Perú

Hermano de Carlos Espá aportó fondos clandestinos a la campaña de Keiko Fujimori, según declaración fiscal

De acuerdo con documentos citados por La República, Fernando Espá entregó fondos ocultos a la campaña de la lideresa de Fuerza Popular en 2016 mediante falsos aportantes y entregas directas de dinero. El partido Sí Creo rechaza los señalamientos y exige pruebas

Guardar
Fernando Espá, empresario y hermano
Fernando Espá, empresario y hermano del candidato Carlos Espá, fue señalado como aportante clandestino de la campaña de Keiko Fujimori en 2016

Fernando Espá, empresario y hermano del aspirante presidencial Carlos Espá, aparece como aportante clandestino en la campaña de Keiko Fujimori en 2016, según una declaración de Jorge Yoshiyama ante el Equipo Especial Lava Jato, citada este domingo por La República.

De acuerdo con la declaración, Yoshiyama recibió de su tío, Jaime Yoshiyama, el encargo de reunir fondos de origen desconocido y reclutar falsos aportantes para financiar la campaña de la lideresa de Fuerza Popular, quien busca la presidencia por cuarta vez.

“Hacia finales del año 2012 Keiko Fujimori me pide personalmente si puedo juntar un grupo de amigos empresarios que estarían interesados en apoyar su candidatura y que la modalidad sería una reunión cada dos o tres meses con todas estas personas en algún sitio privado, en una casa, y que la donación sería de mil soles mensuales. Y le digo a Keiko Fujimori: ‘Voy a buscar amigos interesados y te aviso’. Calculo que para después del verano de 2013, logré juntar a un grupo de aproximadamente ocho a diez personas que sí estaban interesadas en apoyar y conversar con ella una vez cada dos o tres meses. Algunos de este grupo eran amigos míos y algunos otros eran amigos de amigos que yo recién conocí en ese momento”, afirmó el colaborador.

Jorge Yoshiyama, colaborador eficaz, afirmó
Jorge Yoshiyama, colaborador eficaz, afirmó que su tío Jaime Yoshiyama le encargó reunir fondos de origen desconocido y reclutar falsos aportantes para financiar a Fujimori

Explicó también el mecanismo de los aportes: “El grupo estuvo desde 2013 hasta finales de 2015. Los integrantes de este grupo de apoyo me entregaban a mi en efectivo mil soles mensuales, yo se los entregaba a Keiko Fujimori cuando la veía. Para el año 2015, ella pidió que el monto a donar subiera a mil dólares. Me parece que fueron los últimos meses del año”.

Según Yoshiyama, citado por el diario, el dinero recolectado pasaba directamente a manos de la hija del exdictador Alberto Fujimori o de su tesorera Adriana Tarazona: “La mecánica era la misma. Cuando recolectaba el dinero, a veces me entregan de un mes, de dos meses o de tres meses juntos. Entonces la llamaba (a Keiko Fujimori) y le decía cuándo nos podíamos juntar para entregarle el encargo. Y ella me citaba a su domicilio o a su oficina. Y ahí le hacía la entrega directamente. O a veces se lo entregaba a Adriana Tarazona”, dijo.

Los hermanos Espá figuran como fundador y directivo del partido Sí Creo, ostentando los cargos de presidente y vicepresidente de la organización política, según el registro del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

El partido Sí Creo cuestionó
El partido Sí Creo cuestionó la validez de las acusaciones y pidió pruebas adicionales, mientras que el Equipo Especial Lava Jato confirmó la identificación de Fernando Espá como donante oculto, sin iniciar una investigación

Sin descargos

La República intentó recoger la versión de ambos, pero no obtuvo respuesta. Diana Urtecho Arias, colaboradora de prensa del partido Sí Creo, afirmó que la agrupación prioriza asuntos administrativos ante el JNE y cuestionó la validez de las declaraciones, al solicitar pruebas adicionales.

