y la empresa extranjera a poco del inicio del torneo local

Nuevo conflicto por derechos de

Universitario lidera tabla de asistencias en Liga 1 por cuarto año consecutivo: ¿Cuántos hinchas llevaron Alianza Lima y Sporting Cristal?

Los ‘cremas’ volvieron a encabezar el ranking. La presencia de sus fanáticos en el estadio Monumental de Ate fue crucial para el tricampeonato

Universitario lidera tabla de asistencias
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Tomás Aladino Gálvez desactiva el

Tomás Aladino Gálvez desactiva el Equipo Especial Lava Jato: ¿Qué pasará con Rafael Vela y José Domingo Pérez?

José Ugaz advierte que desactivación de equipos especiales favorece a investigados rumbo a las Elecciones 2026

Abogado de deudos de víctimas en protestas tras desactivación de equipo especial: “Es un día negro para el Ministerio Público”

Mario Vizcarra anuncia apelación tras tacha de su candidatura por condena de peculado: “Buscan sacarme de carrera”

Alejandro Salas acusa de “incongruente” al JEE por dejar fuera a ‘Perú Primero’ luego de admitir candidatura de Mario Vizcarra

ENTRETENIMIENTO

Madre de Santiago Suárez apoya

Madre de Santiago Suárez apoya la venta de marcianos de su hijo: “Cualquier trabajo bueno dignifica”

Melissa Klug asegura que sigue separada de Jesús Barco: “Veo muy lejano recuperar la familia”

Jota Benz sorprende a Angie Arizaga con propuesta de matrimonio ante el Coliseo Romano: “mil veces sí”

Santiago Suárez se sincera, entre lágrimas, tras denuncia de abuso sexual: “Mi vida quedó en pausa, desaparecieron los proyectos”

Monique Pardo vende reliquias de su pasado artístico para poder vivir: “La antigüedad más preciada soy yo”

DEPORTES

Felipe Chávez anotó su primer

Felipe Chávez anotó su primer gol con el equipo profesional del Bayern Múnich: el peruano tuvo gran definición de ‘9′

Nuevo conflicto por derechos de la Liga 1 2026: FPF le puso firme condición a 1190 Sports para que transmita el campeonato

Universitario lidera tabla de asistencias en Liga 1 por cuarto año consecutivo: ¿Cuántos hinchas llevaron Alianza Lima y Sporting Cristal?

Supercopa de España EN VIVO: partidos, fechas, horarios y canal TV de transmisión en Perú

Perú vs España EN VIVO HOY por la Kings League Word Cup 2026: minuto a minuto del duelo de la fecha 2 del torneo