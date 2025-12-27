Perú

Carlos Espá se pronuncia tras rechazo en el sur: “No le cerramos la puerta a nadie”, pese a rechazo por incorporación de Jorge Montoya

Tras el borrado de pintas del partido Sí Creo en Tacna, Carlos Espá defendió su estrategia electoral y pidió confianza a sus simpatizantes

Guardar
Carlos Espá pierde adeptos en
Carlos Espá pierde adeptos en el sur del país. Foto: Composición Infobae/Nicol Chauca

La candidatura de Carlos Espá pasa por momentos turbulentos tras el anuncio de la incorporación de Jorge Montoya con el número 5 al Senado. Luego de que grupos de ciudadanos en Tacna borraran propaganda del partido “Sí Creo” al grito de “traidores”, el periodista y aspirante presidencial decidió emitir un mensaje a través de redes sociales para intentar contener la fuga de simpatizantes y defender su cuestionada estrategia política.

En un pronunciamiento cargado de términos como “mano dura” y “firmeza”, Espá se dirigió a quienes lo han acompañado durante el año, pidiéndoles que “confíen en nuestro compromiso con el Perú”.

“No le cerramos la puerta a nadie”

Durante su mensaje, Espá apeló a sus “sinceros simpatizantes”. “Ustedes saben que lo nuestro es la transparencia. No queremos políticos en la sombra ni personas que nos ayuden fuera del ojo público. No le cerramos la puerta a nadie”, manifestó de forma categórica. Pese a no mencionar a nadie directamente, las declaraciones coinciden con las manifestaciones de rechazo por la presencia de Montoya en su lista.

Carlos Espá pide a sus simpatizantes que confíen. Su pronunciamiento se da tras el rechazo de ciudadanos en Tacna por la incorporación de Jorge Montoya al partido SíCreo. | Video: Tiktok/Carlos Espá

Para Espá, la inclusión de políticos en su partido responde a una necesidad de “recuperar la autoridad” frente al crimen organizado, un discurso que busca conectar con el electorado que pide seguridad, pero que en el sur peruano ha chocado con el recuerdo de los calificativos de “terroristas” que Montoya lanzó contra manifestantes.

Rechazo crece en el sur

Mientras el candidato habla de “mano dura contra organizaciones criminales” y el uso de las Fuerzas Armadas para pacificar el país, en regiones como Tacna su nombre está siendo borrado de los muros precisamente por asociarse a la figura que representa esa misma “mano dura” y conservadora en el parlamento.

Los ciudadanos que borraron las pintas de Sí Creo hace unos días representan a un sector de exsimpatizantes que Espá parece estar dispuesto a perder en favor de un electorado más conservador en la capital.

Ciudadanos en Tacna expresan públicamente su renuncia al partido político 'Sí Creo', acusando a Carlos Espá y Jorge Montoya de traición. Se quitan y arrojan polos del partido. | Video: Facebook

El candidato presidencial de la vela se dirigió a su detractores. “A los que nos vienen insultando hace dos años, no solamente en la última semana, no vamos a tapar el sol con un dedo. A esos odiadores les decimos que nuestras intenciones son buenas y nuestra voluntad es firme”, afirmó en TikTok.

Una apuesta para el 2026

El mensaje de Espá también incluyó promesas sobre la lucha contra la burocracia estatal y la defensa de los transportistas frente a lo que denominó un “Estado corrupto”. Mencionó que el presupuesto de la República ha crecido considerablemente en los últimos 25 años sin que esto se traduzca en una mejora de la atención al ciudadano. En ese sentido, señaló que su propuesta para el 2026 se basa en una gestión que proteja la inversión de los trabajadores y evite incautaciones arbitrarias de sus bienes.

Finalmente, el candidato reiteró que su plan de seguridad se ejecutará con el apoyo conjunto de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y las rondas urbanas y campesinas. También enfatizó que utilizará la inteligencia y la firmeza contra los cabecillas de las organizaciones criminales.

