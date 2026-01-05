Franco Vidal, alcalde streamer de Ate, renuncia a Avanza País en vivo y revela que cuatro partidos le ofrecieron postular a la MML

Franco Vidal, alcalde de Ate y streamer, anunció en una transmisión en vivo su renuncia al partido Avanza País

Franco Vidal, alcalde streamer de Ate, anunció en una transmisión en vivo su renuncia al partido Avanza País, que lleva como candidato presidencial a las elecciones generales de 2026 al expresidente del Congreso, José Williams.

“El día de hoy yo he presentado mi renuncia al partido político Avanza País. Y voy a estar ahora como un político libre. Ojo, repito una vez más, he renunciado al partido político Avanza País por motivos estrictamente personales”, declaró durante una emisión en Kick transmitida días antes de la Nochebuena.

Vidal señaló que, desde ese momento, evalúa propuestas de distintas tiendas políticas para participar en las elecciones regionales y municipales de 2026, previstas para octubre.

“Me han escrito los diferentes secretarios generales y están muy interesados porque participe en las elecciones regionales y municipales para ese año 2026. Y me quieren como candidato para la Municipalidad de Lima (MML). Sí, no les voy a mentir, me quieren como candidato para la Municipalidad de Lima”, expresó.

Vidal afirmó que evalúa propuestas de distintos partidos para postular en las elecciones regionales y municipales de 2026, y reveló que lo buscan como candidato a la Municipalidad de Lima

También mencionó que Avanza País ya cuenta con un postulante para Lima Metropolitana: Francis Allison, actual alcalde de Magdalena, a quien considera amigo. “Yo tengo el mejor de los comentarios para él como persona, lo he conocido de una forma muy espontánea, ya como alcalde, y tengo muy buenas referencias de él”, comentó.

Vidal explicó que quienes deseen participar en los comicios regionales y municipales solo deben solicitar una licencia de treinta días por el periodo de campaña. “Se dan las elecciones y todos los candidatos a alcaldes que hayan ganado o hayan perdido regresan a sus funciones como alcaldes hasta terminar el último día de su mandato municipal”, agregó.

También agradeció al partido por la confianza durante su militancia. “No es que yo me haya ido mal o que me haya peleado con el presidente del partido o con los militantes, no, en lo absoluto. Agradezco bastante estos cinco años que he sido militante de Avanza País desde el año 2020 por la confianza”, expresó.

Respecto a una posible candidatura presidencial, aclaró que todavía no tiene la edad suficiente que exige la Constitución, que son 35 años. “Recién he llegado a la base tres. Entonces, creo que hoy por hoy, siendo un político libre, voy a poder manejar algunas opciones, siempre pensando en mi gente de Ate”, concluyó.

En las elecciones municipales de 2022, Vidal se convirtió en el alcalde más joven de ese distrito y de Lima. Desde agosto de 2024, transmite por Kick donde muestra su gestión y dialoga con ciudadanos, aunque su administración ha generado polémica por amenazas hacia periodistas críticos, como René Gastelumendi y Alexandra Hörler, atribuidas a seguidores en redes sociales.

Un informe del Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) revela que Vidal lidera una comunidad en redes conocida como ‘Los Dibujitos’, señalada por coordinar campañas de hostigamiento y amenazas contra periodistas críticos a través de chats y redes sociales

‘Los Dibujitos’

Un informe del Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) indica que el burgomaestre lidera una comunidad que no solo sigue sus transmisiones, sino que también interviene activamente en campañas de intimidación contra quienes cuestionan su gestión. La investigación documentó la existencia de una red coordinada, conocida como ‘Los Dibujitos’, que sigue instrucciones directas y hostiga a periodistas y críticos mediante amenazas, saturación de redes sociales y difusión de información privada.

El alcalde promueve la organización de campañas, desde chats en WhatsApp y Discord, donde se planean y ejecutan acciones contra la prensa. De acuerdo con el artículo, la operación se articula en chats segmentados como ‘Vidal Army Oficial’ y el servidor de Discord ‘Franco Vidal 9k’, administrados por allegados y funcionarios municipales.

Estos espacios coordinan respuestas inmediatas y gestionan la producción de contenido. Además, el sistema de incentivos incluye recompensas que van desde artículos electrónicos hasta alimentos, mecanismo respaldado públicamente por Vidal.