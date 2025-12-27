Carlos Espá se pronuncia tras rechazo en el sur: “No le cerramos la puerta a nadie”, pese a rechazo por incorporación de Jorge Montoya

Carlos Espá pierde adeptos en el sur del país. Foto: Composición Infobae/Nicol Chauca

La candidatura de Carlos Espá pasa por momentos turbulentos tras el anuncio de la incorporación de Jorge Montoya con el número 5 al Senado. Luego de que grupos de ciudadanos en Tacna borraran propaganda del partido “Sí Creo” al grito de “traidores”, el periodista y aspirante presidencial decidió emitir un mensaje a través de redes sociales para intentar contener la fuga de simpatizantes y defender su cuestionada estrategia política.

En un pronunciamiento cargado de términos como “mano dura” y “firmeza”, Espá se dirigió a quienes lo han acompañado durante el año, pidiéndoles que “confíen en nuestro compromiso con el Perú”.

“No le cerramos la puerta a nadie”

Durante su mensaje, Espá apeló a sus “sinceros simpatizantes”. “Ustedes saben que lo nuestro es la transparencia. No queremos políticos en la sombra ni personas que nos ayuden fuera del ojo público. No le cerramos la puerta a nadie”, manifestó de forma categórica. Pese a no mencionar a nadie directamente, las declaraciones coinciden con las manifestaciones de rechazo por la presencia de Montoya en su lista.

Para Espá, la inclusión de políticos en su partido responde a una necesidad de “recuperar la autoridad” frente al crimen organizado, un discurso que busca conectar con el electorado que pide seguridad, pero que en el sur peruano ha chocado con el recuerdo de los calificativos de “terroristas” que Montoya lanzó contra manifestantes.

Rechazo crece en el sur

Mientras el candidato habla de “mano dura contra organizaciones criminales” y el uso de las Fuerzas Armadas para pacificar el país, en regiones como Tacna su nombre está siendo borrado de los muros precisamente por asociarse a la figura que representa esa misma “mano dura” y conservadora en el parlamento.

Los ciudadanos que borraron las pintas de Sí Creo hace unos días representan a un sector de exsimpatizantes que Espá parece estar dispuesto a perder en favor de un electorado más conservador en la capital.

El candidato presidencial de la vela se dirigió a su detractores. “A los que nos vienen insultando hace dos años, no solamente en la última semana, no vamos a tapar el sol con un dedo. A esos odiadores les decimos que nuestras intenciones son buenas y nuestra voluntad es firme”, afirmó en TikTok.

Una apuesta para el 2026

El mensaje de Espá también incluyó promesas sobre la lucha contra la burocracia estatal y la defensa de los transportistas frente a lo que denominó un “Estado corrupto”. Mencionó que el presupuesto de la República ha crecido considerablemente en los últimos 25 años sin que esto se traduzca en una mejora de la atención al ciudadano. En ese sentido, señaló que su propuesta para el 2026 se basa en una gestión que proteja la inversión de los trabajadores y evite incautaciones arbitrarias de sus bienes.

Finalmente, el candidato reiteró que su plan de seguridad se ejecutará con el apoyo conjunto de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y las rondas urbanas y campesinas. También enfatizó que utilizará la inteligencia y la firmeza contra los cabecillas de las organizaciones criminales.