“Una declaración (de Jorge Yoshiyama) no puede tomarse como cierta cuando involucra nombres, a menos que haya algo que lo pruebe. Desearíamos saber dónde recae la prueba”, señaló sobre las afirmaciones de Yoshiyama. Tras recibir copias de las actas, la asistenta de prensa no contestó nuevas consultas.

Fuentes del Equipo Especial Lava Jato confirmaron al diario la identificación de Fernando Espá como donante clandestino, aunque no se abrió una investigación en su contra.

Temas Relacionados

Carlos Espáperu-politicaElecciones 2026Keiko FujimoriFernando EspáSí Creo

Más Noticias

Resultados de la fecha 11 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: clasificados a la fase 2 y qué equipos juegan el cuadrangular

Quedaron definidos los cuatro equipos que jugarán la revalidación por la permanencia, así como las 10 escuadras que avanzaron a la fase 2 del certamen

Resultados de la fecha 11

Salud ginecológica: cómo mantener óvulos sanos

Mantener óvulos sanos es posible con información, hábitos saludables y atención médica oportuna, pilares esenciales para la salud de las mujeres

Salud ginecológica: cómo mantener óvulos

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: así quedaron los equipos al cierre de la fecha 11

Universitario cerró la fase 1 en lo más alto, seguido de San Martín. Alianza Lima completa el podio inicial tras vencer a Regatas Lima

Tabla de posiciones de la

Alianza Lima vs Regatas Lima 3-1: resumen del contundente triunfo ‘blanquiazul’ en la fecha 11 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

‘Íntimas’ se quedaron con el triunfo por 25-14, 23-25, 25-21 y 25-15 en el cierre de la primera fase de la Liga Peruana de Vóley

Alianza Lima vs Regatas Lima

Juan Reynoso apuesta por Jesús Alcántar y Javier Salas, futbolistas de Liga MX, para reforzar a Melgar en Liga 1 2026

El conjunto ‘rojinegro’ va dejando todo listo para iniciar la pretemporada y encarar el curso 2026 donde competirá en la fase previa de la Copa Sudamericana y en la Liga 1

Juan Reynoso apuesta por Jesús
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

¿Es viable la creación de

¿Es viable la creación de un corredor humanitario para el retorno de migrantes a Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro?

Alcalde de Carabayllo sufre quinto atentado en su contra: delincuentes lanzan granada frente a su casa

¿Condena contra Pedro Castillo, Betssy Chávez y otros exministros podría ser anulada? PJ admite a trámite apelación por fallido golpe

Ulises Villegas inaugura obra en Comas pese a estar prófugo y suspendido como alcalde tras condena por corrupción

Tensión en Venezuela: Lo que pactaron José Jerí y José Antonio Kast en llamada de urgencia por la captura de Maduro

ENTRETENIMIENTO

Kike Suero denuncia que no

Kike Suero denuncia que no puede ver a sus hijas desde hace más de tres años: “ni en Navidad me dejaron”

Top 10 Netflix Perú: “El gran diluvio”, la película coreana arrasa el ranking de los filmes más vistos del momento

Melissa Klug explica por qué permite que sus hijos compartan con Jefferson Farfán: “Los temas de adultos no deben interferir”

Tony Rosado sufre accidente vehicular en Arequipa pero logra cumplir presentación en Camaná pese al fuerte impacto

Las novedades de la TV este 2026: nuevos realities, programas, proyectos y telenovelas que nos traerán los canales este año

DEPORTES

Resultados de la fecha 11

Resultados de la fecha 11 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: clasificados a la fase 2 y qué equipos juegan el cuadrangular

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: así quedaron los equipos al cierre de la fecha 11

Alianza Lima vs Regatas Lima 3-1: resumen del contundente triunfo ‘blanquiazul’ en la fecha 11 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

Juan Reynoso apuesta por Jesús Alcántar y Javier Salas, futbolistas de Liga MX, para reforzar a Melgar en Liga 1 2026

Giancarlo Granda apuntó contra la directiva de Sporting Cristal por el fichaje de Juan Cruz González: “Hay que poner la plata”