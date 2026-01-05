Hermano de Carlos Espá aportó fondos clandestinos a la campaña de Keiko Fujimori, según declaración fiscal

Fernando Espá, empresario y hermano del candidato Carlos Espá, fue señalado como aportante clandestino de la campaña de Keiko Fujimori en 2016

Fernando Espá, empresario y hermano del aspirante presidencial Carlos Espá, aparece como aportante clandestino en la campaña de Keiko Fujimori en 2016, según una declaración de Jorge Yoshiyama ante el Equipo Especial Lava Jato, citada este domingo por La República.

De acuerdo con la declaración, Yoshiyama recibió de su tío, Jaime Yoshiyama, el encargo de reunir fondos de origen desconocido y reclutar falsos aportantes para financiar la campaña de la lideresa de Fuerza Popular, quien busca la presidencia por cuarta vez.

“Hacia finales del año 2012 Keiko Fujimori me pide personalmente si puedo juntar un grupo de amigos empresarios que estarían interesados en apoyar su candidatura y que la modalidad sería una reunión cada dos o tres meses con todas estas personas en algún sitio privado, en una casa, y que la donación sería de mil soles mensuales. Y le digo a Keiko Fujimori: ‘Voy a buscar amigos interesados y te aviso’. Calculo que para después del verano de 2013, logré juntar a un grupo de aproximadamente ocho a diez personas que sí estaban interesadas en apoyar y conversar con ella una vez cada dos o tres meses. Algunos de este grupo eran amigos míos y algunos otros eran amigos de amigos que yo recién conocí en ese momento”, afirmó el colaborador.

Explicó también el mecanismo de los aportes: “El grupo estuvo desde 2013 hasta finales de 2015. Los integrantes de este grupo de apoyo me entregaban a mi en efectivo mil soles mensuales, yo se los entregaba a Keiko Fujimori cuando la veía. Para el año 2015, ella pidió que el monto a donar subiera a mil dólares. Me parece que fueron los últimos meses del año”.

Según Yoshiyama, citado por el diario, el dinero recolectado pasaba directamente a manos de la hija del exdictador Alberto Fujimori o de su tesorera Adriana Tarazona: “La mecánica era la misma. Cuando recolectaba el dinero, a veces me entregan de un mes, de dos meses o de tres meses juntos. Entonces la llamaba (a Keiko Fujimori) y le decía cuándo nos podíamos juntar para entregarle el encargo. Y ella me citaba a su domicilio o a su oficina. Y ahí le hacía la entrega directamente. O a veces se lo entregaba a Adriana Tarazona”, dijo.

Los hermanos Espá figuran como fundador y directivo del partido Sí Creo, ostentando los cargos de presidente y vicepresidente de la organización política, según el registro del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Sin descargos

La República intentó recoger la versión de ambos, pero no obtuvo respuesta. Diana Urtecho Arias, colaboradora de prensa del partido Sí Creo, afirmó que la agrupación prioriza asuntos administrativos ante el JNE y cuestionó la validez de las declaraciones, al solicitar pruebas adicionales.

“Una declaración (de Jorge Yoshiyama) no puede tomarse como cierta cuando involucra nombres, a menos que haya algo que lo pruebe. Desearíamos saber dónde recae la prueba”, señaló sobre las afirmaciones de Yoshiyama. Tras recibir copias de las actas, la asistenta de prensa no contestó nuevas consultas.

Fuentes del Equipo Especial Lava Jato confirmaron al diario la identificación de Fernando Espá como donante clandestino, aunque no se abrió una investigación en su contra.