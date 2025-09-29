Perú

Una sola familia concentra contratos por casi S/30 millones en Ate bajo gestión de Franco Vidal

Cuatro constructoras vinculadas entre sí recibieron contratos reiterados desde 2023, lo que ha provocado cuestionamientos sobre la imparcialidad y el control en la gestión, según Cuarto Poder

Jordan Arce

Por Jordan Arce

Guardar

Durante la administración de Franco Vidal, alcalde de Ate, distrito ubicado en la zona este de Lima, un mismo grupo familiar logró concentrar contratos por más de S/29 millones en obras públicas municipales, de acuerdo con un informe recientemente difundido por Cuarto Poder.

Empresas vinculadas directamente a la familia Huamán Navarro obtuvieron adjudicaciones sucesivas en distintos proyectos de infraestructura desde 2023, en medio de cuestionamientos acerca de la transparencia en los procesos de licitación.

Cuarto Poder detalló que al menos cuatro constructoras, todas con lazos familiares, fueron repetidamente favorecidas en las convocatorias para ejecutar obras de muros, pistas y veredas en Ate, uno de los distritos con mayor demanda de infraestructura en la capital peruana.

La Contraloría detectó irregularidades en
La Contraloría detectó irregularidades en proyectos del distrito mientras la popularidad del alcalde crece en redes sociales con transmisiones y espectáculos masivos. | Composición Infobae Perú

Entre las firmas que destacan en el reporte figuran Constructora Susan E.I.R.L., fundada por Susana Navarro y posteriormente transferida a Jonathan Huamán Navarro; Constructora JD&HN E.I.R.L., creada también por Jonathan y cuyo titular actual es Rodrigo Ruiz Cheppe; Corporación Huaychaola S.A.C., administrada por Jhan Franco Huamán Navarro, con la participación de su tío Julián Huamán Achata; y GIMAHU E.I.R.L., bajo la gerencia de Gian Marco Huamán Navarro.

Posible “direccionamiento”

Según la investigación de Cuarto Poder, la adjudicación reiterada de contratos municipales a empresas del mismo núcleo familiar refuerza el escenario de un posible “direccionamiento” de las obras públicas en la junta de Franco Vidal.

La suma de los contratos otorgados desde 2023 supera los S/29 millones, generando suspicacias respecto a los criterios de competencia e imparcialidad que debieron regir dichas licitaciones.

Entre los casos más polémicos figura la adjudicación de octubre de 2023 a Corporación Huaychaola S.A.C. para la construcción de muros y veredas en la zona S de Huaycán.

Según la Contraloría General de la República, este proyecto se paralizó con solo el 23,33 % de avance. Vecinos de la zona denunciaron que, tras el abandono, se vieron obligados a improvisar soluciones para mantener la transitabilidad. Este hecho generó una ola de reclamos directos hacia el municipio y alimentó cuestionamientos acerca del control sobre las inversiones.

Otra instancia bajo observación corresponde a la obra de pistas y veredas en la asociación de vivienda Los Hijos de Collanac – Señor de Muruhuay, contrato que superó S/1 millón y quedó en manos de otra empresa relacionada con el círculo de la familia Huamán Navarro.

Un reportaje de Cuarto Poder
Un reportaje de Cuarto Poder reveló que dos constructoras vinculadas habrían ganado más de quince millones de soles en obras públicas durante la gestión de Franco Vidal en Ate. | Cuarto Poder

Además, en Villa La Campiña, la Corporación Huaychaola S.A.C. y GIMAHU E.I.R.L. asociaron esfuerzos para ejecutar una obra valorizada en más de S/3 millones, reproduciendo el patrón de concentración de adjudicaciones en un pequeño grupo de empresas familiares.

“Fricción de competencia”

Especialistas citados por Cuarto Poder indicaron que esta modalidad podría constituir una “fricción de competencia”. El abogado José Antonio Trelles, especialista en contrataciones públicas, explicó: “Aunque la ley no prohíbe de forma expresa que empresas familiares concursen, la reiteración en la concentración de contratos atenta contra la transparencia del sistema y erosiona la confianza de la ciudadanía”.

A la controversia por la adjudicación de obras se suman los antecedentes del entorno personal de Franco Vidal. Cuarto Poder recordó que el padre del alcalde enfrentó investigaciones anteriores por presuntos vínculos con prostíbulos, usurpación de funciones y maltrato psicológico. El manto de sospechas se extiende así sobre la gestión actual, mientras la presión social y política en el distrito crece.

En su canal de YouTube,
En su canal de YouTube, el alcalde aclaró los montos y las órdenes de servicios, rechazando las acusaciones sobre pagos excesivos a la familia ‘Dibujito’.