Temas Relacionados

Carlos EspáElecciones 2026Elecciones Perú 2026Jorge MontoyaSíCreoperu-politica

Más Noticias

‘San Paulinos’ de Piura, la tradición de ‘quemar’ a políticos y personajes polémicos para despedir el Año Viejo

Los ‘San Paulinos’, muñecos artesanales que representan a políticos, personajes de la farándula y hasta figuras personales, son el centro de una tradición única: la quema ritual que marca el fin de un ciclo y la esperanza de tiempos mejores

‘San Paulinos’ de Piura, la

JEE declara inadmisible la candidatura de Vladimir Cerrón y otorga 2 días a Perú Libre para corregir

Si el partido del lápiz no subsana las observaciones, se declarará improcedente la postulación del prófugo exgobernador de Junín y toda la plancha presidencial

JEE declara inadmisible la candidatura

Otávio Gut en Infobae Perú: cómo Alianza Universidad crecerá “por más que haya descendido”, el trabajo con Roberto Mosquera y experiencia en Liga 1

De 29 años, Otávio se ha hecho de un nombre interesante en las ciudades de altura de Huancayo y Huánuco. Aunque su última experiencia fue amarga, a partir de la pérdida de categoría de AUH, conserva lecciones que espera contribuyan con su crecimiento. “Aprendemos más de las cosas malas que buenas”, reflexiona

Otávio Gut en Infobae Perú:

La locura por la venta de prendas amarillas en Gamarra: comerciantes ofrecen ropa interior desde 2 soles

La tradicional búsqueda de ropa interior amarilla impulsa una intensa jornada de ventas en el emporio comercial de Gamarra. Comerciantes y compradores abarrotan galerías desde temprano

La locura por la venta

Elecciones 2026: listas al Congreso incluyen investigados por corrupción, condenados y familiares de expresidentes

Juntos por el Perú ha incluido en sus listas a varios familiares del expresidente Pedro Castillo, algunos de ellos investigados por la Fiscalía

Elecciones 2026: listas al Congreso
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

JEE declara inadmisible la candidatura

JEE declara inadmisible la candidatura de Vladimir Cerrón y otorga 2 días a Perú Libre para corregir

Elecciones 2026: listas al Congreso incluyen investigados por corrupción, condenados y familiares de expresidentes

Tacna rechaza a Carlos Espá y Jorge Montoya: ciudadanos borran muros con pintas de propaganda electoral de SíCreo

JEE admite candidatura del prófugo César Fernández a pesar de tener una condena vigente

Los 88 congresistas que buscan reelegirse en el nuevo Congreso bicameral rumbo a las Elecciones 2026

ENTRETENIMIENTO

Josimar sorprende al compartir su

Josimar sorprende al compartir su lado más familiar con postal navideña junto a María Fe Saldaña y sus hijos

Darinka Ramírez defiende a su pareja de críticas sobre Jefferson Farfán: “Se hace cargo de una niña que no es de él”

Luto en la cumbia: fallece Dennys Quevedo, director de Zafiro Sensual y Pluma Dorada, a los 37 años

Guía de conciertos y fiestas para despedir el 2025: precios, horarios y detalles de los principales shows para recibir el Año Nuevo

‘Top Creators 2025′: el ranking de los 15 creadores e influencers digitales peruanos que destacaron este año

DEPORTES

Otávio Gut en Infobae Perú:

Otávio Gut en Infobae Perú: cómo Alianza Universidad crecerá “por más que haya descendido”, el trabajo con Roberto Mosquera y experiencia en Liga 1

Alianza Lima vs San Martín EN VIVO HOY: punto a punto del partido por la fecha 10 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Alianza Lima fue contundente con pedido del Mininter de reprogramar la Noche Blanquiazul: “Se realizó el trámite con anticipación y conforme a ley”

César Vallejo realizó purga tras no lograr el ascenso a la Liga 1 2026: despidió a 17 jugadores encabezada por Alexander Succar

A qué hora juega Alianza Lima vs Universidad San Martín HOY por la fecha 10 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026