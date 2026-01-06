¿Rectificación de retiro de AFP? Afiliados estarían solicitando por segunda vez para sacar saldos

Afiliados a AFP estarían realizando otra solicitud, por medio del trámite llamado 'rectificación de retiro AFP'. - Crédito Infobae/Edwin Montesinos

El retiro AFP sigue vigente en 2026. Si bien una gran parte de afiliados ya recibieron su primera UIT, y en algunos casos su único pago, otro grupo se encuentra solicitando hasta 4 UIT con el nuevo valor vigente de este año, que hace que el monto máximo de retiro sea de S/ 22.000.

Pero hay algo más. Quienes ya solicitaron AFP y que aún no reciben sus montos estarían accediendo a lo que se conoce como la “rectificación de retiro AFP”, un trámite por el cual las empresas AFP estarían permitiendo a afiliados aumentar el monto que han solicitado anteriormente, para ajustarlo a la nueva UIT o tan solo para incluir el monto descontado de su sueldo de fines de diciembre de 2025.

Infobae Perú pudo revisar varios reportes de usuarios, sobre todo en TikTok, que estarían señalando que lograron hacer rectificación de su retiro de AFP haciendo el trámite por teléfono o por Whatsapp. Inclusive, hay casos de personas que acceden así a lo que las mismas AFP estarían denominando como una “segunda solicitud”, tal como se puede ver en las capturas a las que accedió Infobae Perú.

Así habría informado Habitat a usuaria sobre rectificación de su retiro de AFP. Lo llamaría como una segunda solicitud. - Crédito Captura de Whatsapp

Rectificación de retiro AFP: ¿De qué se trata?

Infobae Perú se intentó comunicar con AFP, con la Asociación de AFP, pero hasta la fecha no obtuvo respuesta sobre este proceso, ni claridad. Sin embargo, en base a los videos y reportes de usuarios en redes sociales, el supuesto trámite de rectificación de retiro de AFP se trataría de un enmienda del monto que se ha solicitado.

Es decir, si un afiliado ha solicitado el retiro de, por ejemplo, S/ 21.400 de su fondo a fines de diciembre, pero con la entrada de vigencia de la nueva UIT, este podría solicitar una rectificación del monto para cambiarlo a S/ 22.000 y retirar un monto mayor. E inclusive cuando un afiliado solo ha solicitado sacar S/ 4.000 de su fondo, pero luego del descuento de su sueldo a fines de diciembre busca añadir este monto restante no considerado en su solicitud original, se le permitiría sacar el fondo restante (en tanto no ha superado aún el límite de 4 UIT).

Las versiones de estos procesos vendrían desde una cuenta de TikTok (@mickysabecosas), donde, además, los usuarios comentan cómo es este proceso, de qué se trata, y confirman que sí ha sido posible realizar el trámite.

Afiliados piden a las AFP en Facebook que informen sobre la rectificación del retiro de AFP. - Crédito Captura de Facebook/AFP Profuturo

Solo se puede hacer una solicitud

Como se sabe, anteriormente, las AFP informaron que, a partir del reglamento de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), solo se podía realizar una sola solicitud de retiro de AFP.

Sin embargo, ahora, según la versiones en redes sociales sí sería posible no solo rectificar el monto pedido, sino hasta tramitarlo como una segunda solicitud. Infobae Perú, además, consultó a Integra AFP por la existencia de una rectificación de retiro de AFP a través de su plataforma de atención a usuarios y detallaron que se podía revisar el caso y evaluarlo.

Según la versiones en redes sociales, si uno quiere averiguar más sobre la rectificación de retiro de AFP debe llamar a su propia AFP o comunicarse por Whatsapp. Se debe tener a la mano datos como dígito del DNI, fecha en que realizaron la solicitud, y la fecha de depósito (en caso se haya recibido un depósito). También, se debe mencionar o ‘rectificación de retiro de AFP’ o “retiro de nuevos aportes”.

Estos son los números a los que se pueden comunicar los afiliados para atención de sus casos antes su AFP:

AFP Integra : 01 513 5050

AFP Profuturo : 01 391 3636

AFP Hábitat : 01 230 2200

AFP Prima: 01 615 7272.