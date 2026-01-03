Keiko Fujimori envía su apoyo a Venezuela luego de captura de Nicolás Maduro

Fujimori destacó que el régimen de Maduro estuvo marcado por la represión, la destrucción de instituciones y la crisis humanitaria, lo que obligó a millones de venezolanos al exilio - Créditos: Andina/EFE.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este sábado la captura y salida del país de Nicolás Maduro tras una intervención militar a gran escala. La noticia, que rápidamente recorrió el continente, provocó diversas reacciones entre líderes políticos latinoamericanos, entre ellas la de Keiko Fujimori, candidata presidencial y lideresa de Fuerza Popular.

A través de sus redes sociales, la política expresó su respaldo a la decisión del mandatario estadounidense y celebró el desenlace de una etapa que, según sus palabras, estuvo marcada por la represión y la crisis humanitaria en Venezuela.

El mensaje de la lideresa de Fuerza Popular se suma a una ola de reacciones de apoyo internacional - Créditos: @KeikoFujimori

“Saludamos la decisión del presidente Donald Trump de ejecutar una impresionante operación para capturar al narcoterrorista Nicolás Maduro. Un hecho histórico que marca el fin de una dictadura criminal que oprimió a su pueblo, destruyó sus instituciones y truncó los sueños de millones de venezolanos forzados al exilio y a la separación de sus familias. Hoy se abre una nueva esperanza para Venezuela”, manifestó.

Este pronunciamiento se suma al respaldo internacional que recibió el anuncio de la caída del régimen de Maduro. Diversos sectores políticos y sociales en la región coincidieron en considerar este hecho como un punto de quiebre, tras años de denuncias por violaciones a los derechos humanos, persecución política y el colapso de la economía venezolana.

Reacción de otros políticos

El congresista de Podemos Perú, Guido Bellido, se alineó con su antiguo líder partidario y mostró su rechazo a la participación extranjera en territorio venezolano, señalando que se trató de un ataque criminal. “Expresamos nuestra solidaridad con la hermana República Bolivariana de Venezuela por el ataque sufrido por parte de EE. UU. La soberanía de cada país debe ser respetada y no se puede permitir que los conflictos de Medio Oriente se trasladen a nuestro continente. ¡Resiste, Venezuela! Rechazamos absolutamente este abuso y ataque criminal”, alertó.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, fue capturado por el Gobierno de los Estados Unidos - Créditos: REUTERS/Leonardo Fernández Viloria.

Por otro lado, el exalcalde de Lima, Rafael López Aliaga, utilizó sus redes sociales para felicitar al pueblo venezolano y reconocer el esfuerzo de quienes lucharon por la libertad, según sus propias palabras. “Viva el pueblo hermano de Venezuela. Cayó la narcodictadura asesina de Maduro y su organización criminal. Honor y gloria a los héroes que dieron su vida por recuperar la libertad en Venezuela”, se lee. Agregó además: “Felicitaciones para María Corina Machado y su gesta valiente y patriótica contra el dictador asesino y su banda criminal”.

Desde la clandestinidad, el líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, expresó su solidaridad con Venezuela y alertó sobre el riesgo de una guerra imperialista en la región. “Nuestra plena solidaridad con el pueblo de Venezuela frente al bombardeo de su capital y otros estados. América Latina no puede ser cómplice de una guerra imperialista que después terminará de devorarla. No debemos mirar de perfil este asunto, es algo muy grave. ¡Perú Libre condena este cobarde ataque bélico!”, escribió en redes.

Por su parte, el presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi, representante de Fuerza Popular, celebró la detención de Maduro y subrayó la posibilidad de que los migrantes venezolanos regresen a su país. “Una gran noticia para todo el continente. Muchos venezolanos hoy día dispersos en países de la región, podrán regresar a su patria. (...) El final de 26 años de dictadura comunista. No olvidar: Chávez llegó al poder en una elección, engañando a todos y luego, mediante una Asamblea Constituyente, estableció una feroz dictadura. Lo mismo quieren hacer en el Perú”, expresó.