Hasta el momento, Franco Vidal no ha emitido declaraciones públicas respecto a los cuestionamientos reportados por Cuarto Poder. La ausencia de pronunciamiento alimenta el malestar entre los vecinos, quienes exigen retomar las obras inconclusas y revisar las adjudicaciones otorgadas en la gestión municipal.

El caso amenaza con impactar la estabilidad política de la administración local y puede abrir la puerta a futuros procesos de fiscalización por parte de la Contraloría General de la República y el Ministerio Público.

La ciudadanía de Ate demanda respuestas en un contexto de alta necesidad de obras públicas y en medio de la creciente percepción de que la concentración contractual en beneficio de un grupo familiar ha marcado los primeros dos años y medio de la gestión de Franco Vidal, tal como concluye la investigación de Cuarto Poder.

Temas Relacionados

Franco Vidal Ate Contraloría General de la RepúblicaMunicipalidad de Ateperu-politica

Más Noticias

Qué significa ser una persona que sabe dar las gracias, según la psicología

Decir “gracias” no es solo un hábito de cortesía: desde la psicología, implica rasgos profundos de carácter, autoestima y relación con los demás

Qué significa ser una persona

Carlos Zambrano fue expulsado por infantil codazo en Alianza Lima vs Cienciano por Liga 1 2025

El defensa peruano, quien ya había visto la tarjeta roja en la ida frente a Universidad de Chile hace dos jornadas, volvió a quedar fuera y no completó el partido ante el ‘papá’ en Cusco

Carlos Zambrano fue expulsado por

‘Cri Cri’ reitera que recibió palabras de aliento de la madre de Jefferson Farfán: “Ella me crió, sabe cómo soy”

Christian Guadalupe no pudo contener el llanto al recordar como doña Charo lo animó en uno de sus momentos más difíciles. “Me dijo: ‘Hijito, yo creo en ti’, y me derrumbé”, confesó con la voz entrecortada

‘Cri Cri’ reitera que recibió

‘Cri Cri’ sorprende al revelar que su examen toxicológico y el de la víctima salieron negativos: “Ambos admiten haber bebido alcohol”

Beto Ortiz cuestionó al abogado defensor cómo es posible que pese a los videos donde aparece ebrio, el informe médico señalara cero alcohol

‘Cri Cri’ sorprende al revelar

La Tinka: video de la jugada ganadora y resultados del sorteo del domingo 28 de septiembre del 2025

La Tinka realiza dos sorteos a la semana, todos los domingos y miércoles, después de las 20:30 horas. Aparte de revisar los números de las bolillas, conoce si alguien ganó en los juegos ‘Sí o Sí’ y ‘Boliyapa’

La Tinka: video de la
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Congresista Héctor Valer escupió a

Congresista Héctor Valer escupió a periodista en Puno: “¿Llama eres, traidor?”

¿Cuándo volverá de El Monstruo al Perú?: “los tiempos dependerán de la justicia en Paraguay”, afirma el ministro de Justicia

92% de peruanos desean la renuncia de Juan José Santiváñez y el premier Eduardo Arana

La influencia de Juan José Santiváñez sobre Dina Boluarte: 60% reconoce su poder en el Ejecutivo

La gran mayoría de peruanos no ha definido su voto a menos de siete meses de las elecciones 2026

ENTRETENIMIENTO

‘Cri Cri’ reitera que recibió

‘Cri Cri’ reitera que recibió palabras de aliento de la madre de Jefferson Farfán: “Ella me crió, sabe cómo soy”

‘Cri Cri’ sorprende al revelar que su examen toxicológico y el de la víctima salieron negativos: “Ambos admiten haber bebido alcohol”

Milett Figueroa responde sobre posible infidelidad de Marcelo Tinelli con Sabrina Rojas: “Capítulo cerrado”

“Cri Cri” se retiró de “El valor de la verdad” con 25 mil soles tras confesiones sobre prisión, familia y Jefferson Farfán

Alejandra Baigorria se pronuncia tras la ruptura de Milett Figueroa y Marcelo Tinelli: “él se lo pierde”

DEPORTES

Carlos Zambrano fue expulsado por

Carlos Zambrano fue expulsado por infantil codazo en Alianza Lima vs Cienciano por Liga 1 2025

Carlos Zambrano hizo dura autocrítica por nueva expulsión en Alianza Lima: “Les debo unas disculpas a mis compañeros, ya hablaremos”

Sporting Cristal vs Ayacucho FC EN VIVO HOY: minuto a minuto por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

A qué hora juega Sporting Cristal vs Ayacucho FC HOY: partido por fecha 12 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Programación de la fecha 12 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025: partidos, horarios y canales de TV